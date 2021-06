Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4f933420-1f2c-4dde-99ca-5ddc6d90ffd4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészt díjazták, ebből az alkalomból tekintett vissza a szerepeire.","shortLead":"A színészt díjazták, ebből az alkalomból tekintett vissza a szerepeire.","id":"20210617_Michael_J_Fox_A_fogyatekkal_elok_is_tudnak_seggfejek_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f933420-1f2c-4dde-99ca-5ddc6d90ffd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649f2a07-cc15-4f7d-b112-ae8b91044a5b","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Michael_J_Fox_A_fogyatekkal_elok_is_tudnak_seggfejek_lenni","timestamp":"2021. június. 17. 08:07","title":"Michael J. Fox: A fogyatékkal élők is tudnak seggfejek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d3cbfd-099a-48c9-8e34-050bb7b4a52c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Fraunhofer Intézet által fejlesztett drón nagy segítség lehet a mentőegységek számára.","shortLead":"A német Fraunhofer Intézet által fejlesztett drón nagy segítség lehet a mentőegységek számára.","id":"20210618_emberi_sikitas_segitsegnyujtas_hangfelismeres_dron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24d3cbfd-099a-48c9-8e34-050bb7b4a52c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaca495a-c7f4-4edf-a620-15c348f0da1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_emberi_sikitas_segitsegnyujtas_hangfelismeres_dron","timestamp":"2021. június. 18. 08:33","title":"Már a kiabálást is felismeri a drón, és tűpontosan működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor szerint három rém fenyegeti az országot, az egyik Gyurcsány. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbán Viktor szerint három rém fenyegeti az országot, az egyik Gyurcsány. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210617_Radar360_A_Bizottsag_is_vizsgalja_a_homofobtorvenyt_talalkozott_Biden_es_Putyin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3905b408-1fe0-4bb9-97fa-ea9ddc510b1b","keywords":null,"link":"/360/20210617_Radar360_A_Bizottsag_is_vizsgalja_a_homofobtorvenyt_talalkozott_Biden_es_Putyin","timestamp":"2021. június. 17. 07:50","title":"Radar360: A Bizottság is vizsgálja a homofóbtörvényt, találkozott Biden és Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d1de6e-9504-4aaf-8fd1-ae698dd84bd3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Fejben középre helyezem magam, de azt is látom, hogy ez nem lehetséges, mert a társadalom nem engedi” – mondta Fluor Tomi egy vele készült interjúban.","shortLead":"„Fejben középre helyezem magam, de azt is látom, hogy ez nem lehetséges, mert a társadalom nem engedi” – mondta Fluor...","id":"20210617_fluor_tomi_interju_majka_szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4d1de6e-9504-4aaf-8fd1-ae698dd84bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5d3249-8aa8-4d59-8dfc-cf9a66085f25","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_fluor_tomi_interju_majka_szijjarto_peter","timestamp":"2021. június. 17. 20:55","title":"Fluor: Összemosni a pedofíliát és a homoszexualitást szint alatti, méltatlan, gonosz és tuskó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012d1680-0e33-48cf-a813-af877a5a1c13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség végrehajtandó börtönt kért a támadóra. ","shortLead":"Az ügyészség végrehajtandó börtönt kért a támadóra. ","id":"20210618_Eletveszelyes_serules_Zuglo_cigaretta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=012d1680-0e33-48cf-a813-af877a5a1c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7d42a8-858f-46ac-84f5-97f3117c1094","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_Eletveszelyes_serules_Zuglo_cigaretta","timestamp":"2021. június. 18. 11:29","title":"Majdnem megölt egy férfit a zuglói buszpályaudvaron, mert nem adott neki cigit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a51f24-09a9-4e1e-8a73-76899d464692","c_author":"Bihari Ádám - Németh András","category":"vilag","description":"Konstruktívnak és hasznosnak nevezte Joe Biden amerikai elnökkel folytatott szerdai genfi tárgyalásait Vlagyimir Putyin orosz elnök. A politikus nagyon vigyázott arra, hogy ne bántsa meg tárgyalóparterét. Putyin szerint a legismertebb orosz ellenzéki Alekszej Navalnij szándékosan sértette meg az orosz törvényeket és tartóztattatta le magát.","shortLead":"Konstruktívnak és hasznosnak nevezte Joe Biden amerikai elnökkel folytatott szerdai genfi tárgyalásait Vlagyimir Putyin...","id":"20210616_Bekeben_komoly_megallapodasok_nelkul_targyalt_Putyin_es_Biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02a51f24-09a9-4e1e-8a73-76899d464692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c89efa-90e5-4d85-a87c-9e6f9fc93c34","keywords":null,"link":"/vilag/20210616_Bekeben_komoly_megallapodasok_nelkul_targyalt_Putyin_es_Biden","timestamp":"2021. június. 16. 20:26","title":"Nem mutogatta izmait, de azért odaszólogatott egymásnak Biden és Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Delta nevű variáns fokozottan fertőzőképes.","shortLead":"A Delta nevű variáns fokozottan fertőzőképes.","id":"20210617_delta_indiai_varians_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1066993-ba47-4c28-b5d8-f5cedaf36ddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_delta_indiai_varians_nemetorszag","timestamp":"2021. június. 17. 17:28","title":"Gyorsan terjed Németországban a koronavírus Indiából eredő változata, újabb járványhullámtól tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9612b6e0-63f9-4e3f-b95f-961af215687d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ukrán válogatott a két gólt hozó első félidő után magának tette nehézzé az észak-macedónok elleni meccset.","shortLead":"Az ukrán válogatott a két gólt hozó első félidő után magának tette nehézzé az észak-macedónok elleni meccset.","id":"20210617_ukrajna_eszak_macedonia_foci_eb_euro_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9612b6e0-63f9-4e3f-b95f-961af215687d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7c47a6-e001-4ea5-9ea5-04d6d6161f7c","keywords":null,"link":"/sport/20210617_ukrajna_eszak_macedonia_foci_eb_euro_2020","timestamp":"2021. június. 17. 17:19","title":"Ukrajna kiszenvedte a győzelmet Észak-Macedónia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]