[{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sokan nem hisznek abban, hogy a járványügyi intézkedéseket be tudják tartatni a szervezők a külföldről érkezőkkel.","shortLead":"Sokan nem hisznek abban, hogy a járványügyi intézkedéseket be tudják tartatni a szervezők a külföldről érkezőkkel.","id":"20210609_japan_olimpia_nezok_tokio_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babf75e6-23b6-447b-9967-11b5b5d3c973","keywords":null,"link":"/sport/20210609_japan_olimpia_nezok_tokio_2020","timestamp":"2021. június. 09. 11:43","title":"Nem bíznak a japánok az olimpiára érkező újságírókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba93d7e0-809f-4b84-8eb7-69af8714b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év második felében, az iOS 15 frissítésével több újdonság is érkezik majd a FaceTime-ba, amit nemcsak az Apple-felhasználók használhatnak majd.","shortLead":"Az év második felében, az iOS 15 frissítésével több újdonság is érkezik majd a FaceTime-ba, amit nemcsak...","id":"20210607_facetime_androida_windows_10_apple_wwdc_2021_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba93d7e0-809f-4b84-8eb7-69af8714b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc06b617-e7b6-4fbf-840b-688eb31dbaec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_facetime_androida_windows_10_apple_wwdc_2021_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2021. június. 07. 20:27","title":"Jön az új FaceTime, az androidosok és a Windows 10-felhasználók is használhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Áprilisban az ipari termelés valamivel alacsonyabb volt, mint márciusban, de sokkal nagyobb, mint 2020 áprilisában, mikor a gazdaság nagy része állt. 