[{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két autó ütközött.","shortLead":"Két autó ütközött.","id":"20210605_Halalos_baleset_tortent_a_471es_uton_Hodasz_kulteruleten_szombaton_kora_este","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168c8da9-db6c-4f78-b816-a80ce042b259","keywords":null,"link":"/itthon/20210605_Halalos_baleset_tortent_a_471es_uton_Hodasz_kulteruleten_szombaton_kora_este","timestamp":"2021. június. 05. 21:27","title":"Halálos baleset történt a 471-es úton Hodász külterületén szombaton kora este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WHO szerint háromféle mutáció létezik, ebből az egyik ad okot aggodalomra.","shortLead":"A WHO szerint háromféle mutáció létezik, ebből az egyik ad okot aggodalomra.","id":"20210606_40_szazalekkal_fertozobb_a_koronavirus_egyik_indiai_mutansa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4591b571-b919-4cfe-b2c3-4c4668f817e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210606_40_szazalekkal_fertozobb_a_koronavirus_egyik_indiai_mutansa","timestamp":"2021. június. 06. 13:31","title":"40 százalékkal fertőzőbb a koronavírus egyik indiai mutánsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9fc748-a81c-45ca-a9a2-949cb28d569b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A bányászból lett sztárénekes pályája csupa különlegesség - a legutóbbi például az, hogy ő a legidősebb popsztár, aki az angol slágerlista élére került.\r

","shortLead":"A bányászból lett sztárénekes pályája csupa különlegesség - a legutóbbi például az, hogy ő a legidősebb popsztár, aki...","id":"202122_lemez__csucson_innen_tom_jones_surrounded_by_time","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e9fc748-a81c-45ca-a9a2-949cb28d569b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24078c37-1e3e-46c1-8f31-8b57e3ba1218","keywords":null,"link":"/360/202122_lemez__csucson_innen_tom_jones_surrounded_by_time","timestamp":"2021. június. 07. 15:30","title":"Kortalan időutazásra hív bennünket új nagylemezén Tom Jones","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98beb9a-9714-44cb-a44d-03d0019ce8b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A matematikus, pszichológus, publicista szerint a járvány olyan, mint egy bombariadó.","shortLead":"A matematikus, pszichológus, publicista szerint a járvány olyan, mint egy bombariadó.","id":"20210606_Mero_Laszlo_szerint_extrem_valsaghelyzetben_sok_kockazatot_kell_vallalnunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c98beb9a-9714-44cb-a44d-03d0019ce8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ac4553-81d9-4da4-b4e2-3df3680d8109","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Mero_Laszlo_szerint_extrem_valsaghelyzetben_sok_kockazatot_kell_vallalnunk","timestamp":"2021. június. 06. 09:35","title":"Mérő László szerint extrém válsághelyzetben sok kis, és egy-két nagy kockázatot kell vállalnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A járvány csendesülése ellenére is szükség lehet még a maszkokra.","shortLead":"A járvány csendesülése ellenére is szükség lehet még a maszkokra.","id":"202122__bucsu_amaszktol__fodrasz_es_horcsog__tudobaj__kijonni_atakarasbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88edf408-edad-4917-94a2-0b933e472c4c","keywords":null,"link":"/360/202122__bucsu_amaszktol__fodrasz_es_horcsog__tudobaj__kijonni_atakarasbol","timestamp":"2021. június. 06. 08:15","title":"Mit mond a tudomány, eldobhatjuk-e már a maszkot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend Alap viszont más utat választ: egyedi részvénykiválasztást támogató modellje segítségével kevésbé nyilvánvaló, a megatrendek árnyékában megjelenő lehetőségeket is meg tud találni. Cikkünkből kiderül, melyek most a legforróbb részvénypiaci trendek.","shortLead":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend...","id":"20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68c206d-fc1d-4682-9f7b-06a5f989d441","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","timestamp":"2021. június. 06. 17:15","title":"Kockázati befektetések: merre induljunk el a részvénypiacon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f91b71-d327-430d-a49d-52d1539d7146","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Ausztrál Tudományos Akadémia (AAS) szerint egyre sürgetőbb feladat a még ismeretlen ausztrál vadvilág dokumentálása, mivel a globális felmelegedés egyre növeli a kockázatát ezen fajok eltűnésének.","shortLead":"Az Ausztrál Tudományos Akadémia (AAS) szerint egyre sürgetőbb feladat a még ismeretlen ausztrál vadvilág dokumentálása...","id":"20210606_eddig_felfedezetlen_ausztral_fajokat_dokumentalasa_aas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20f91b71-d327-430d-a49d-52d1539d7146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1354ad22-ab0f-4d1d-92f1-8a70cd1c9655","keywords":null,"link":"/tudomany/20210606_eddig_felfedezetlen_ausztral_fajokat_dokumentalasa_aas","timestamp":"2021. június. 06. 14:03","title":"750 ezer faj élhet Ausztráliában, de 500 ezerről alig tudunk valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szemtanúk szerint fejest ugrott a hideg vízbe a vízibicikliről.","shortLead":"A szemtanúk szerint fejest ugrott a hideg vízbe a vízibicikliről.","id":"20210606_Meghalt_egy_21_eves_ember_a_balatonudvari_strandon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310b1355-709e-4beb-9c91-36e148a4fd3e","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Meghalt_egy_21_eves_ember_a_balatonudvari_strandon","timestamp":"2021. június. 06. 20:04","title":"Meghalt egy 21 éves ember a balatonudvari strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]