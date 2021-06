Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8663446f-6d47-49af-9a47-e3f8ada593c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portugál csatár ötödik Európa-bajnokságán vesz részt, azonban a koronavírus miatt most a legszigorúbbak a szabályok.","shortLead":"A portugál csatár ötödik Európa-bajnokságán vesz részt, azonban a koronavírus miatt most a legszigorúbbak a szabályok.","id":"20210616_Ronaldo_Puskas_rohanas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8663446f-6d47-49af-9a47-e3f8ada593c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e8310f-50ef-40da-9e1f-67339a298dba","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_Ronaldo_Puskas_rohanas","timestamp":"2021. június. 16. 10:40","title":"Ronaldo is megtapasztalhatta, hogy milyen keményen ellenőrzik a Puskásba belépőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1574fa03-92b4-452e-bb63-249573910625","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Székely Kriszta, a színház rendezője saját melegségének megéléséről, a „középkorú, nős, fehér férfiak szexuális zaklatásairól” írt.","shortLead":"Székely Kriszta, a színház rendezője saját melegségének megéléséről, a „középkorú, nős, fehér férfiak szexuális...","id":"20210616_Sulyos_a_tarsadalomra_veszelyes_hazugsag__A_Katona_Jozsef_Szinhaz_is_kiall_a_homofobtorveny_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1574fa03-92b4-452e-bb63-249573910625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab783eb2-2848-46ee-a975-e7f08accff96","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Sulyos_a_tarsadalomra_veszelyes_hazugsag__A_Katona_Jozsef_Szinhaz_is_kiall_a_homofobtorveny_ellen","timestamp":"2021. június. 16. 14:19","title":"„Súlyos, a társadalomra veszélyes hazugság” – A Katona József Színház is kiáll a homofóbtörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e0e79-b37f-48bf-bac3-e02286a562a9","c_author":"Hann Endre","category":"360","description":"Az elmúlt hetekben három új – már korábban is feltételezett – jelölt, Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Pálinkás József szállt be az előválasztási versenybe, és ezzel hatfős lett a mezőny. A közvélemény-kutatási szavazatok az esélyesebbek mögött koncentrálódnak.","shortLead":"Az elmúlt hetekben három új – már korábban is feltételezett – jelölt, Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Pálinkás...","id":"20210616_Miniszterelnokjelolti_verseny_tisztulo_kep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e01e0e79-b37f-48bf-bac3-e02286a562a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53d0d10-1b94-4f61-b0a6-b134f1e5c7d1","keywords":null,"link":"/360/20210616_Miniszterelnokjelolti_verseny_tisztulo_kep","timestamp":"2021. június. 16. 13:00","title":"Medián: Az esélyesebb ellenzéki miniszterelnök-jelöltek még esélyesebbek lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9ca2a7-dbbe-43d8-aaa6-46fde4e7f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kormányzati vizsgálat indul az Antall József Tudásközpont gazdálkodásának ellenőrzésére, többek között az intézményt vezető Antall Péter tízmilliós utazásai miatt is – közölte ellenzéki felvetésre a Miniszterelnökség miniszterhelyettese.","shortLead":"Kormányzati vizsgálat indul az Antall József Tudásközpont gazdálkodásának ellenőrzésére, többek között az intézményt...","id":"20210616_Antall_Jozsef_Tudaskozpont_gazdalkodas_torvenyesseg_Miniszterelnokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c9ca2a7-dbbe-43d8-aaa6-46fde4e7f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b186c010-959d-4853-8478-5b58107b8927","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_Antall_Jozsef_Tudaskozpont_gazdalkodas_torvenyesseg_Miniszterelnokseg","timestamp":"2021. június. 16. 10:52","title":"Vizsgálja a kormányzat Antall Péter tízmilliós utazásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f29200a-4db3-4e43-bca1-61c815fd5d2c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Bethesda Gyermekkórházban négy, Semmelweis Egyetem Klinikai központjában pedig két gyermek kapja meg a kezelést.","shortLead":"A Bethesda Gyermekkórházban négy, Semmelweis Egyetem Klinikai központjában pedig két gyermek kapja meg a kezelést.","id":"20210616_SMA_ingyenes_genterapias_kezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f29200a-4db3-4e43-bca1-61c815fd5d2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b21b7b-775f-4829-a791-8a2d94c8bed4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_SMA_ingyenes_genterapias_kezeles","timestamp":"2021. június. 16. 21:51","title":"Már hat SMA-s gyermek kaphat ingyenes génterápiás kezelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74ebbbb-189a-47a2-8a37-8e760674dd09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA új vezetőjének bőven akad tennivalója. Még a rejtélyes ufójelentéseket is kivizsgáltatja, de csakis tudományos szempontból.","shortLead":"A NASA új vezetőjének bőven akad tennivalója. Még a rejtélyes ufójelentéseket is kivizsgáltatja, de csakis tudományos...","id":"20210616_bill_nelson_ufo_nasa_azonositatlan_repulo_targy_haditengereszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d74ebbbb-189a-47a2-8a37-8e760674dd09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237abcc2-d8d3-498b-992a-eaec1ede3f40","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_bill_nelson_ufo_nasa_azonositatlan_repulo_targy_haditengereszet","timestamp":"2021. június. 16. 09:03","title":"„Nem tudjuk, hogy földönkívüli-e, és nem tudjuk, hogy ellenség-e, de megvizsgáljuk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56882ee9-daa1-48b2-80db-0e2344952585","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Flo Rida már tavaly is jött volna, ha lett volna fesztivál. Most viszont megtartják az eseményt a Velencei-tó partján.","shortLead":"Flo Rida már tavaly is jött volna, ha lett volna fesztivál. Most viszont megtartják az eseményt a Velencei-tó partján.","id":"20210617_Nemzetkozi_sztar_is_erkezik_az_idei_EFOTTra_flo_rida_magyarorszag_koncert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56882ee9-daa1-48b2-80db-0e2344952585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea017491-cb92-4c28-bcbc-ae81ceffd946","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Nemzetkozi_sztar_is_erkezik_az_idei_EFOTTra_flo_rida_magyarorszag_koncert","timestamp":"2021. június. 17. 09:43","title":"Nemzetközi sztár is érkezik az idei EFOTT-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dff2bb5-d737-4740-a2ff-048abe3f3d32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akom Ágnesnek május elején veszett nyoma.","shortLead":"Akom Ágnesnek május elején veszett nyoma.","id":"20210616_london_gyilkossag_magyar_lany_holttest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dff2bb5-d737-4740-a2ff-048abe3f3d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c237ab-7f21-4edc-9d7a-18197e665203","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_london_gyilkossag_magyar_lany_holttest","timestamp":"2021. június. 16. 12:02","title":"Megtalálhatták a Londonban eltűnt magyar lány holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]