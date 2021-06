Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Weiszdorn Róbert elsőre megúszta figyelmeztetéssel, de az újabb balhé után már elkülönítették.","shortLead":"Weiszdorn Róbert elsőre megúszta figyelmeztetéssel, de az újabb balhé után már elkülönítették.","id":"20210606_Blikk_Ket_het_sotetzarkat_kapott_a_mori_meszaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ea530d-3be7-4d37-9225-c642735e0911","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Blikk_Ket_het_sotetzarkat_kapott_a_mori_meszaros","timestamp":"2021. június. 06. 14:30","title":"Blikk: Két hét sötétzárkát kapott a móri mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af580732-f9b7-4568-9c49-1e7ae9a8d05e","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Az elmúlt évtizedek során jelentősen átalakultak bevásárlási szokásaink, köszönhetően annak is, hogy a boltok polcain ma már a kínálat is sokkal szerteágazóbb, és szinte minden igényt kielégít. Egy harminc éve rendszeresen vásárlótól kérdeztük meg, hogyan változott az évek alatt a bevásárlás. ","shortLead":"Az elmúlt évtizedek során jelentősen átalakultak bevásárlási szokásaink, köszönhetően annak is, hogy a boltok polcain...","id":"spar_20210602_Igy_alakultak_at_vasarlasi_szokasaink_harminc_ev_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af580732-f9b7-4568-9c49-1e7ae9a8d05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40b2b93-359d-4fd0-8709-29c88e0ec2af","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20210602_Igy_alakultak_at_vasarlasi_szokasaink_harminc_ev_alatt","timestamp":"2021. június. 07. 07:30","title":"Így alakultak át vásárlási szokásaink harminc év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"5a565f7a-505d-45a4-bd73-590b31ef531d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyi hatóságok leromboltak egy illegálisan épült szerb ortodox templomot szombaton, amelyet 1998-ban húztak fel egy bosnyák háborús menekült kisajátított földjén Srebrenica térségében.","shortLead":"A helyi hatóságok leromboltak egy illegálisan épült szerb ortodox templomot szombaton, amelyet 1998-ban húztak fel...","id":"20210605_Leromboltak_egy_illegalisan_epult_szerb_ortodox_templomot_BoszniaHercegovinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a565f7a-505d-45a4-bd73-590b31ef531d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cefcb3f-bdc1-43eb-80aa-bcf431d4eb2c","keywords":null,"link":"/vilag/20210605_Leromboltak_egy_illegalisan_epult_szerb_ortodox_templomot_BoszniaHercegovinaban","timestamp":"2021. június. 05. 21:41","title":"Leromboltak egy illegálisan épült szerb ortodox templomot Bosznia-Hercegovinában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ed9637-fc7a-4fce-878b-d40b2ddabbb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn, magyar idő szerint este kezdődik az Apple idei fejlesztői konferenciája, a WWDC21. Az online eseményt többféle módon és eszközzel is figyelemmel kísérhetjük.","shortLead":"Hétfőn, magyar idő szerint este kezdődik az Apple idei fejlesztői konferenciája, a WWDC21. Az online eseményt többféle...","id":"20210607_apple_wwdc21_streamelesi_lehetosegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5ed9637-fc7a-4fce-878b-d40b2ddabbb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454ced1b-02e5-4074-b731-2c452790d52c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_apple_wwdc21_streamelesi_lehetosegek","timestamp":"2021. június. 07. 10:03","title":"Így követheti élőben az Apple mai bejelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e99560c-6a14-4cde-9345-ff4002639d79","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megérkezett Magyarországra a VW Polo GTI és a Ford Fiesta ST új dél-koreai kihívója.","shortLead":"Megérkezett Magyarországra a VW Polo GTI és a Ford Fiesta ST új dél-koreai kihívója.","id":"20210607_magatol_felismeri_a_kanyarokat_kiprobaltuk_a_kis_meregzsak_hyundai_i20_nt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e99560c-6a14-4cde-9345-ff4002639d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"861ad232-a9be-45fc-866c-a8834cf30bd2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_magatol_felismeri_a_kanyarokat_kiprobaltuk_a_kis_meregzsak_hyundai_i20_nt","timestamp":"2021. június. 07. 06:41","title":"Magától felismeri a kanyarokat: kipróbáltuk a kis méregzsák Hyundai i20 N-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8280cf8-69bd-4eb7-9b12-c89b9f7aaca9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schanda Tamás államtitkár szombaton arról beszélt, csak a 22-es választás után döntenek a Fudan Egyetemről, ami Karácsony szerint azt jelenti, hogy a kormány berezelt. ","shortLead":"Schanda Tamás államtitkár szombaton arról beszélt, csak a 22-es választás után döntenek a Fudan Egyetemről, ami...","id":"20210606_Karacsony_schanda_fudan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8280cf8-69bd-4eb7-9b12-c89b9f7aaca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9380803-7037-4c79-b4e6-a953604993f9","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Karacsony_schanda_fudan","timestamp":"2021. június. 06. 16:41","title":"Karácsony: A kormány meghátrált Fudan-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f7b475-4b07-4cb3-9ce9-5bf474f80084","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A G7 pénzügyminiszterek Londonban megállapodtak erről, a G20 pénzügyminiszterek júliusban Velencében tárgyalják meg a minimális globális társasági adó tervét, melyet egyelőre főleg a gazdag országok támogatnak. Paolo Gentiloni, az EU pénzügyi biztosa mindenesetre támogatásáról biztosította az elképzelést. ","shortLead":"A G7 pénzügyminiszterek Londonban megállapodtak erről, a G20 pénzügyminiszterek júliusban Velencében tárgyalják meg...","id":"20210607_globalis_tarsasagi_ado_g7","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0f7b475-4b07-4cb3-9ce9-5bf474f80084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6949604d-3d3c-4e43-9e70-b4b52503d3da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210607_globalis_tarsasagi_ado_g7","timestamp":"2021. június. 07. 14:49","title":"Kevésnek tűnik a magyar ellenállás, haladunk a globális adó felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75894b31-fb39-4522-88b4-43884a7d9d5c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vezető amerikai híroldalon részletes beszámoló jelent meg a szombati, Fudan egyetem elleni tüntetésről és annak előzményeiről. ","shortLead":"A vezető amerikai híroldalon részletes beszámoló jelent meg a szombati, Fudan egyetem elleni tüntetésről és annak...","id":"20210606_Cimlapon_szamolt_be_a_CNN_a_Fudan_elleni_tuntetesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75894b31-fb39-4522-88b4-43884a7d9d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51b27f0-31fe-4209-bf06-7d519e6f0cd4","keywords":null,"link":"/vilag/20210606_Cimlapon_szamolt_be_a_CNN_a_Fudan_elleni_tuntetesrol","timestamp":"2021. június. 06. 11:21","title":"Címlapon számolt be a CNN a Fudan elleni szombati tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]