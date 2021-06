A Diane védelmében című sorozatnál kevés aktuálisabb tükröt találunk, amely a tévések eszközeivel tűpontosan képes megmutatni az amerikai valóság abszurditását. És a járvány miatt félbeszakított negyedik után ma végre megérkezett az HBO GO-ra az ötödik évad, orvosolva a rajongók érthető hiányérzetét.

Ami a színészgárdát illeti, azt már korábban lehetett tudni, hogy Lucca Quinn szerepében Cush Jumbo, illetve Adrian Boseman szerepében Delroy Lindo csak azért tér vissza röviden, hogy lezárja a maga sztoriját, de továbbra is biztos pont lesz a sorozat névadójának, Diane Lockhartnak a szerepében a zseniális Christine Baranski.

Ahogy a korábbi évadok a Trump-korszakból merítettek mélyen, úgy most is a valóságból inspirálódank az alkotók. A Diane védelmében mindig is nagy erőkkel vetette bele magát a politikai örvényekbe és merített inspirációt az épp aktuális történésekből, egyúttal kontextust adott nekik, vagy épp továbbgondolta őket. Ezúttal a január 6-ai washingtoni zavargások adnak apropót az alkotóknak, hogy elgondolkodjanak azon, ha Amerika ennyire meghasadt, akkor milyen esélye van annak, hogy közös nevezőt találjanak. De belefűzik a történetbe George Floyd meggyilkolását is, amely pedig a rendszerszintű rasszizmusra irányította a figyelmet. És közben nem engednek a csábításnak, hogy könnyű válaszokat találjanak a bonyolult kérdésekre.

Nézze meg ezeket az ügyvédeket, ha meg akarja érteni, milyen abszurd korban élünk!

