[{"available":true,"c_guid":"c7d5fa16-91a4-45d9-9a1f-c26569b29c93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányfő szerint ezt nemcsak szimpátiából tesszük, hanem azért is, mert Magyarországnak ez áll az érdekében.","shortLead":"A kormányfő szerint ezt nemcsak szimpátiából tesszük, hanem azért is, mert Magyarországnak ez áll az érdekében.","id":"20210608_orban_viktor_edi_rama_eu_tagsag_albania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7d5fa16-91a4-45d9-9a1f-c26569b29c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd47ed7-9bd7-4c40-93a6-9427932b3874","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210608_orban_viktor_edi_rama_eu_tagsag_albania","timestamp":"2021. június. 08. 16:27","title":"Orbán: Támogatjuk Albánia uniós tagságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717dd022-b28c-4028-b74c-ea06eedbb4fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ügyben eljáró cég hétfőre ígért részleteket, de annyit már tudni, hogy nem szőlőtelepítés zajlik.","shortLead":"Az ügyben eljáró cég hétfőre ígért részleteket, de annyit már tudni, hogy nem szőlőtelepítés zajlik.","id":"20210607_robot_rezi_csersegtomaj_lyuk_szolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=717dd022-b28c-4028-b74c-ea06eedbb4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142d750b-f96b-47c9-8fd3-a687129ba7fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_robot_rezi_csersegtomaj_lyuk_szolo","timestamp":"2021. június. 07. 09:39","title":"Két fura robot több ezer lyukat furkál Rezi határában, de még nem tudni, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32069632-7a13-48c1-8e83-f0d9d406c40e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár hivatalosan csak egy alkalommal regisztráltak azonosítatlan repülő tárgyat (ufó) Kínában – még 1998-ban –, újabban olyan sok észlelés történik, hogy az már próbára teszi az ország légvédelmét.","shortLead":"Bár hivatalosan csak egy alkalommal regisztráltak azonosítatlan repülő tárgyat (ufó) Kínában – még 1998-ban –, újabban...","id":"20210608_kina_mesterseges_intelligencia_ufo_azonositatlan_repulo_targy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32069632-7a13-48c1-8e83-f0d9d406c40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257d8905-3855-45ba-a3ff-46426e7edd73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_kina_mesterseges_intelligencia_ufo_azonositatlan_repulo_targy","timestamp":"2021. június. 08. 10:33","title":"Olyan sok az ufóészlelés Kínában, hogy ráállítják a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0484c6-8f35-4d46-afe6-1e4cab5b942c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbben irtóznak a patkányoktól, de Kambodzsában kifejezetten örülnek a jelenlétüknek. 