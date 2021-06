Szerdán a mentők gyors segítségét kérte egy Pest megyei apuka, aki második gyerekével várandós feleségével indult a kórházba hajnalban. Arra nem számítottak, hogy a 39. hetében levő fiatal nő csak egyetlen emeletet tud lesétálni a lépcsőházban, mert megindul a szülés – írja az Országos Mentőszolgálat a Facebookon.

A férj becsengetett az egyik alsó lakóhoz, majd tárcsázta a mentőket. A szomszéd be is engedte őket, a mentésirányító pedig azonnal több mentőt, köztük egy koraszülött rohamkocsit is riasztott, miközben folyamatosan instruálta a bejelentőt a teendőkre.

Az álmából riadt szomszéd és az apuka végül, még a mentők érkezése előtt világra segítette Zalánt, aki azonnal felsírt. A perceken belül érkező mentők helyszíni ellátást követően, stabil állapotban szállították kórházba az újszülöttet és édesanyját – olvasható a bejegyzésben.