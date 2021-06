Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"254a9045-8d0d-46b0-a73d-f0f8de755077","c_author":"HVG","category":"360","description":"A helyi ellenzék szerint a városvezetés feleslegesen vett a nyakába nagy terhet két évvel ezelőtt.","shortLead":"A helyi ellenzék szerint a városvezetés feleslegesen vett a nyakába nagy terhet két évvel ezelőtt.","id":"202124_vbusz_veszpremi_oriashitel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=254a9045-8d0d-46b0-a73d-f0f8de755077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a72dae7-717d-4244-8261-f45d35c87486","keywords":null,"link":"/360/202124_vbusz_veszpremi_oriashitel","timestamp":"2021. június. 19. 13:45","title":"Óriáshitelből tartják életben a veszprémi tömegközlekedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711b02df-4cd8-43ce-b8ad-f38c6a45a31d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például mozival.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210620_Azt_mar_tudjuk_hol_vannak_nyaron_a_focirajongok_De_hol_vannak_a_filmrajongok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=711b02df-4cd8-43ce-b8ad-f38c6a45a31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e308fc1b-5da1-4d0a-8e79-736e3b81a983","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Azt_mar_tudjuk_hol_vannak_nyaron_a_focirajongok_De_hol_vannak_a_filmrajongok","timestamp":"2021. június. 20. 09:30","title":"Foci helyett: Hová menjenek a filmrajongók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8414099-5862-4ff4-b0d8-c3ccff459634","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség volt vezetője beszélt erről. Károly nem gyanúsított, hanem tanú volt.","shortLead":"A rendőrség volt vezetője beszélt erről. Károly nem gyanúsított, hanem tanú volt.","id":"20210620_Komolyan_vette_a_rendorseg_Diana_hercegno_meggyilkolasanak_a_tervet_Karoly_herceget_is_kihallgattak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8414099-5862-4ff4-b0d8-c3ccff459634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b43560-4aa4-49c9-9b33-1466b76727ce","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Komolyan_vette_a_rendorseg_Diana_hercegno_meggyilkolasanak_a_tervet_Karoly_herceget_is_kihallgattak","timestamp":"2021. június. 20. 07:52","title":"Komolyan vette a rendőrség Diana hercegnő meggyilkolásának a „tervét”, Károly herceget is kihallgatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kisteherautó ütközött frontálisan egy Volán autóbusszal a 81-es főúton.","shortLead":"Egy kisteherautó ütközött frontálisan egy Volán autóbusszal a 81-es főúton.","id":"20210618_mezoors_halalos_baleset_frontalis_utkozes_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6985be-3b81-4e20-9f6f-8c6f19ab6a93","keywords":null,"link":"/cegauto/20210618_mezoors_halalos_baleset_frontalis_utkozes_baleset","timestamp":"2021. június. 18. 20:50","title":"Tragédia történt Mezőörsnél, egy ember meghalt, nyolc másik megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler a kitüntetést “a világjárvány magyarországi káros hatásaival szembeni eredményes küzdelemért” kapta.","shortLead":"Kásler a kitüntetést “a világjárvány magyarországi káros hatásaival szembeni eredményes küzdelemért” kapta.","id":"20210618_kasler_miklos_nagypali","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62492e71-a741-42ae-9288-b6126f173d2c","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_kasler_miklos_nagypali","timestamp":"2021. június. 18. 20:40","title":"Kásler Miklós Nagypáli község díszpolgára lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2782c0-8ae0-40e0-a63b-1b48c7fab29b","c_author":"Máté Péter","category":"nagyitas","description":"Többek között Krúbi és a 30Y koncertjével startolt el a szezon első fesztiválja Orfűn. A MiniFishingen szombat hajnalig közel 30 zenekar lép még színpadra, mi is ott jártunk, hogy újra átéljük a koncertélményt.","shortLead":"Többek között Krúbi és a 30Y koncertjével startolt el a szezon első fesztiválja Orfűn. A MiniFishingen szombat hajnalig...","id":"20210618_Orfun_berobbant_a_fesztivalszezon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e2782c0-8ae0-40e0-a63b-1b48c7fab29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561e9356-9418-4942-8fbb-5107465513e9","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210618_Orfun_berobbant_a_fesztivalszezon","timestamp":"2021. június. 18. 20:00","title":"Orfűn tért vissza a fesztiválszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fdf67c-76d2-4eae-97b4-a08a9c65882e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy embert tűzoltók szabadítottak ki a roncsból.","shortLead":"Egy embert tűzoltók szabadítottak ki a roncsból.","id":"20210619_vaci_ut_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20fdf67c-76d2-4eae-97b4-a08a9c65882e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba26fac6-93c0-412b-8900-887a35de571f","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_vaci_ut_baleset","timestamp":"2021. június. 19. 15:10","title":"Három autó ütközött a Váci úton, egy Suzuki rommá tört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Mindenki örül, de az ügynek még nincs vége.","shortLead":"Mindenki örül, de az ügynek még nincs vége.","id":"20210618_Bizottsag_AstraZeneca_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85970977-231e-4061-8b88-d578d7962e2f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210618_Bizottsag_AstraZeneca_itelet","timestamp":"2021. június. 18. 15:45","title":"Az AstraZeneca és az Európai Bizottság is úgy érzi, győzött a késedelmes vakcinaszállítás miatt indított perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]