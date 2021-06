Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler a kitüntetést “a világjárvány magyarországi káros hatásaival szembeni eredményes küzdelemért” kapta.","shortLead":"Kásler a kitüntetést “a világjárvány magyarországi káros hatásaival szembeni eredményes küzdelemért” kapta.","id":"20210618_kasler_miklos_nagypali","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62492e71-a741-42ae-9288-b6126f173d2c","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_kasler_miklos_nagypali","timestamp":"2021. június. 18. 20:40","title":"Kásler Miklós Nagypáli község díszpolgára lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0edb677-cd3f-42c6-831b-a50334b54095","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robert Schuman mélyen hívő katolikusként szolgálta az európai egység ügyét.","shortLead":"Robert Schuman mélyen hívő katolikusként szolgálta az európai egység ügyét.","id":"20210620_Szentte_avathatja_a_papa_az_Europai_Unio_egyik_alapitojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0edb677-cd3f-42c6-831b-a50334b54095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439d5285-c041-45a1-ae84-70ada98241c9","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Szentte_avathatja_a_papa_az_Europai_Unio_egyik_alapitojat","timestamp":"2021. június. 20. 10:39","title":"Szentté avathatja a pápa az Európai Unió egyik alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7706af89-33a3-44ce-85ba-949ccd2099a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A MÁV délelőtt 10 és délután 5 óra között ad ásványvizet az utasoknak, a Volánbusz igény esetén csapvizet kínál.","shortLead":"A MÁV délelőtt 10 és délután 5 óra között ad ásványvizet az utasoknak, a Volánbusz igény esetén csapvizet kínál.","id":"20210619_mav_volan_viz_hoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7706af89-33a3-44ce-85ba-949ccd2099a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb647bc-a39d-4d04-b447-707adf2aed0c","keywords":null,"link":"/kkv/20210619_mav_volan_viz_hoseg","timestamp":"2021. június. 19. 14:44","title":"Vizet oszt a MÁV a pályaudvarokon, amíg tart a hőségriadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f833749-106a-4e68-886a-6987e50068ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyi polgármester szerint terrortámadás történt, a rendőrség egyelőre nem nyilatkozott a részletekről. Egy ember meghalt, többen megsérültek.","shortLead":"A helyi polgármester szerint terrortámadás történt, a rendőrség egyelőre nem nyilatkozott a részletekről. Egy ember...","id":"20210620_A_Pride_felvonulas_nezoi_koze_hajtott_egy_autos_Floridaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f833749-106a-4e68-886a-6987e50068ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2315b6-35f9-4230-8dea-30cc8d31ac3f","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_A_Pride_felvonulas_nezoi_koze_hajtott_egy_autos_Floridaban","timestamp":"2021. június. 20. 08:38","title":"A Pride felvonulás nézői közé hajtott egy autós Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7301ab47-f3ee-4f54-8df1-ef87e6c72691","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Apját a németek ölték meg, ő kezet fog a német külügyminiszterrel. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Apját a németek ölték meg, ő kezet fog a német külügyminiszterrel. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom...","id":"20210616_Berlin_kormany_vilaghaboru_evfordulo_1991_junius_21","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7301ab47-f3ee-4f54-8df1-ef87e6c72691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25149761-6063-467e-8245-e2bf836a0a98","keywords":null,"link":"/360/20210616_Berlin_kormany_vilaghaboru_evfordulo_1991_junius_21","timestamp":"2021. június. 19. 16:30","title":"Kohl most nem hazudott, Berlinbe költözik a kormány – 1991. június 21.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450","c_author":"dr. Óváry-Papp Nóra - dr. Fehérváry Ákos","category":"kkv","description":"A fokozatos újranyitással egyre több cég tér vissza a munkahelyekre. Ezzel összefüggésben számos munkáltató vizsgálja azt a kérdést, hogy a munkavédelem keretében milyen kötelezettségei vannak a be nem oltott kollégákkal szemben: vajon kötelezővé teheti-e a védőoltást, illetve ennek hiányában elrendelheti-e a tesztelést, akár a munkavállaló költségén? Tehet-e különbséget a beoltott és a be nem oltott munkavállalók között, sőt, egyáltalán kezelheti-e a munkavállaló védettségéről szóló adatokat? Szakértőink válaszolnak.","shortLead":"A fokozatos újranyitással egyre több cég tér vissza a munkahelyekre. Ezzel összefüggésben számos munkáltató vizsgálja...","id":"20210618_Az_ujranyitas_is_szamos_veszelyt_rejt_a_munkahelyek_szamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44d5907-740f-4154-a34e-6e121184e05c","keywords":null,"link":"/kkv/20210618_Az_ujranyitas_is_szamos_veszelyt_rejt_a_munkahelyek_szamara","timestamp":"2021. június. 18. 15:20","title":"Az újranyitás is számos veszélyt rejt a munkahelyek számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecd7ca8-b83f-4895-9bb2-6c2ad1b90f21","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Többek között gyerekek szexuális kizsákmányolásával vádolják a Pornhub üzemeltetőjét.","shortLead":"Többek között gyerekek szexuális kizsákmányolásával vádolják a Pornhub üzemeltetőjét.","id":"20210618_Nok_pereltek_be_a_legismertebb_pornooldalt_az_eroszakos_videok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ecd7ca8-b83f-4895-9bb2-6c2ad1b90f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2e8ab7-050a-4a84-80f4-2182a9b83559","keywords":null,"link":"/kkv/20210618_Nok_pereltek_be_a_legismertebb_pornooldalt_az_eroszakos_videok_miatt","timestamp":"2021. június. 18. 18:29","title":"Nők perelték be a legismertebb pornóoldalt az erőszakos videók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877295b4-7770-4fb8-a195-4928d06dcc13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sérültekről nincsen hír.","shortLead":"Sérültekről nincsen hír.","id":"20210618_langolo_auto_puskas_stadion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=877295b4-7770-4fb8-a195-4928d06dcc13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67719cc1-4101-4763-b03e-a80456f24352","keywords":null,"link":"/cegauto/20210618_langolo_auto_puskas_stadion","timestamp":"2021. június. 18. 20:23","title":"Lángoló autót videóztak a Puskás Ferenc Stadionnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]