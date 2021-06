Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f1ef5681-c6da-4f43-a1fe-eab7d662889c","c_author":"Stylers Group","category":"brandcontent","description":"A nemzetközi piacon is jelentős e-kereskedelmi portálokat üzemeltető hazai Stylers Group alapító-vezérigazgatójával, Gönczy Gáborral beszélgettünk. ","shortLead":"A nemzetközi piacon is jelentős e-kereskedelmi portálokat üzemeltető hazai Stylers Group alapító-vezérigazgatójával...","id":"20210505_Digitalizacio_e_kereskedelem_fejlesztes_Stylers_Group","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1ef5681-c6da-4f43-a1fe-eab7d662889c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e20d91b-a620-4aa8-8387-b90cc166f35b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210505_Digitalizacio_e_kereskedelem_fejlesztes_Stylers_Group","timestamp":"2021. június. 06. 19:30","title":"Mikor válnak feleslegessé a boltok, ha a jövő az e-kereskedelemé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49a7cbf-7638-40c6-be9b-61f9bfefba30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A négy tankot elvitték, a fehér inges férfi viszont ott maradt.","shortLead":"A négy tankot elvitték, a fehér inges férfi viszont ott maradt.","id":"20210607_Tienanmen_teri_verengzes_tank_makett_Kna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d49a7cbf-7638-40c6-be9b-61f9bfefba30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05be1f64-9f31-4507-beaa-7c4fa74cd871","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_Tienanmen_teri_verengzes_tank_makett_Kna","timestamp":"2021. június. 07. 09:31","title":"Letörték a Tienanmen téri vérengzés makettjeit a budapesti kínai nagykövetségnél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A barcelonai Mare Nostrum úszóviadal mindkét napján arattak a magyarok.","shortLead":"A barcelonai Mare Nostrum úszóviadal mindkét napján arattak a magyarok.","id":"20210606_Milak_Kristof_es_Hosszu_Katinka_verhetetlen_2_aranyat_hoznak_Barcelonabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf11647-bdbf-4d12-803e-b3cdeda558ea","keywords":null,"link":"/sport/20210606_Milak_Kristof_es_Hosszu_Katinka_verhetetlen_2_aranyat_hoznak_Barcelonabol","timestamp":"2021. június. 06. 20:16","title":"Milák Kristóf és Hosszú Katinka összesen 4 aranyérmet szerzett Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f59b7f-b1d7-4f30-9e92-a206cc6357e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár nem számít veszélyeztetett fajnak a gyurgyalag, a homokbányászat gyakran veszélybe sodorja a fészkeiket és tojásaikat. ","shortLead":"Bár nem számít veszélyeztetett fajnak a gyurgyalag, a homokbányászat gyakran veszélybe sodorja a fészkeiket és...","id":"20210606_Rovarokon_osztozkodo_gyurgyalagokat_kaptak_lencsevegre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72f59b7f-b1d7-4f30-9e92-a206cc6357e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d77e09b-4e44-4cab-9e74-99d6b56a84ec","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_Rovarokon_osztozkodo_gyurgyalagokat_kaptak_lencsevegre","timestamp":"2021. június. 06. 16:00","title":"Egymást etető, gyönyörű gyurgyalagpárt kaptak lencsevégre Nagykanizsa mellett (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af580732-f9b7-4568-9c49-1e7ae9a8d05e","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Az elmúlt évtizedek során jelentősen átalakultak bevásárlási szokásaink, köszönhetően annak is, hogy a boltok polcain ma már a kínálat is sokkal szerteágazóbb, és szinte minden igényt kielégít. Egy harminc éve rendszeresen vásárlótól kérdeztük meg, hogyan változott az évek alatt a bevásárlás. ","shortLead":"Az elmúlt évtizedek során jelentősen átalakultak bevásárlási szokásaink, köszönhetően annak is, hogy a boltok polcain...","id":"spar_20210602_Igy_alakultak_at_vasarlasi_szokasaink_harminc_ev_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af580732-f9b7-4568-9c49-1e7ae9a8d05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40b2b93-359d-4fd0-8709-29c88e0ec2af","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20210602_Igy_alakultak_at_vasarlasi_szokasaink_harminc_ev_alatt","timestamp":"2021. június. 07. 07:30","title":"Így alakultak át vásárlási szokásaink harminc év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"ecb4ed2f-fff1-467a-9862-0cd709c39728","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fizetés mértéke csak a negyedik helyen szerepel, a megkérdezettek ennél a karrierlehetőséget is fontosabbnak tartják.","shortLead":"A fizetés mértéke csak a negyedik helyen szerepel, a megkérdezettek ennél a karrierlehetőséget is fontosabbnak tartják.","id":"20210607_szerencsejatek_fizetes_munkahely_palyakezdo_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecb4ed2f-fff1-467a-9862-0cd709c39728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b58ed95-4b60-44ef-8894-b2d3c2b9f801","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_szerencsejatek_fizetes_munkahely_palyakezdo_kutatas","timestamp":"2021. június. 07. 11:23","title":"A Szerencsejáték kikutatta, hogy a magyar pályakezdőknek fontosabb a kellemes légkör, mint a fizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945f66fd-8cb1-470b-b05e-8f07dd9a98c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglátogatták az újszülöttet, aki a segítségükkel jött világra. ","shortLead":"Meglátogatták az újszülöttet, aki a segítségükkel jött világra. ","id":"20210607_A_rendorseg_elore_figyelmeztetett_hogy_robbanni_fog_a_cukisagbomba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=945f66fd-8cb1-470b-b05e-8f07dd9a98c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a280da-b403-4245-811c-5330b614bce7","keywords":null,"link":"/elet/20210607_A_rendorseg_elore_figyelmeztetett_hogy_robbanni_fog_a_cukisagbomba","timestamp":"2021. június. 07. 16:11","title":"A rendőrség előre figyelmeztetett, hogy robbanni fog a cukiságbomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d584364-83fe-462d-bea6-f3d0bc386ea5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A Red Bull mexikói versenyzője , Sergio Pérez nyerte meg a vasárnapi Forma-1-es Azeri Nagydíjat. Az összetettben vezető csapattársa, Max Verstappen durrdefekt miatt esett ki, ahogy Lance Stroll is. ","shortLead":"A Red Bull mexikói versenyzője , Sergio Pérez nyerte meg a vasárnapi Forma-1-es Azeri Nagydíjat. Az összetettben vezető...","id":"20210606_Baku_Forma1_autoverseny_Max_Verstappen_durrdefekt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d584364-83fe-462d-bea6-f3d0bc386ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e1a49a-a93e-43df-b181-6831e43396d9","keywords":null,"link":"/sport/20210606_Baku_Forma1_autoverseny_Max_Verstappen_durrdefekt","timestamp":"2021. június. 06. 16:40","title":"Azeri Nagydíj: Pérez győzött, Verstappen defektet kapott a célegyenesben (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]