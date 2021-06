Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c1c473eb-3235-40d3-bcf1-1bb2dbc2745f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia női csapata osztályzón győzte le szegedi ellenfelét és szerzett tagságot az NB I-be.","shortLead":"A Puskás Akadémia női csapata osztályzón győzte le szegedi ellenfelét és szerzett tagságot az NB I-be.","id":"20210607_Felcsut_noi_focicsapat_elso_osztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1c473eb-3235-40d3-bcf1-1bb2dbc2745f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490e43da-4cda-43a9-b185-7c13e22703d6","keywords":null,"link":"/sport/20210607_Felcsut_noi_focicsapat_elso_osztaly","timestamp":"2021. június. 07. 11:37","title":"Egy éve alakult, máris feljutott az első osztályba a Felcsút női focicsapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi amerikai elnök a vírusszakértőt „nem jó orvosnak, de jó reklámozónak” nevezte.","shortLead":"A korábbi amerikai elnök a vírusszakértőt „nem jó orvosnak, de jó reklámozónak” nevezte.","id":"20210606_Nyilvanos_szolalt_meg_Trump_egybol_Faucit_ekezte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396018e4-a7a9-45d9-8940-f453fd613fb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Nyilvanos_szolalt_meg_Trump_egybol_Faucit_ekezte","timestamp":"2021. június. 06. 09:30","title":"Nyilvánosan szólalt meg Trump, egyből Faucit ekézte és hatalmas kártérítést követelne Kínától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26dd3273-8ad3-46b3-ba6a-3e28f096dcfb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Másodszor fordult elő egy hét alatt Romániában, hogy tetűirtóként használtak mérgező rovarölő, féregtelenítő szereket hajmosáshoz. ","shortLead":"Másodszor fordult elő egy hét alatt Romániában, hogy tetűirtóként használtak mérgező rovarölő, féregtelenítő szereket...","id":"20210606_Ezert_nem_szabad_tetuirto_helyett_mergezo_vegyszerekkel_hajat_mosni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26dd3273-8ad3-46b3-ba6a-3e28f096dcfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2122529-895b-4a34-a6ac-99ab8db0f67b","keywords":null,"link":"/vilag/20210606_Ezert_nem_szabad_tetuirto_helyett_mergezo_vegyszerekkel_hajat_mosni","timestamp":"2021. június. 06. 17:50","title":"Mérgező vegyszerrel mosták meg 6 kislány fejét Romániában, hárman belehaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Palkovics László szerint méltányos ajánlatot készülnek tenni a reptér megvásárlására, és ha nem eladó, akkor a kormány visszaállítja a többségi állami tulajdont.","shortLead":"Palkovics László szerint méltányos ajánlatot készülnek tenni a reptér megvásárlására, és ha nem eladó, akkor a kormány...","id":"20210607_palkovics_laszlo_budapest_airport_megszerzese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4f0180-2194-4dd3-9671-53c0e2fe2a41","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_palkovics_laszlo_budapest_airport_megszerzese","timestamp":"2021. június. 07. 17:29","title":"Hamarosan visszautasíthatatlan ajánlatot tehet a kormány a Budapest Airport tulajdonosainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af580732-f9b7-4568-9c49-1e7ae9a8d05e","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Az elmúlt évtizedek során jelentősen átalakultak bevásárlási szokásaink, köszönhetően annak is, hogy a boltok polcain ma már a kínálat is sokkal szerteágazóbb, és szinte minden igényt kielégít. Egy harminc éve rendszeresen vásárlótól kérdeztük meg, hogyan változott az évek alatt a bevásárlás. ","shortLead":"Az elmúlt évtizedek során jelentősen átalakultak bevásárlási szokásaink, köszönhetően annak is, hogy a boltok polcain...","id":"spar_20210602_Igy_alakultak_at_vasarlasi_szokasaink_harminc_ev_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af580732-f9b7-4568-9c49-1e7ae9a8d05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40b2b93-359d-4fd0-8709-29c88e0ec2af","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20210602_Igy_alakultak_at_vasarlasi_szokasaink_harminc_ev_alatt","timestamp":"2021. június. 07. 07:30","title":"Így alakultak át vásárlási szokásaink harminc év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"4ecb55c3-5190-47a2-8613-e2a811aeaaf4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pár napja kapott sztrókot. ","shortLead":"Pár napja kapott sztrókot. ","id":"20210606_Elhunyt_a_legendas_magyar_basszusgitaros_Szappanos_Gyorgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ecb55c3-5190-47a2-8613-e2a811aeaaf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cf2d2a-57ee-4f17-864e-d9579f46c29f","keywords":null,"link":"/kultura/20210606_Elhunyt_a_legendas_magyar_basszusgitaros_Szappanos_Gyorgy","timestamp":"2021. június. 06. 11:52","title":"Elhunyt a legendás magyar basszusgitáros, Szappanos György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f56eb94-130a-42c1-a832-4aeb9cb7a554","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétköznapi pózolást jól megválasztott kommentárral emelte új szintre az igazságügyi miniszter. ","shortLead":"A hétköznapi pózolást jól megválasztott kommentárral emelte új szintre az igazságügyi miniszter. ","id":"20210607_Varga_Judit_miniszteri_szoviccel_nyitotta_meg_az_eperszezont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f56eb94-130a-42c1-a832-4aeb9cb7a554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a3c0e4-d35b-4caa-b06c-50fd5fba66a3","keywords":null,"link":"/elet/20210607_Varga_Judit_miniszteri_szoviccel_nyitotta_meg_az_eperszezont","timestamp":"2021. június. 07. 09:22","title":"Varga Judit miniszteri szóviccel nyitotta meg az eperszezont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És 81 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"És 81 új fertőzöttet találtak.","id":"20210607_koronavirus_fertozott_elhunyt_lelegeztetogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c4037d-85e7-4966-805a-bb087ed70cd2","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_koronavirus_fertozott_elhunyt_lelegeztetogep","timestamp":"2021. június. 07. 08:58","title":"Koronavírus Magyarországon: 67-en vannak lélegeztetőgépen, elhunyt 12 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]