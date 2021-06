Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c72d2fd5-9734-4a57-86cf-67a0e62d6f6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány hónapja mutatkozott be a BMW i4, egy négyajtós Gran Coupé, bajorok újgenerációs elektromos limuzinja.","shortLead":"Néhány hónapja mutatkozott be a BMW i4, egy négyajtós Gran Coupé, bajorok újgenerációs elektromos limuzinja.","id":"20210616_Epphogy_20_millio_forint_alatt_nyit_itthon_az_BMW_elektromos_sportlimuzinja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c72d2fd5-9734-4a57-86cf-67a0e62d6f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d726669d-1d56-4286-b6ca-4b64e87ea666","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_Epphogy_20_millio_forint_alatt_nyit_itthon_az_BMW_elektromos_sportlimuzinja","timestamp":"2021. június. 16. 07:20","title":"Épphogy 20 millió forint alatt nyit itthon az BMW elektromos sportlimuzinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3120c79-be08-4159-8f39-ca47ee58d880","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elegáns hangszórót dob piacra egy hónap múlva a Sonos audiocéggel együttműködő IKEA.","shortLead":"Elegáns hangszórót dob piacra egy hónap múlva a Sonos audiocéggel együttműködő IKEA.","id":"20210615_ikea_symfonisk_kepkeret_hangszoro_wifi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3120c79-be08-4159-8f39-ca47ee58d880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacc1e7d-3c3d-40cd-a161-a7512a108c64","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_ikea_symfonisk_kepkeret_hangszoro_wifi","timestamp":"2021. június. 15. 18:03","title":"Itt az IKEA wifis hangszórója, amiből a Spotify is szólhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a70a661-1c6e-4859-97a6-a88230f0e8d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Centrál Médiacsoport szerint kiemelt fontosságú a gyermekek, valamint a fiatalkorúak védelme, de az idevágó törvény nehezíti a fiatalok edukációját, a sztereotípiák elleni küzdelmet és korlátozza a szabad információhoz jutást.","shortLead":"A Centrál Médiacsoport szerint kiemelt fontosságú a gyermekek, valamint a fiatalkorúak védelme, de az idevágó törvény...","id":"20210616_central_mediacsoport_torvenymodositas_homofobia_homoszexualitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a70a661-1c6e-4859-97a6-a88230f0e8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c24be27-f1eb-4109-b0c3-c43821342ce8","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_central_mediacsoport_torvenymodositas_homofobia_homoszexualitas","timestamp":"2021. június. 16. 10:25","title":"A 24.hu és a Nők Lapja kiadója is tiltakozik a homofóbtörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec67b30-25f7-46f4-a44b-cae47a9d5391","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valószínűleg egy memórialemez hibásodott meg. ","shortLead":"Valószínűleg egy memórialemez hibásodott meg. ","id":"20210616_Szamitogepes_problema_Hubble_urteleszkop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eec67b30-25f7-46f4-a44b-cae47a9d5391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df28f66-7e2c-4f67-89b4-648b5365ecfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_Szamitogepes_problema_Hubble_urteleszkop","timestamp":"2021. június. 16. 21:37","title":"Számítógépes probléma sújtja a Hubble űrteleszkópot, leállt a csillagászati megfigyelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dff2bb5-d737-4740-a2ff-048abe3f3d32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akom Ágnesnek május elején veszett nyoma.","shortLead":"Akom Ágnesnek május elején veszett nyoma.","id":"20210616_london_gyilkossag_magyar_lany_holttest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dff2bb5-d737-4740-a2ff-048abe3f3d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c237ab-7f21-4edc-9d7a-18197e665203","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_london_gyilkossag_magyar_lany_holttest","timestamp":"2021. június. 16. 12:02","title":"Megtalálhatták a Londonban eltűnt magyar lány holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11350bf8-b8e4-4e1e-a752-cb7ec4dc4c46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter nem számít nagy nemzetközi ellenállásra, szerinte tagállami hatóság, milyen szabályok vannak érvényben a kérdésben.","shortLead":"A külügyminiszter nem számít nagy nemzetközi ellenállásra, szerinte tagállami hatóság, milyen szabályok vannak...","id":"20210616_szijjarto_homoszexualitas_pedofilia_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11350bf8-b8e4-4e1e-a752-cb7ec4dc4c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab04f4b-23a6-4890-9532-8f295cebc473","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_szijjarto_homoszexualitas_pedofilia_torveny","timestamp":"2021. június. 16. 18:39","title":"Szijjártó tagadja, hogy összemosták volna a homoszexualitást a pedofíliával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f529b74d-86b3-4312-971a-3bc48cff7190","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210617_Marabu_Feknyuz_Nem_lehetne_inkabb_megis_krumplit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f529b74d-86b3-4312-971a-3bc48cff7190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7112e555-e41d-4d27-98ac-10d2a681d180","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_Marabu_Feknyuz_Nem_lehetne_inkabb_megis_krumplit","timestamp":"2021. június. 17. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Nem lehetne inkább mégis krumplit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b800fcf-8071-40f0-a243-28a38c131b3b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Súlyosan diszkriminál, ellentétes az európai értékekkel, írta Michael Roth európai ügyekért felelős államminiszter.","shortLead":"Súlyosan diszkriminál, ellentétes az európai értékekkel, írta Michael Roth európai ügyekért felelős államminiszter.","id":"20210615_homofobtorveny_nemet_kulugy_orbankormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b800fcf-8071-40f0-a243-28a38c131b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9641b43-3c4b-43d7-bd61-6f2238ad7bd5","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_homofobtorveny_nemet_kulugy_orbankormany","timestamp":"2021. június. 15. 21:43","title":"A Twitteren ekézi egy német külügyes magyar homofóbtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]