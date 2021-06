Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e6f14aba-b18d-4652-aad1-c89c71bb983d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövő nyártól az új autók már négybetűs rendszámtáblát kapnak.","shortLead":"Jövő nyártól az új autók már négybetűs rendszámtáblát kapnak.","id":"20210610_magyar_rendszam_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6f14aba-b18d-4652-aad1-c89c71bb983d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb01489f-55e5-41f1-b405-ebb48ccb77d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_magyar_rendszam_fotok","timestamp":"2021. június. 10. 09:14","title":"Így néznek ki az új magyar rendszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8654346-3d10-4a6c-94b4-d002b78c093c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fotót Schwimmer osztotta meg. Az este utolsó ölelése – írta a képhez. ","shortLead":"A fotót Schwimmer osztotta meg. Az este utolsó ölelése – írta a képhez. ","id":"20210609_David_Schwimmer_Jennifer_Aniston_Jobaratok_olelkezes_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8654346-3d10-4a6c-94b4-d002b78c093c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08dc2413-b26a-4d18-bf28-fb29c5202a91","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_David_Schwimmer_Jennifer_Aniston_Jobaratok_olelkezes_foto","timestamp":"2021. június. 09. 12:35","title":"Ross és Rachel újra együtt: David Schwimmer és Jennifer Aniston fotón örökítették meg ölelkezésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d31790a-01c7-4bff-8f33-b359cbc58633","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A torna végéig fenntartják a megerősített rendőri jelenlétet, ellenőrizni fogják a szórakozóhelyeket is.","shortLead":"A torna végéig fenntartják a megerősített rendőri jelenlétet, ellenőrizni fogják a szórakozóhelyeket is.","id":"20210610_rendorseg_europa_ajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d31790a-01c7-4bff-8f33-b359cbc58633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"707d780e-5203-4666-949d-05d974992b89","keywords":null,"link":"/sport/20210610_rendorseg_europa_ajnoksag","timestamp":"2021. június. 10. 12:15","title":"3200 magyar rendőr készül az Európa-bajnokságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f61261fe-4e0c-4803-b888-3849704178c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétórás figyelmeztető sztrájkkal tiltakoznak csütörtökön a GE Aviation veresegyházi gyárában a cégvezetés 2 százalékos béremelési ajánlata ellen.","shortLead":"Kétórás figyelmeztető sztrájkkal tiltakoznak csütörtökön a GE Aviation veresegyházi gyárában a cégvezetés 2 százalékos...","id":"20210608_Sztrajk_veresegyhaz_GE_gyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f61261fe-4e0c-4803-b888-3849704178c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3719aa-b147-44bd-8770-0fce4e641b46","keywords":null,"link":"/kkv/20210608_Sztrajk_veresegyhaz_GE_gyar","timestamp":"2021. június. 08. 19:27","title":"Sztrájkot tartanak a veresegyházi GE-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31309e2d-7e09-4f4e-b468-04229dbf94f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 100 Leggazdagabb magyar listáját már nem az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, hanem Mészáros Lőrinc vezeti. Kettejük becsült vagyona között 35 milliárd forint a különbség.","shortLead":"A 100 Leggazdagabb magyar listáját már nem az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, hanem Mészáros Lőrinc vezeti. Kettejük...","id":"20210610_100leggazdagabb_vagyon_meszaros_csanyi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31309e2d-7e09-4f4e-b468-04229dbf94f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1aa7b4-e965-4bbd-98a8-e073d4833a9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_100leggazdagabb_vagyon_meszaros_csanyi","timestamp":"2021. június. 10. 06:00","title":"A tíz leggazdagabb magyarnak 2506 milliárd forintja van – kijött a top 100-as lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d07a32-2229-4762-bc25-d6c4b8aac91b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem valószínű, hogy a sportlövő részt vehet a jövő hónapban kezdődő olimpián.","shortLead":"Nem valószínű, hogy a sportlövő részt vehet a jövő hónapban kezdődő olimpián.","id":"20210609_eltiltas_sidi_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71d07a32-2229-4762-bc25-d6c4b8aac91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f185158a-7f5d-493a-b969-1f1e5ecdfb61","keywords":null,"link":"/sport/20210609_eltiltas_sidi_peter","timestamp":"2021. június. 09. 15:36","title":"Egy évre tiltotta el Sidi Pétert a sportlövő szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott védője Gulácsi Péternél is több szavazatot kapott.","shortLead":"A magyar válogatott védője Gulácsi Péternél is több szavazatot kapott.","id":"20210609_Willi_orban_lipcse_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4b1cf0-fd2e-4dd2-8bff-cf6fbf2d4110","keywords":null,"link":"/sport/20210609_Willi_orban_lipcse_foci","timestamp":"2021. június. 09. 11:28","title":"Orbán lett a szezon legjobbja Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Marokkó után Albánia is megnyílik a magyar oltottak előtt.","shortLead":"Marokkó után Albánia is megnyílik a magyar oltottak előtt.","id":"20210609_albania_oltasi_igazolas_megallapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2475fb92-7914-4b86-a3f1-114d07433c5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_albania_oltasi_igazolas_megallapodas","timestamp":"2021. június. 09. 19:50","title":"Albániába is lehet menni oltási igazolással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]