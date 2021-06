Fontos bevételi forrást jelentenek a lovardák számára a nyári lovastáborok, nem csoda, ha a Lovasok.hu online kérdőívét kitöltők 96 százaléka azt válaszolta: indít ilyet idén.

A felmérésből kiderül, hogy ezen a nyáron a napközis lovastáborokért átlagosan 25-45, a szállást és teljes ellátást is tartalmazókért 45-60 ezer forintot kell fizetni, de az árak rendkívül nagy szórást mutatnak. Akad olyan lovarda is, ahol egy hét 150 ezer forintba kerül. A lovardák több mint fele 10-15 százalékkal emelte az árait, 44 százalékuk ugyanannyiért kínálja a szolgáltatást, mint tavaly. Árcsökkentésről a kérdőívet kitöltő lovardák közül egy sem számolt be.

A lovardák túlnyomó többsége általános lovastáborokat indít, de találni olyanokat is, ahol díjugratásra, díjlovaglásra vagy éppen terápiás lovaglásra is van lehetőség. Sőt, akadnak helyek, ahol a westernlovaglást, a fogathajtást vagy éppen a lovastornát is ki lehet próbálni. A lovardák jellemzően kezdők és haladók számára indítanak turnusokat, de 12 százalékuk versenyzőket is vár a táborába.

A lovardák számos kiegészítő programot kínálnak a lovagláson túl: leggyakrabban kézműveskedés, túrázást, strandolást és ügyességi vetélkedőket, de a lovak körüli feladatok ellátása is fontos szerepet kap szinte mindenütt.