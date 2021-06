Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3c05ab38-4a9c-442f-b1a0-ff28596a551f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus márciusban indult éhségsztrájkja miatt volt kórházban. ","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus márciusban indult éhségsztrájkja miatt volt kórházban. ","id":"20210607_alekszej_navalnij_bortonkorhaz_borton_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c05ab38-4a9c-442f-b1a0-ff28596a551f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45072bfd-f201-4100-aba1-d0b983da5f0c","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_alekszej_navalnij_bortonkorhaz_borton_oroszorszag","timestamp":"2021. június. 07. 19:05","title":"A börtönkórházból visszakerült a börtönbe Navalnij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf6738d-fd50-4416-8c61-54edbbf69b3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az aktuális iOS-változat tömeges elterjedése előtt rendszerint felmerül a kérdés: az vajon a régebbi készülékekre is elérhető lesz? Az iOS 15 esetében különösen engedékeny az amerikai gyártó.","shortLead":"Az aktuális iOS-változat tömeges elterjedése előtt rendszerint felmerül a kérdés: az vajon a régebbi készülékekre is...","id":"20210608_apple_iphone_6s_6s_plus_ios_15_funkciok_letoltes_kompatibilis_keszulekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbf6738d-fd50-4416-8c61-54edbbf69b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c370fcf2-6ea9-4023-8878-f05f668b39b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_apple_iphone_6s_6s_plus_ios_15_funkciok_letoltes_kompatibilis_keszulekek","timestamp":"2021. június. 08. 15:03","title":"Örömhír az Apple-től: még a 6 éve megjelent iPhone 6S-re is tölthető lesz az iOS 15","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932c36f4-44c1-4fb0-9beb-1ffee68f636e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínában azt tervezik, hogy az év végéig elérik az egymilliárd beoltottat.","shortLead":"Kínában azt tervezik, hogy az év végéig elérik az egymilliárd beoltottat.","id":"20210608_gyerek_oltas_Kina_Sinovac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=932c36f4-44c1-4fb0-9beb-1ffee68f636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b04584e-15fa-4521-9ba4-51cef9ec9d97","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_gyerek_oltas_Kina_Sinovac","timestamp":"2021. június. 08. 12:47","title":"Három évnél idősebb gyerekeket is beoltanak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2361a17-ebba-4e0d-8d9a-0668d2d3191b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Augusztus 12-én érkezik a Kuflik folytatása, az A kuflik és az Akármi mozifilm. ","shortLead":"Augusztus 12-én érkezik a Kuflik folytatása, az A kuflik és az Akármi mozifilm. ","id":"20210608_Erre_ultessuk_be_a_gyereket_moziba_iden_nyaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2361a17-ebba-4e0d-8d9a-0668d2d3191b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5492924b-9c38-42e4-8904-381b5fa34e2e","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_Erre_ultessuk_be_a_gyereket_moziba_iden_nyaron","timestamp":"2021. június. 08. 13:54","title":"Erre ültessük be a gyereket moziba idén nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f09f96-bdde-416e-8584-f17e76ae2dce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyugalmazott katolikus püspök szerint annak kell örülni, hogy egyáltalán eljön az egyházfő Budapestre.

","shortLead":"A nyugalmazott katolikus püspök szerint annak kell örülni, hogy egyáltalán eljön az egyházfő Budapestre.

","id":"20210608_ferenc_papa_latogatas_budapest_orban_viktor_ader_janos_beer_miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96f09f96-bdde-416e-8584-f17e76ae2dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423dceac-0146-4a6d-a496-f21293d821eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_ferenc_papa_latogatas_budapest_orban_viktor_ader_janos_beer_miklos","timestamp":"2021. június. 08. 18:16","title":"Beer Miklós: Nem szabad politikai felhangot adni a pápalátogatásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf08385-582c-4d05-a1e5-cfa6c7978512","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A texasi nő az iskola biztonsági rendszerét tesztelte a „társadalmi kísérletével”.\r

\r

","shortLead":"A texasi nő az iskola biztonsági rendszerét tesztelte a „társadalmi kísérletével”.\r

\r

","id":"20210607_Szinte_egesz_nap_nem_tunt_fel_senkinek_hogy_lanya_helyett_az_anyja_ment_iskolaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abf08385-582c-4d05-a1e5-cfa6c7978512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84410248-d4b9-4675-a4db-8fb2142da064","keywords":null,"link":"/elet/20210607_Szinte_egesz_nap_nem_tunt_fel_senkinek_hogy_lanya_helyett_az_anyja_ment_iskolaba","timestamp":"2021. június. 07. 16:11","title":"Szinte egész nap nem tűnt fel senkinek, hogy lánya helyett az anyja ment iskolába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44d8935-a46e-48ac-89af-85db72c592f9","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések, a gazdasági bizonytalanság, a globalizáció, az iszlám terrorizmustól való félelem és a menekültválság együttes hatására Nyugat-Európa sok országában megnőtt a szélsőséges pártok támogatottsága. Ebben a helyzetben egyesek könnyen radikalizálódnak.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések, a gazdasági bizonytalanság, a globalizáció, az iszlám...","id":"20210608_Szeretettel_Brusszelbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d44d8935-a46e-48ac-89af-85db72c592f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db1ef5a-810a-484e-8a3f-b82fb8cc64b5","keywords":null,"link":"/360/20210608_Szeretettel_Brusszelbol","timestamp":"2021. június. 08. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: A belga Rambo esete a virológussal és a szélsőjobbal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce573ae-1429-4ddc-8ed5-310fa999457b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Diplomáciai csörte zajlik a katolikus egyházfő szeptemberi budapesti látogatása körül. Ferenc pápa Szlovákiában várhatóan több napot tölt majd.","shortLead":"Diplomáciai csörte zajlik a katolikus egyházfő szeptemberi budapesti látogatása körül. Ferenc pápa Szlovákiában...","id":"20210609_Ferenc_papa_papalatogatas_eucharisztikus_kongresszus_Orban_Viktor_Ader_Janos_diplomacia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ce573ae-1429-4ddc-8ed5-310fa999457b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb27a8a-b4f5-4ebf-8e77-facb3c874005","keywords":null,"link":"/360/20210609_Ferenc_papa_papalatogatas_eucharisztikus_kongresszus_Orban_Viktor_Ader_Janos_diplomacia","timestamp":"2021. június. 09. 15:00","title":"Szinte példa nélküli, ami most Ferenc pápával és az Orbán-rendszerrel történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]