[{"available":true,"c_guid":"9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ombudsman azért vizsgálódik, mert a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezőktől önköltséges PCR-tesztet kérnek a kórházakban.","shortLead":"Az ombudsman azért vizsgálódik, mert a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezőktől önköltséges PCR-tesztet kérnek...","id":"20210623_ombudsman_pcr_szel_teszt_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb99252c-7bbb-481d-b810-1d12eb70d149","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_ombudsman_pcr_szel_teszt_korhaz","timestamp":"2021. június. 23. 16:03","title":"Vizsgálatot indított az ombudsman a fizetős kórházi PCR-tesztek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0e4c58-fede-4284-9576-438bdb39ee3a","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Óriási tévhit, hogy Ausztria csak télen tartogat meglepetéseket. A melegebb hónapokban legalább annyi izgalmat találunk, mint a hófödte hegycsúcsok szezonjában. Sőt! Salzburg környéke az egész család vagy társaság számára tökéletes úti cél: elveszhetünk a történelmi városrészek forgatagában, beleszerethetünk az e-bike-os túrákba, végigehetjük a fogadók helyi kínálatát, hogy aztán a zöld rétek látványában üljük végig a naplementét. ","shortLead":"Óriási tévhit, hogy Ausztria csak télen tartogat meglepetéseket. A melegebb hónapokban legalább annyi izgalmat...","id":"feelaustria_20210614_Ezert_elunk_irany_Salzburg_tartomany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca0e4c58-fede-4284-9576-438bdb39ee3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30602902-22fb-4325-8247-5096b58f9b13","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20210614_Ezert_elunk_irany_Salzburg_tartomany","timestamp":"2021. június. 24. 07:30","title":"Ezért élünk: irány Salzburg tartomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"8c0a2d8f-54d6-4b63-880f-b0e1f0daf401","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"918651a5-53b4-4e12-8ef6-cd14c6053eae","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"A kultúra amatőr és profi művelőiről hozott döntések nyilvánosak és szabadon hozzáférhetők. Nincs soron kívüli elbírálás és nincs bizottsági döntéseket felülíró igazgatói vagy politikusi határozat.","shortLead":"A kultúra amatőr és profi művelőiről hozott döntések nyilvánosak és szabadon hozzáférhetők. Nincs soron kívüli...","id":"20210623_Szeretettel_Pozsonybol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=918651a5-53b4-4e12-8ef6-cd14c6053eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606cb9de-1061-427c-8418-69d6fc255610","keywords":null,"link":"/360/20210623_Szeretettel_Pozsonybol","timestamp":"2021. június. 23. 15:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Több sebből vérzik, de átlátható a szlovákiai magyar kultúratámogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3006e6-3b42-4053-942c-f5654b83cbe6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína június 18-án indított útnak négy műholdat a Hosszú Menetelés 2C hordozórakétával, ami a küldetése végén igen különleges jelenséget produkált az égbolton.","shortLead":"Kína június 18-án indított útnak négy műholdat a Hosszú Menetelés 2C hordozórakétával, ami a küldetése végén igen...","id":"20210623_spiral_egi_jelenseg_raketainditas_hosszu_meneteles_2c","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e3006e6-3b42-4053-942c-f5654b83cbe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f2956f-73ec-4b95-9074-b7ce66c96144","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_spiral_egi_jelenseg_raketainditas_hosszu_meneteles_2c","timestamp":"2021. június. 23. 19:03","title":"Különös spriál jelent meg az égen a Csendes-óceán felett, a kínaiak okozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6cff4f-bf69-4791-87c7-206b1c993a30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft az év második felében teszi elérhetővé a Windows 11-et, azt viszont már elárulták, milyen konfigurációra van szükség ahhoz, hogy telepíteni lehessen.","shortLead":"A Microsoft az év második felében teszi elérhetővé a Windows 11-et, azt viszont már elárulták, milyen konfigurációra...","id":"20210625_windows_11_letoltese_szamitogep_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c6cff4f-bf69-4791-87c7-206b1c993a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256a31cf-b282-4784-be4a-8be2e8685763","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_windows_11_letoltese_szamitogep_specifikacio","timestamp":"2021. június. 25. 08:33","title":"Milyen számítógépe van? Mutatjuk, mi kell a Windows 11-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f371317-118e-4877-a907-197e213e2bb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiemelték, hogy állami segítség nélkül is átvészelték a koronavírust.","shortLead":"Kiemelték, hogy állami segítség nélkül is átvészelték a koronavírust.","id":"20210624_Kozlemenyben_utalt_ra_a_Budapest_Airport_hogy_nem_akarjak_eladni_a_repteret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f371317-118e-4877-a907-197e213e2bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f75c2f-27d9-4d2b-b85b-8ba1de191b5a","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_Kozlemenyben_utalt_ra_a_Budapest_Airport_hogy_nem_akarjak_eladni_a_repteret","timestamp":"2021. június. 24. 19:35","title":"Közleményben utalt rá a Budapest Airport, hogy eszük ágában sincs eladni a repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75eca92e-3ae4-4803-91a8-ae553b6a81fe","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szervezet korábban megtiltotta, hogy szivárványszínekben világítsák ki a müncheni Allianz Arénát. Most azt írták, hogy szerintük maga a kezdeményezés volt politikai indíttatású. ","shortLead":"A szervezet korábban megtiltotta, hogy szivárványszínekben világítsák ki a müncheni Allianz Arénát. Most azt írták...","id":"20210623_Az_UEFA_szivarvanyszinure_valtoztatta_a_logojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75eca92e-3ae4-4803-91a8-ae553b6a81fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20af40f9-721c-490a-83cd-e9059396bc89","keywords":null,"link":"/sport/20210623_Az_UEFA_szivarvanyszinure_valtoztatta_a_logojat","timestamp":"2021. június. 23. 14:12","title":"Az UEFA szivárványszínűre változtatta a logóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a7d28-0521-46f2-b181-cd338bbdf5d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jelek szerint a próbák sikeresek voltak, már közel két tucat településen költöztették be a postai szolgáltatásokat a takarékfiókba. A postapartnerek sorában megjelent a Coop.","shortLead":"A jelek szerint a próbák sikeresek voltak, már közel két tucat településen költöztették be a postai szolgáltatásokat...","id":"20210623_Egyre_tobb_kis_videki_poastafiokot_olvasztanak_be_a_szuleto_Fideszkozeli_oriasbankba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=876a7d28-0521-46f2-b181-cd338bbdf5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942a804b-96e9-4333-a125-2a7d1644d1b8","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_Egyre_tobb_kis_videki_poastafiokot_olvasztanak_be_a_szuleto_Fideszkozeli_oriasbankba","timestamp":"2021. június. 23. 16:47","title":"Egyre több kis vidéki postafiókot olvasztanak be a születő Fidesz-közeli óriásbankba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]