[{"available":true,"c_guid":"ad9ef0ba-9951-4596-966b-0c3ec1a03ece","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Feltűnt a színen az M4 valaha készült leggyorsabb, bár közutakon nem vezethető változata.","shortLead":"Feltűnt a színen az M4 valaha készült leggyorsabb, bár közutakon nem vezethető változata.","id":"20210603_590_loerovel_erkezett_meg_az_uj_bmw_m4_gt3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9ef0ba-9951-4596-966b-0c3ec1a03ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89a8d65-3909-4c28-8ca1-70fe9421d43b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210603_590_loerovel_erkezett_meg_az_uj_bmw_m4_gt3","timestamp":"2021. június. 03. 07:59","title":"590 lóerővel érkezett meg az új BMW M4 GT3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93881d57-cc6a-4f58-900a-6891b63b8d2d","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A legutóbbi orosz–amerikai külügyminiszteri találkozó barátságos légkörű volt, ám a két fél még számos csörtét meg fog vívni, talán már Joe Biden és Vlagyimir Putyin június 16-ai genfi csúcsán is. Például az Északi-sark térségéről, amelyről Oroszország közölte, hogy hozzá tartozik.","shortLead":"A legutóbbi orosz–amerikai külügyminiszteri találkozó barátságos légkörű volt, ám a két fél még számos csörtét meg fog...","id":"202122__kie_asarkvidek__keson_ebredok__kivert_fogak__elottuk_van_eszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93881d57-cc6a-4f58-900a-6891b63b8d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cf1baa-d434-4c91-8076-3e7b5edf92bc","keywords":null,"link":"/360/202122__kie_asarkvidek__keson_ebredok__kivert_fogak__elottuk_van_eszak","timestamp":"2021. június. 03. 17:00","title":"Putyin fogak kiverésével fenyegeti az Északi-sarkra ácsingózó Nyugatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A második legnagyobb forgalmat a Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó Budai Egészségközpont könyvelhette el.","shortLead":"A második legnagyobb forgalmat a Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó Budai Egészségközpont könyvelhette el.","id":"20210603_jarvany_maganegeszsegugy_bevetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1247ac02-24c9-41ae-9e0c-f5d638179fea","keywords":null,"link":"/kkv/20210603_jarvany_maganegeszsegugy_bevetel","timestamp":"2021. június. 03. 07:48","title":"A járvány miatt megugrott a magánegészségügyi cégek bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebd4e9c-7388-4ed4-bb12-077d60e11176","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„2022 áprilisától más lesz a világ. Ha bukik az Orbán-kormány, akkor reményteljesen lesz más, ha marad, akkor viszont jaj nekünk” – véli Jordán Tamás. A rendező, színész, volt színigazgató a Magyar Hangnak adott interjút, miután csatlakozott Karácsony Gergely 99 Mozgalmához.\r

