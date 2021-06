Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a055f247-0a30-423c-87d5-4780d66e5ae8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több felvétel is készült a tornádóról.","shortLead":"Több felvétel is készült a tornádóról.","id":"20210611_tornado_mohacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a055f247-0a30-423c-87d5-4780d66e5ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcc9744-ad48-4a3c-9ff3-ca5981a56f1f","keywords":null,"link":"/elet/20210611_tornado_mohacs","timestamp":"2021. június. 11. 08:59","title":"Tornádót videóztak Mohácsnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d65bc3-9561-4265-899d-0efdbfbd9a41","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Érdekli a labdarúgó-Európa-bajnokság menetrendje? Az összes eddigi eredmény? A gólszerzők? Esetleg a csapatok statisztikái? A legjobb helyen jár. Az alábbi táblázatban kattintgatva mindenre választ kap.","shortLead":"Érdekli a labdarúgó-Európa-bajnokság menetrendje? Az összes eddigi eredmény? A gólszerzők? Esetleg a csapatok...","id":"20210611_foci_eb_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76d65bc3-9561-4265-899d-0efdbfbd9a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867c21d5-7f49-4fce-b5ef-32fbe2ea9c53","keywords":null,"link":"/sport/20210611_foci_eb_2021","timestamp":"2021. június. 11. 10:00","title":"A foci-Eb számokban: minden, amit egy szurkolónak tudnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6f20ad-b54a-42d1-bbd0-ac7cada8b08e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Márki-Zay Péterhez csütörtökön ment el, a hódmezővásárhelyi polgármester úgy tudja, hogy más ellenzéki miniszterelnök-jelöltekhez is ellátogat.","shortLead":"Márki-Zay Péterhez csütörtökön ment el, a hódmezővásárhelyi polgármester úgy tudja, hogy más ellenzéki...","id":"20210611_Parragh_Laszlo_tenyleg_vegiglatogatja_az_ellenzeki_miniszterelnokjelolteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a6f20ad-b54a-42d1-bbd0-ac7cada8b08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c2ded5-9a80-4073-ae3c-9b7fce646b18","keywords":null,"link":"/kkv/20210611_Parragh_Laszlo_tenyleg_vegiglatogatja_az_ellenzeki_miniszterelnokjelolteket","timestamp":"2021. június. 11. 15:53","title":"Úgy néz ki, Parragh László végiglátogatja az ellenzéki miniszterelnök-jelölteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c25488-802b-41c9-b959-1daf1f51d491","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégére már országszerte 35 fok lehet, napi melegrekordok is megdőlhetnek. ","shortLead":"A hétvégére már országszerte 35 fok lehet, napi melegrekordok is megdőlhetnek. ","id":"20210612_tartos_hohullam_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2c25488-802b-41c9-b959-1daf1f51d491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83e10d0-9a9e-4f17-8e59-d57ad1d8bbe3","keywords":null,"link":"/elet/20210612_tartos_hohullam_meteorologia","timestamp":"2021. június. 12. 12:15","title":"Készüljön, a jövő héten érkezik az év első tartós hőhulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec64619c-b14f-4bcd-9a68-e9cc779164e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bertalan Orbán Ráhel és Tiborcz István harmadik gyereke.","shortLead":"Bertalan Orbán Ráhel és Tiborcz István harmadik gyereke.","id":"20210612_Orban_fotot_kozolt_epp_megkeresztelt_unokajarol_Bertalanrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec64619c-b14f-4bcd-9a68-e9cc779164e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fe124c-5247-47cc-aa63-fd06d2bf16df","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Orban_fotot_kozolt_epp_megkeresztelt_unokajarol_Bertalanrol","timestamp":"2021. június. 12. 18:43","title":"Orbán fotót közölt épp megkeresztelt unokájáról, Bertalanról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4acd3ed-afb3-4605-a649-92dc9d567489","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Alpina kezelésbe vette a bajor gyártó szabadidőautóit.","shortLead":"Az Alpina kezelésbe vette a bajor gyártó szabadidőautóit.","id":"20210611_dehogy_halott_a_dizel_394_loeros_gazolajos_motor_az_uj_bmw_x3x4ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4acd3ed-afb3-4605-a649-92dc9d567489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcf1007-e8fa-47cb-acac-6507b0cd1ad8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_dehogy_halott_a_dizel_394_loeros_gazolajos_motor_az_uj_bmw_x3x4ben","timestamp":"2021. június. 11. 11:26","title":"Dehogy halott a dízel: 394 lóerős gázolajos motor az új BMW X3/X4-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ceacf1-de42-4a7b-8e0c-0e3404eea223","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elevenszülés közben, a már világra hozott utódjaival együtt őrzött meg egy 99 millió évvel ezelőtt élt szárazföldi csigát egy mianmari borostyánkő – közölte egy nemzetközi szakemberekből álló kutatócsoport, amely szerint soha ezelőtt nem fedeztek még fel ilyen leletet.","shortLead":"Elevenszülés közben, a már világra hozott utódjaival együtt őrzött meg egy 99 millió évvel ezelőtt élt szárazföldi...","id":"20210611_szules_kozben_99_millio_eve_elt_csiga_borostyanko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8ceacf1-de42-4a7b-8e0c-0e3404eea223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3dbf015-e284-4240-ae5e-eb3469b51924","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_szules_kozben_99_millio_eve_elt_csiga_borostyanko","timestamp":"2021. június. 11. 07:03","title":"Szenzációs lelet: szülés közben őrzött meg egy 99 millió éve élt csigát egy borostyánkő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b011faf3-bcdf-4d41-84d2-d0617507f9dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 1,85 méter magas és 240 kilós rover május 22-én érkezett meg a vörös bolygóra.","shortLead":"Az 1,85 méter magas és 240 kilós rover május 22-én érkezett meg a vörös bolygóra.","id":"20210611_kinai_mars_jaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b011faf3-bcdf-4d41-84d2-d0617507f9dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00c5bd2-b25c-43b8-99a3-cb31e470ce28","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_kinai_mars_jaro","timestamp":"2021. június. 11. 19:27","title":"Szelfit küldött a kínai Mars-járó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]