Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9389211d-f45e-448c-bb4e-00bb9ebb6514","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple és az Epic Games között zajló jogi csatározás közben derült ki, hogy nagyon is tisztában vannak Cupertinóban azzal, hogy vannak, akiknek elegük lesz az iOS-es ökoszisztémából.","shortLead":"Az Apple és az Epic Games között zajló jogi csatározás közben derült ki, hogy nagyon is tisztában vannak Cupertinóban...","id":"20210608_apple_epic_games_per_valtas_iosrol_androidra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9389211d-f45e-448c-bb4e-00bb9ebb6514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bed6fa-9a06-450e-9ee5-409d41765730","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_apple_epic_games_per_valtas_iosrol_androidra","timestamp":"2021. június. 08. 11:03","title":"Elismerte az Apple: nem kevés iPhone-os vált Androidra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a41346a-f5ab-4622-a255-66467c3087cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ egyik legjelentősebb elektronikai bérgyártója szerint 2022 közepén-végén szűnhet meg az alkatrészhiány, de van, aki szerint még két év múlva sem lesz jobb a helyzet.","shortLead":"A világ egyik legjelentősebb elektronikai bérgyártója szerint 2022 közepén-végén szűnhet meg az alkatrészhiány, de van...","id":"20210607_chip_alkatreszhiany_autogyartas_elektronika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a41346a-f5ab-4622-a255-66467c3087cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b0b18e-0fc2-43d8-b00d-f97f2f36deea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210607_chip_alkatreszhiany_autogyartas_elektronika","timestamp":"2021. június. 07. 19:17","title":"Még legalább másfél évig tarthat a chiphiány, ami kiütötte a magyar autógyárakat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe9c658-3d92-4d82-8eff-a19120035cd9","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Halálos kockázatot is jelenthet a mobil a frontvonalon.","shortLead":"Halálos kockázatot is jelenthet a mobil a frontvonalon.","id":"202122__katonatelefonok__kibervedelem__alparancs__a_hivo_felhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbe9c658-3d92-4d82-8eff-a19120035cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ec5f1f-ddc7-4e38-9f6b-188456377384","keywords":null,"link":"/360/202122__katonatelefonok__kibervedelem__alparancs__a_hivo_felhet","timestamp":"2021. június. 08. 14:00","title":"A hívó félhet: Rákattantak az oroszok a NATO-katonák telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly torlódásra kell számítani.","shortLead":"Komoly torlódásra kell számítani.","id":"20210608_kisbusz_baleset_M0_as","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d1884c-e2cb-4e88-bf17-e01cc7a58960","keywords":null,"link":"/cegauto/20210608_kisbusz_baleset_M0_as","timestamp":"2021. június. 08. 07:58","title":"Két kisbusz ütközött az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna a bírósági ítélet ellenére nem tett közzé egy helyreigazítást.","shortLead":"A csatorna a bírósági ítélet ellenére nem tett közzé egy helyreigazítást.","id":"20210608_Vegrehajtas_Tv2_Jobbik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d3846b-9533-4be9-bbd7-eb451013c4a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Vegrehajtas_Tv2_Jobbik","timestamp":"2021. június. 08. 09:34","title":"Végrehajtást indít a TV2 ellen a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a5fbc4-eaee-4ccc-a909-fb848fd6ee06","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Itt a mobil utcazenélés új formája.","shortLead":"Itt a mobil utcazenélés új formája.","id":"20210609_Teherautora_szall_a_Fesztivalzenekar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64a5fbc4-eaee-4ccc-a909-fb848fd6ee06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb1a71b-1da0-48b4-92c6-c5b3e5aa4c96","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_Teherautora_szall_a_Fesztivalzenekar","timestamp":"2021. június. 09. 09:54","title":"Teherautóra száll a Fesztiválzenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok földművesek.","shortLead":"Az áldozatok földművesek.","id":"20210608_india_villam_villamcsapas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb5cbaf-9089-440e-82f3-7cb0b0437937","keywords":null,"link":"/vilag/20210608_india_villam_villamcsapas","timestamp":"2021. június. 08. 21:56","title":"Villámok csaptak le Indiában, 27-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15da5352-e4fb-4a5d-b9f2-cf8ee5fadfbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néha a legegyszerűbb dolgokból is kisajtolható egy halom pénz, csak legyen, aki fizet érte.","shortLead":"Néha a legegyszerűbb dolgokból is kisajtolható egy halom pénz, csak legyen, aki fizet érte.","id":"20210608_ebay_licit_arveres_among_us_mcnuggets","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15da5352-e4fb-4a5d-b9f2-cf8ee5fadfbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f4d1f4-04e5-407d-8071-ce24987d28da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_ebay_licit_arveres_among_us_mcnuggets","timestamp":"2021. június. 08. 07:33","title":"28 millió forintért kelt el egy falat csirkemell, mert hasonlít egy videojátékos karakterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]