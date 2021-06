Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint a fiatal férfi elfogásával ugyan a TEK aratta le a babérokat, de az információ, amely a lebukásához vezetett, messziről érkezett.","shortLead":"A Blikk szerint a fiatal férfi elfogásával ugyan a TEK aratta le a babérokat, de az információ, amely a lebukásához...","id":"20210624_kecskemet_iszlamista_laptop_cia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34694fbb-31e4-47ce-8e79-13b283b0e54b","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_kecskemet_iszlamista_laptop_cia","timestamp":"2021. június. 24. 05:45","title":"Külföldön lefoglalt laptop vezetett a kecskeméti iszlamista nyomára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a2858f-65db-45f9-8a40-92ee652ffbe3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A roncs a Sencsou-12 darabja lehet, videó is készült róla. Az mondjuk nem annyira jó, hogy közel mentek hozzá, ha tényleg az, aminek mondják.","shortLead":"A roncs a Sencsou-12 darabja lehet, videó is készült róla. Az mondjuk nem annyira jó, hogy közel mentek hozzá, ha...","id":"20210624_sencsou_12_kinai_raketa_tormelek_urszemut_raketadarab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88a2858f-65db-45f9-8a40-92ee652ffbe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c324a52e-efd3-4734-9a6d-582e2cdd33cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_sencsou_12_kinai_raketa_tormelek_urszemut_raketadarab","timestamp":"2021. június. 24. 09:52","title":"Lakott területre pottyant egy méretes kínai rakétadarab – és valami szivárog belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a3581c-360b-4904-aa8e-41e071a9657c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tiltakozás mellett így akarnak kiállni a sokszínűség és a tolerancia mellett is. A német LMBTQ-szövetségek szivárványos zászlót osztanak majd a stadion környékén. ","shortLead":"A tiltakozás mellett így akarnak kiállni a sokszínűség és a tolerancia mellett is. A német LMBTQ-szövetségek...","id":"20210622_UEFA_Foci_eb_szivarvanyos_stadion_arena_Nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18a3581c-360b-4904-aa8e-41e071a9657c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f9cf93-767a-44ae-a27e-87f4020c9667","keywords":null,"link":"/elet/20210622_UEFA_Foci_eb_szivarvanyos_stadion_arena_Nemetorszag","timestamp":"2021. június. 22. 15:19","title":"Több német stadion is szivárványba borul, hogy így tiltakozzon az UEFA döntése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4788a96d-c970-4e24-9b8e-a212fe44310c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Késve kelt és késve érett. A friss 15 százalékkal drágább, mint tavaly, a konzervből csökkent az export.","shortLead":"Késve kelt és késve érett. A friss 15 százalékkal drágább, mint tavaly, a konzervből csökkent az export.","id":"20210624_zoldborso_dragulas_export","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4788a96d-c970-4e24-9b8e-a212fe44310c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66361364-37d1-4f95-a576-c04dcdbede41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_zoldborso_dragulas_export","timestamp":"2021. június. 24. 08:32","title":"Drágult a zöldborsó, és kisebb területen is termelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86337936-7943-4fd4-86ad-29d05e2654f6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mostantól a máriapócsi kegyhely és búcsú, az 1568-as vallásszabadsági törvény, a karikás ostor is hungarikumnak számít. ","shortLead":"Mostantól a máriapócsi kegyhely és búcsú, az 1568-as vallásszabadsági törvény, a karikás ostor is hungarikumnak számít. ","id":"20210622_Uj_hungarikumokrol_dontottek_kiemelkedo_nemzeti_ertek_lett_a_teqball_es_a_Rakoczituros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86337936-7943-4fd4-86ad-29d05e2654f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c1b606-d29c-44de-9e09-ce71d82b496f","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Uj_hungarikumokrol_dontottek_kiemelkedo_nemzeti_ertek_lett_a_teqball_es_a_Rakoczituros","timestamp":"2021. június. 22. 14:15","title":"Új hungarikumokról döntöttek, kiemelkedő nemzeti érték lett a teqball és a Rákóczi-túrós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d1af75-f0ce-41c8-a5fc-8c8152ff75b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Királyságban sok az elhízott gyermek, ezért a szigorítás.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban sok az elhízott gyermek, ezért a szigorítás.","id":"20210624_gyorskaja_junk_food_egyesult_kiralysag_tevereklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8d1af75-f0ce-41c8-a5fc-8c8152ff75b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601a4ef4-82db-49f8-a831-e30ab10ba306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_gyorskaja_junk_food_egyesult_kiralysag_tevereklam","timestamp":"2021. június. 24. 12:55","title":"Este 9 előtt tilos lesz gyorskajákat reklámozni a brit tévénézőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c62fbc8-4ee1-42eb-9601-fda91e9bb3e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes megerősítette, hogy érkezik az ötödik gyerekük, és egyben reagált azokra a kritikákra, akik „hülyének nézik azt, akinek 1-2-nél több gyereke van”.\r

\r

","shortLead":"Az énekes megerősítette, hogy érkezik az ötödik gyerekük, és egyben reagált azokra a kritikákra, akik „hülyének nézik...","id":"20210624_Olah_Gergo_A_felesegem_nem_egy_szulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c62fbc8-4ee1-42eb-9601-fda91e9bb3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a1251d-e3b3-4e2f-bee4-b599054664b2","keywords":null,"link":"/elet/20210624_Olah_Gergo_A_felesegem_nem_egy_szulogep","timestamp":"2021. június. 24. 12:32","title":"Oláh Gergő: „A feleségem nem egy szülőgép”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Queenslandi Egyetem kutatói egyelőre egereken tesztelték az Alzheimer-kór újfajta kezelési módját, de hamarosan klinikai vizsgálatokkal is tesztelni fogják.","shortLead":"A Queenslandi Egyetem kutatói egyelőre egereken tesztelték az Alzheimer-kór újfajta kezelési módját, de hamarosan...","id":"20210623_alzheimer_kor_kezelese_ultrahang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbac0169-0668-443c-828a-d3fdf82833eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_alzheimer_kor_kezelese_ultrahang","timestamp":"2021. június. 23. 18:03","title":"Áttörést hozhat egy ultrahangos módszer az Alzheimer-kór kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]