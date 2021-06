Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d44632aa-5f20-42ab-bf9a-2988ce8a595d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojátékos eszközeiről ismert cég a negyedik negyedévben teszi megvásárolhatóvá a járvány miatt kitalált újdonságát.","shortLead":"A videojátékos eszközeiről ismert cég a negyedik negyedévben teszi megvásárolhatóvá a járvány miatt kitalált újdonságát.","id":"20210615_razer_project_hazel_arcmaszk_instagram_filter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d44632aa-5f20-42ab-bf9a-2988ce8a595d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e77d437-7ed7-4313-ae68-67e2a3c168d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_razer_project_hazel_arcmaszk_instagram_filter","timestamp":"2021. június. 15. 09:34","title":"Tényleg kapható lesz a Razer futurisztikus arcmaszkja, itt már fel is próbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a294249-1c56-4d2e-a0ec-c16564ca4943","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple ősszel érkező szoftvereinél minden felhasználó eldöntheti, hogy frissít az újabb, több funkcióval rendelkező változatra, vagy egy ideig még az előző kiadásnál marad.","shortLead":"Az Apple ősszel érkező szoftvereinél minden felhasználó eldöntheti, hogy frissít az újabb, több funkcióval rendelkező...","id":"20210614_apple_iphone_ipad_ipados_ios_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a294249-1c56-4d2e-a0ec-c16564ca4943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6f5ff0-c4b1-48c9-bcf0-deaab3d5b8f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_apple_iphone_ipad_ipados_ios_frissites","timestamp":"2021. június. 14. 13:08","title":"Fel fog jönni egy fontos kérdés az iPhone-on a következő iOS-verziónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d64050-5bdf-408e-bbbf-c8b9f077f0ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A drukkolás egy nagyon magas szintjét hozza a műsorvezető. ","shortLead":"A drukkolás egy nagyon magas szintjét hozza a műsorvezető. ","id":"20210615_Istenes_Bence_Foci_eb_dal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57d64050-5bdf-408e-bbbf-c8b9f077f0ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3216185-6d60-4a60-89c4-e2610af93b22","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Istenes_Bence_Foci_eb_dal","timestamp":"2021. június. 15. 11:44","title":"\"Megy a szelvényem megint a levesbe, Ronaldót megveszem Csányival felesbe\" - brutális dallal jelentkezett Istenes Bence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca99f9cd-83e1-4265-b0dc-e3e32f0f7d55","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"A dán focista azt mondta a szövetségi kapitánynak: a válogatott szerinte rosszabbul érzi magát, mint ő maga. ","shortLead":"A dán focista azt mondta a szövetségi kapitánynak: a válogatott szerinte rosszabbul érzi magát, mint ő maga. ","id":"20210613_christian_eriksen_csapatorvos_szovetsegi_kapitany_szivmegallas_foci_eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca99f9cd-83e1-4265-b0dc-e3e32f0f7d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824ba852-193b-4d42-8ee9-8ff663fce68f","keywords":null,"link":"/sport/20210613_christian_eriksen_csapatorvos_szovetsegi_kapitany_szivmegallas_foci_eb","timestamp":"2021. június. 13. 19:45","title":"Eriksent a halálból hozták vissza, de már viccelődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95dc9e4-0c7d-4243-86ac-313af66648d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A jegy mellett negatív Covid-teszt igazolásával vagy védettséget igazolvánnyal lehet bejutni a meccsekre.","shortLead":"A jegy mellett negatív Covid-teszt igazolásával vagy védettséget igazolvánnyal lehet bejutni a meccsekre.","id":"20210614_wembley_eb_donto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c95dc9e4-0c7d-4243-86ac-313af66648d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bc06e7-5268-4c6c-9a8e-b9a6dfa509f1","keywords":null,"link":"/sport/20210614_wembley_eb_donto","timestamp":"2021. június. 14. 21:41","title":"A Wembleyben félház lehet az elődöntőben és a döntőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84bda87f-2761-4f29-b7ca-9ac0e74e416c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"30 ezer kitöltés, közel százszázalékuk nem támogatja semmilyen formában a beruházást. Karácsony Gergely főpolgármester a veszélyhelyzet után országos népszavazást kezdeményezne a témában. ","shortLead":"30 ezer kitöltés, közel százszázalékuk nem támogatja semmilyen formában a beruházást. Karácsony Gergely főpolgármester...","id":"20210614_baranyi_karacsony_fudan_sajtotajekoztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84bda87f-2761-4f29-b7ca-9ac0e74e416c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d03ca0-d397-4c7a-a33a-d6755833db62","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_baranyi_karacsony_fudan_sajtotajekoztato","timestamp":"2021. június. 14. 11:42","title":"Szinte senkit nem találtak Karácsonyék, akiknek tetszene a Fudan Egyetem terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38553137-da9b-4cc8-9f2d-443ecb0662f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az erre specializálódott mérnökök is jeleskedhetnek a chiptervezésben, valami felülmúlhatja őket is: a mesterséges intelligencia. Ezen az úton indult el a Google.","shortLead":"Bár az erre specializálódott mérnökök is jeleskedhetnek a chiptervezésben, valami felülmúlhatja őket is: a mesterséges...","id":"20210615_google_mesterseges_intellgencias_aramkortervezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38553137-da9b-4cc8-9f2d-443ecb0662f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64646040-e365-4b30-b80b-0118e20fa578","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_google_mesterseges_intellgencias_aramkortervezes","timestamp":"2021. június. 15. 10:03","title":"Csupán játék egy új chip kitalálása a Google mesterséges intelligenciájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a9ad06-f33f-4382-b395-64e662d9a63b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Európa-bajnokságok történetének legtávolabbról lőtt góljáról és az első, kapus által szerzett öngólról maradhat emlékezetes az Európa-bajnokság hétfői játéknapja. Aztán amilyen jó volt a nap első két meccse, olyan szenvedős lett a harmadik, ahogy a spanyolok óriási mezőnyfölény ellenére sem tudtak begyötörni egy gólt a svédeknek.","shortLead":"Az Európa-bajnokságok történetének legtávolabbról lőtt góljáról és az első, kapus által szerzett öngólról maradhat...","id":"20210614_Eb_negyedik_nap_osszefoglalo_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4a9ad06-f33f-4382-b395-64e662d9a63b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6d716a-08b7-449e-bc2b-5c4b069ad9e6","keywords":null,"link":"/sport/20210614_Eb_negyedik_nap_osszefoglalo_foci","timestamp":"2021. június. 14. 23:18","title":"A csehek csodagóllal indították az Eb-t, Szlovákia Spanyolország előtt áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]