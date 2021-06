Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"efd8d7f7-74c6-43e0-9af2-853c4e561bf2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha kell, kőkemény sportkocsikat megszégyenítő módon vadássza le egymás után a kanyarokat, és ha kell, az úthibákat finoman kirugózva halkan szállítja a családot, a csomagokat és akár a kutyát is. Skizofrén sportkombi, ami ráadásul nem is feltétlenül fogyaszt sokat.","shortLead":"Ha kell, kőkemény sportkocsikat megszégyenítő módon vadássza le egymás után a kanyarokat, és ha kell, az úthibákat...","id":"20210626_600_loero_sosem_volt_meg_ennyire_csaladi_meghajtottuk_az_audi_rs6ot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efd8d7f7-74c6-43e0-9af2-853c4e561bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d02cbb8-7eb3-4197-83d5-71db98253684","keywords":null,"link":"/cegauto/20210626_600_loero_sosem_volt_meg_ennyire_csaladi_meghajtottuk_az_audi_rs6ot","timestamp":"2021. június. 26. 06:41","title":"600 lóerő sosem volt még ennyire családbarát: meghajtottuk a kombi Audi RS6-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f951be7-97f0-4f60-a307-364332c4c158","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csatornaigazgató azt mondta, olyan történeteket szeretnének megmutatni, „ahol az embereknek normális életük van, normális problémákkal küzdenek, és azokra keresnek normális megoldásokat”.","shortLead":"A csatornaigazgató azt mondta, olyan történeteket szeretnének megmutatni, „ahol az embereknek normális életük van...","id":"20210625_Petofi_TV_fikcios_sorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f951be7-97f0-4f60-a307-364332c4c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80544dc3-61a8-428f-bbf7-73383600edee","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_Petofi_TV_fikcios_sorozat","timestamp":"2021. június. 25. 15:38","title":"Olyan sorozatot tervez a Petőfi TV, amelyben „nem derül ki majd senkiről az évad közepén, hogy transz- vagy homoszexuális”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca41c13-36aa-453c-87a4-ba901dbe5595","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A globális felmelegedés új kihívások elé állítja a kertészeti ágazatot.","shortLead":"A globális felmelegedés új kihívások elé állítja a kertészeti ágazatot.","id":"20210625_oszibarack_termes_tavaszi_fagyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ca41c13-36aa-453c-87a4-ba901dbe5595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d7584f-9714-446e-a954-abd1be5cc311","keywords":null,"link":"/zhvg/20210625_oszibarack_termes_tavaszi_fagyok","timestamp":"2021. június. 25. 15:22","title":"Alig terem idén őszibarack a tavaszi fagyok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863de32d-2258-472d-8e7c-35f0e49e4b87","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most érezték úgy, hogy a jó áron vett papírok elég hasznot hoztak.","shortLead":"Most érezték úgy, hogy a jó áron vett papírok elég hasznot hoztak.","id":"20210626_A_Panasonic_a_Tesla_egyik_legregebbi_reszvenyese_eladta_reszesedeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=863de32d-2258-472d-8e7c-35f0e49e4b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f332424-c7a4-476e-a042-27bcac60f4ec","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_A_Panasonic_a_Tesla_egyik_legregebbi_reszvenyese_eladta_reszesedeset","timestamp":"2021. június. 26. 18:50","title":"30 millióból csinált 3,6 milliárd dollárt a Panasonic a Tesla részvényeivel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af17703b-0511-491b-adac-50ad3df82557","c_author":"HVG","category":"360","description":"Erdei egy újabb ingatlancéget alapított. ","shortLead":"Erdei egy újabb ingatlancéget alapított. ","id":"202125_msy5_erdei_balint_terjeszkedik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af17703b-0511-491b-adac-50ad3df82557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e4b162-5374-436d-9445-0336f34c2aeb","keywords":null,"link":"/360/202125_msy5_erdei_balint_terjeszkedik","timestamp":"2021. június. 27. 11:10","title":"Terjeszkedik Erdei Bálint, Tiborcz István volt üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rakétákkal felszerelt repülőgépeiket olyan térségben vetették be, ahol brit anyahajó is tartózkodik.","shortLead":"A rakétákkal felszerelt repülőgépeiket olyan térségben vetették be, ahol brit anyahajó is tartózkodik.","id":"20210625_Oroszorszag_foldkozitenger_gyakorlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ccafcc3-3d46-4bfa-b706-de947bd3eba5","keywords":null,"link":"/vilag/20210625_Oroszorszag_foldkozitenger_gyakorlat","timestamp":"2021. június. 25. 21:51","title":"Oroszország földközi-tengeri gyakorlatozásba kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43836979-04bd-4946-ade3-b94fc619cb05","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A muszlim álláspont szerint az alkoholmetes sör is tiltott, ezért nem volt vele hajlandó együtt szerepelni Paul Pogba.","shortLead":"A muszlim álláspont szerint az alkoholmetes sör is tiltott, ezért nem volt vele hajlandó együtt szerepelni Paul Pogba.","id":"20210625_heineken_eb_vallas_sor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43836979-04bd-4946-ade3-b94fc619cb05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38105f05-04cc-432c-b77a-0002309137a8","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_heineken_eb_vallas_sor","timestamp":"2021. június. 25. 20:19","title":"A Heineken mostantól előre felméri, melyik focista elé nem tehetik le a sörüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d15a9fa-b109-4cd2-a2bc-b718f1738088","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"Eleinte betegségnek tartották, és még ma is sokan káros, de legalábbis haszontalan elfoglaltságnak gondolják a nosztalgiázást. A tudomány egyre kevésbé ért egyet ezzel.","shortLead":"Eleinte betegségnek tartották, és még ma is sokan káros, de legalábbis haszontalan elfoglaltságnak gondolják...","id":"202125__hasznos_nosztalgia__onertekeles__ujrakeretezes__a_lelek_immunrendszere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d15a9fa-b109-4cd2-a2bc-b718f1738088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844ef3e5-30f6-4863-bed2-2055b0d7fb48","keywords":null,"link":"/360/202125__hasznos_nosztalgia__onertekeles__ujrakeretezes__a_lelek_immunrendszere","timestamp":"2021. június. 26. 13:40","title":"Halálos betegségnek tartották, ma már ajánlott gyógyír a nosztalgiázás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]