Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8a41346a-f5ab-4622-a255-66467c3087cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ egyik legjelentősebb elektronikai bérgyártója szerint 2022 közepén-végén szűnhet meg az alkatrészhiány, de van, aki szerint még két év múlva sem lesz jobb a helyzet.","shortLead":"A világ egyik legjelentősebb elektronikai bérgyártója szerint 2022 közepén-végén szűnhet meg az alkatrészhiány, de van...","id":"20210607_chip_alkatreszhiany_autogyartas_elektronika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a41346a-f5ab-4622-a255-66467c3087cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b0b18e-0fc2-43d8-b00d-f97f2f36deea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210607_chip_alkatreszhiany_autogyartas_elektronika","timestamp":"2021. június. 07. 19:17","title":"Még legalább másfél évig tarthat a chiphiány, ami kiütötte a magyar autógyárakat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e54f95bb-361c-4d82-ba25-4b816e679317","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Brexit utáni kereskedelmi egyezményeket hozott tető alá Nagy-Britannia Norvégiával, Izlanddal és Liechtensteinnel.","shortLead":"A Brexit utáni kereskedelmi egyezményeket hozott tető alá Nagy-Britannia Norvégiával, Izlanddal és Liechtensteinnel.","id":"20210605_London_kereskedelmi_megallapodast_kotott_harom_nem_EUtaggal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e54f95bb-361c-4d82-ba25-4b816e679317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce719261-bb70-4e22-a1df-aad5cd742dca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210605_London_kereskedelmi_megallapodast_kotott_harom_nem_EUtaggal","timestamp":"2021. június. 05. 21:23","title":"London kereskedelmi megállapodást kötött három nem EU-tag európai országgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f56eb94-130a-42c1-a832-4aeb9cb7a554","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétköznapi pózolást jól megválasztott kommentárral emelte új szintre az igazságügyi miniszter. ","shortLead":"A hétköznapi pózolást jól megválasztott kommentárral emelte új szintre az igazságügyi miniszter. ","id":"20210607_Varga_Judit_miniszteri_szoviccel_nyitotta_meg_az_eperszezont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f56eb94-130a-42c1-a832-4aeb9cb7a554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a3c0e4-d35b-4caa-b06c-50fd5fba66a3","keywords":null,"link":"/elet/20210607_Varga_Judit_miniszteri_szoviccel_nyitotta_meg_az_eperszezont","timestamp":"2021. június. 07. 09:22","title":"Varga Judit miniszteri szóviccel nyitotta meg az eperszezont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d2fc56-e2e5-408b-8ff4-a83d43928583","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"„Semmi nincs lelkileg erőteljesebb hatással a gyermekre, mint a szülők meg nem élt élete” – idézi Carl Gustav Jung tanulságos mondatát a Transzgenerációs történetek – Örökül kapott traumák és feldolgozásuk című kötet, amely különböző terápiás utak mentén vezeti végig az olvasókat azon a kérdésen, miért feltétlenül szükséges szembesülnünk felmenőink sokszor ismeretlen, elhallgatott múltjával annak érdekében, hogy kezünkbe vehessük a saját sorsunkat. Dr. Koltai Mária pszichiáterrel, kiképző pszichoterapeutával, a könyv elméleti bevezetőjének szerzőjével beszélgettünk. ","shortLead":"„Semmi nincs lelkileg erőteljesebb hatással a gyermekre, mint a szülők meg nem élt élete” – idézi Carl Gustav Jung...","id":"20210607_Transzgeneracios_tortenetek_konyv_Koltai_Maria_pszichologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d2fc56-e2e5-408b-8ff4-a83d43928583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1193fa-1c79-4c06-9a29-22a2ccd41e67","keywords":null,"link":"/elet/20210607_Transzgeneracios_tortenetek_konyv_Koltai_Maria_pszichologia","timestamp":"2021. június. 07. 18:00","title":"Az őseink szenvedése bennünk is tovább élhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6680fc-916b-47eb-a147-807e88af9265","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A “Mi jár a fejedben” típusú bejegyzések mellett rövidesen azt is el lehet majd mondani a közösségi oldalon, hogy kiért és miért imádkozik valaki.","shortLead":"A “Mi jár a fejedben” típusú bejegyzések mellett rövidesen azt is el lehet majd mondani a közösségi oldalon, hogy kiért...","id":"20210607_ima_imadkozas_poszt_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f6680fc-916b-47eb-a147-807e88af9265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b7f0a6-0638-4c2b-ad7f-7f4a8f3f25ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_ima_imadkozas_poszt_facebook","timestamp":"2021. június. 07. 10:37","title":"Jönnek az imaposztok, hamarosan imádkozni is lehet a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75894b31-fb39-4522-88b4-43884a7d9d5c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vezető amerikai híroldalon részletes beszámoló jelent meg a szombati, Fudan egyetem elleni tüntetésről és annak előzményeiről. ","shortLead":"A vezető amerikai híroldalon részletes beszámoló jelent meg a szombati, Fudan egyetem elleni tüntetésről és annak...","id":"20210606_Cimlapon_szamolt_be_a_CNN_a_Fudan_elleni_tuntetesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75894b31-fb39-4522-88b4-43884a7d9d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51b27f0-31fe-4209-bf06-7d519e6f0cd4","keywords":null,"link":"/vilag/20210606_Cimlapon_szamolt_be_a_CNN_a_Fudan_elleni_tuntetesrol","timestamp":"2021. június. 06. 11:21","title":"Címlapon számolt be a CNN a Fudan elleni szombati tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f2fe4e-1b50-43bd-b571-d2e4a7897bab","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A MOL-Pick Szeged nyerte a férfi kézilabda NB I-et, miután a döntő szombati visszavágóján 37-36-ra győzött a Telekom Veszprém otthonában.","shortLead":"A MOL-Pick Szeged nyerte a férfi kézilabda NB I-et, miután a döntő szombati visszavágóján 37-36-ra győzött a Telekom...","id":"20210605_Kettos_gyozelemmel_bajnok_a_Szeged_ferfi_kezilabdacsapata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07f2fe4e-1b50-43bd-b571-d2e4a7897bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c79f29d-8a6f-4f01-8dc3-bba56493ea2d","keywords":null,"link":"/sport/20210605_Kettos_gyozelemmel_bajnok_a_Szeged_ferfi_kezilabdacsapata","timestamp":"2021. június. 05. 21:53","title":"Kettős győzelemmel bajnok a Szeged férfi kézilabdacsapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d34969-82de-4946-afa5-e7152c59ab60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több millió dolláros kártérítést fizetett az Apple egy amerikai iPhone-tulajdonosnak, mert megsértették a magánélethez fűződő jogait.","shortLead":"Több millió dolláros kártérítést fizetett az Apple egy amerikai iPhone-tulajdonosnak, mert megsértették a magánélethez...","id":"20210607_apple_felhasznaloi_adatok_fenykep_karterites_pegatron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14d34969-82de-4946-afa5-e7152c59ab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5197bc3c-9076-4f2e-9e84-4bf73bc2e421","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_apple_felhasznaloi_adatok_fenykep_karterites_pegatron","timestamp":"2021. június. 07. 17:03","title":"Beadta javíttatni az iPhone-ját az amerikai nő, kiposztolták az intim képeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]