[{"available":true,"c_guid":"2132b005-175a-42e4-a21a-cb455cdf24f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibrid hajtásláncú Ferrari 296 GTB nyitható tetős változatban is igen jól mutat.","shortLead":"A hibrid hajtásláncú Ferrari 296 GTB nyitható tetős változatban is igen jól mutat.","id":"20210629_magyar_kez_rajzolta_meg_a_legujabb_ferrari_kabrio_valtozatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2132b005-175a-42e4-a21a-cb455cdf24f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535b5d55-abad-4a52-9ecf-77f25e1b01fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_magyar_kez_rajzolta_meg_a_legujabb_ferrari_kabrio_valtozatat","timestamp":"2021. június. 29. 06:41","title":"Magyar kéz rajzolta meg a legújabb Ferrari kabrió változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz Napoli is a magyar válogatott védő kérői között van.","shortLead":"Az olasz Napoli is a magyar válogatott védő kérői között van.","id":"20210628_west_ham_szalai_attila_atigazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194de72b-563f-4ca9-b1be-80c874c6ba90","keywords":null,"link":"/sport/20210628_west_ham_szalai_attila_atigazolas","timestamp":"2021. június. 28. 12:31","title":"12 millió eurós ajánlatot tett a West Ham Szalai Attiláért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25901b3d-24cf-47c7-8110-09a15a174a97","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két táncos megsérült.","shortLead":"Két táncos megsérült.","id":"20210630_Baleset_az_Operettszinhazban_ledolt_a_diszlet_a_foproban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25901b3d-24cf-47c7-8110-09a15a174a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed2cb26-a048-49d3-8153-c57a6735f3a2","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Baleset_az_Operettszinhazban_ledolt_a_diszlet_a_foproban","timestamp":"2021. június. 30. 09:45","title":"Baleset az Operettszínházban: ledőlt a díszlet a főpróbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20ca356-74bb-4550-8103-3b490419e304","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kancellár nagyon tart a delta variánstól, amely a szigetországban is terjed. Melyik lesz az Eb meglepetéscsapata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több EP-képviselő szerint a súlyos pénzügyi szabálytalanságokat elkövető vagy összeférhetetlen személyeknek és szervezeteknek nem lenne szabad hozzáférni a helyreállítási alaphoz.","shortLead":"Több EP-képviselő szerint a súlyos pénzügyi szabálytalanságokat elkövető vagy összeférhetetlen személyeknek és...","id":"20210628_von_der_leyennek_level_liberalis_frakcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd23e0c-4a1f-4989-8cbd-2639dee2930c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_von_der_leyennek_level_liberalis_frakcio","timestamp":"2021. június. 28. 12:01","title":"Orbán vejétől óvnák meg az uniós pénzeket egy Von der Leyennek küldött levél írói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]