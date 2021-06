Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bdeb9fe0-4c49-48cb-bed3-5518ff915d5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Audax Renewablesé a hazai piaci kiskereskedelem negyede.","shortLead":"Az Audax Renewablesé a hazai piaci kiskereskedelem negyede.","id":"20210610_Megerkezett_a_ceg_amelyik_elvitte_Meszaros_Lorinc_helyett_az_egyik_legnagyobb_magyar_aramszolgaltatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdeb9fe0-4c49-48cb-bed3-5518ff915d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6409eb3b-8877-4517-bd20-765f6e833e8a","keywords":null,"link":"/kkv/20210610_Megerkezett_a_ceg_amelyik_elvitte_Meszaros_Lorinc_helyett_az_egyik_legnagyobb_magyar_aramszolgaltatot","timestamp":"2021. június. 10. 12:47","title":"Megérkezett a cég, amelyik elvitte Mészáros Lőrinc helyett az egyik legnagyobb magyar áramszolgáltatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd088a83-bedb-4046-96ea-91c500cfa846","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nemcsak fizetni lehet mobillal, hanem a kártyás vagy épp telefonos fizetést fogadni is. Kedvezőbb feltételek mellett, mint ahogy azt a régi beidegződések alapján sokan gondolják.","shortLead":"Nemcsak fizetni lehet mobillal, hanem a kártyás vagy épp telefonos fizetést fogadni is. Kedvezőbb feltételek mellett...","id":"20210611_pos_terminal_kartyas_fizetes_softpos_mpos_erste_bank_sumup_vodafone_readypay","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd088a83-bedb-4046-96ea-91c500cfa846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a40982-fd40-4ccc-ad80-7bb424c9fa8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_pos_terminal_kartyas_fizetes_softpos_mpos_erste_bank_sumup_vodafone_readypay","timestamp":"2021. június. 11. 08:03","title":"Miért veszi elő a pultos is a telefonját, ha a vendég mobillal fizetne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16924741-3b6f-47fb-8f22-7030e0e9c365","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bodza virágán, a dísznövények friss hajtásain is látható a levéltetűinvázió. A háttérben az időjárás, az enyhe tél és az áll, hogy összecsúsztak az évszakok.\r

