Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"15487045-11f1-4bcd-9df4-ab9233fe47eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon 11 milliárd euróval nőtt a bruttó adósság egy év alatt.","shortLead":"Magyarországon 11 milliárd euróval nőtt a bruttó adósság egy év alatt.","id":"20210622_A_magyar_haztartasok_halmoztak_fel_aranyaiban_a_legtobb_allamadossagot_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15487045-11f1-4bcd-9df4-ab9233fe47eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974b077c-9c4f-4d9a-a2c9-0be464630f17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_A_magyar_haztartasok_halmoztak_fel_aranyaiban_a_legtobb_allamadossagot_az_EUban","timestamp":"2021. június. 22. 07:07","title":"A magyar háztartások halmozták fel arányaiban a legtöbb államadósságot az unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f325f7d-fbd4-44ef-b014-8837b7b1ae5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási frissítésnek számít a küszöbön álló Windows 11, azonban valaki egyfajta őskori kövületre bukkant az elegáns, új felületen.","shortLead":"Óriási frissítésnek számít a küszöbön álló Windows 11, azonban valaki egyfajta őskori kövületre bukkant az elegáns, új...","id":"20210623_windows_11_31_parbeszedpanel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f325f7d-fbd4-44ef-b014-8837b7b1ae5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bbd0972-8cc5-4cd6-b2ad-4e7d2cddfdf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_windows_11_31_parbeszedpanel","timestamp":"2021. június. 23. 12:03","title":"Fura őskövületre bukkantak a Windows 11-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38859747-8528-4797-b2bf-76d70e259a9a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság elnökének levele az első lépése lehet a kötelezettségszegési eljárásnak, amelyet a homoszexuálisok védelmében indíthat az Európai Bizottság. ","shortLead":"Az Európai Bizottság elnökének levele az első lépése lehet a kötelezettségszegési eljárásnak, amelyet a homoszexuálisok...","id":"20210623_bizottsag_level_homofobtorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38859747-8528-4797-b2bf-76d70e259a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b095663-2afe-4008-9d02-d9d8b7bb2995","keywords":null,"link":"/eurologus/20210623_bizottsag_level_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 23. 11:26","title":"Von der Leyen: Szégyenteljes a magyar melegellenes törvény – újabb eljárást indíthat az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9361aa7-5645-4167-97f2-c59e52815f50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hőség és sivatagi por jön a következő napokban.","shortLead":"Hőség és sivatagi por jön a következő napokban.","id":"20210622_kanikula_szaharai_por","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9361aa7-5645-4167-97f2-c59e52815f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d0d05c-0500-4b0f-97f0-5159e37d8f59","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_kanikula_szaharai_por","timestamp":"2021. június. 22. 18:25","title":"A kánikula mellé szaharai port is kapunk a nyakunkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9774d376-2fa5-4507-a7f9-7b928a52f337","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Prostitúcióra kényszerítették a lányokat, a pénzt viszont elvették tőlük.","shortLead":"Prostitúcióra kényszerítették a lányokat, a pénzt viszont elvették tőlük.","id":"20210622_Fenyuzo_eletet_eltek_a_lanyokat_futtato_szolnoki_emberkereskedok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9774d376-2fa5-4507-a7f9-7b928a52f337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea1174c-29e7-438b-990d-a0844b44b39a","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_Fenyuzo_eletet_eltek_a_lanyokat_futtato_szolnoki_emberkereskedok","timestamp":"2021. június. 22. 07:42","title":"Fényűző életet éltek a lányokat futtató szolnoki emberkereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d335f98-e624-4475-8e93-ba1b759beaf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az okról egyelőre nincs hivatalos információ.","shortLead":"Az okról egyelőre nincs hivatalos információ.","id":"20210623_orban_viktor_foci_eb_magyar_nemet_munchen_utazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d335f98-e624-4475-8e93-ba1b759beaf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ddc1c5-472e-4462-9cb8-0b991a037667","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_orban_viktor_foci_eb_magyar_nemet_munchen_utazas","timestamp":"2021. június. 23. 09:39","title":"DPA: Orbán lemondta az útját a magyar meccsre Münchenbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21334a1-f871-4abb-9f46-18a38f98e6fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gyerekként eltátogott egy rapszámot, most nekiesett az internet népe. ","shortLead":"Gyerekként eltátogott egy rapszámot, most nekiesett az internet népe. ","id":"20210622_Billie_Eilish_bocsanatkeres_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d21334a1-f871-4abb-9f46-18a38f98e6fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f151c6b-000a-4e44-a80a-b1255953aec3","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Billie_Eilish_bocsanatkeres_video","timestamp":"2021. június. 22. 11:09","title":"Billie Eilish bocsánatot kért egy videó miatt, amely nemrég bukkant fel róla a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142ff1a9-0fd5-46b1-b7ea-ed721e9a55cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leginkább a 11-18 éves korosztály sínylette meg a pandémia legnehezebb hónapjait.","shortLead":"Leginkább a 11-18 éves korosztály sínylette meg a pandémia legnehezebb hónapjait.","id":"20210623_figyelemzavar_alvasproblema_magyar_gyerekek_koronavirus_jarvany_unicef","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=142ff1a9-0fd5-46b1-b7ea-ed721e9a55cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0974f8-d2bf-4635-a207-873109cc84f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_figyelemzavar_alvasproblema_magyar_gyerekek_koronavirus_jarvany_unicef","timestamp":"2021. június. 23. 11:24","title":"Figyelemzavart, alvásproblémákat és motiválatlanságot okozott a magyar gyerekeknél a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]