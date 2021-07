Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5e55bada-87d7-4cb7-93bf-d200c6c23c8c","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Kinőtt már abból, hogy azzal törődjön, ki szereti és ki nem - éppen ezért nyugodt szívvel állt oda Karácsony 99 Mozgalma mellé a két éve hazaköltözött, producerként is dolgozó színésznő, aki úgy érzi, most összhangban van magával, az értékrendjével. Portréinterjú.","shortLead":"Kinőtt már abból, hogy azzal törődjön, ki szereti és ki nem - éppen ezért nyugodt szívvel állt oda Karácsony 99...","id":"202126_osvart_andrea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e55bada-87d7-4cb7-93bf-d200c6c23c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff2c159-de4f-4d32-95cf-6b37256955fd","keywords":null,"link":"/360/202126_osvart_andrea","timestamp":"2021. július. 04. 16:00","title":"Osvárt Andrea: Karácsony Gergely kultúrember, és a kultúra hiányzik a magyar politikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"487c7e5d-118a-4b10-a828-e8457cf487fb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Annyira minden az angolok mellett van a 21:00-kor kezdődő meccsen, hogy az már gyanús.","shortLead":"Annyira minden az angolok mellett van a 21:00-kor kezdődő meccsen, hogy az már gyanús.","id":"20210703_focieb_pp_szombat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=487c7e5d-118a-4b10-a828-e8457cf487fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68602daa-8c6a-4da4-9a3b-d9e409a4a72f","keywords":null,"link":"/sport/20210703_focieb_pp_szombat","timestamp":"2021. július. 03. 15:08","title":"Itt visszanézheti, mi történt az Eb szombati napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92083f1b-b787-43db-afea-59a2bead9792","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kéri a Greenpeace és az UNESCO is a Fertő tó partján zajló beruházás leállítását, a kormány hajthatatlan.","shortLead":"Hiába kéri a Greenpeace és az UNESCO is a Fertő tó partján zajló beruházás leállítását, a kormány hajthatatlan.","id":"20210704_Meszaros_cege_folytatja_a_30_milliardos_Fertotavi_beruhazast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92083f1b-b787-43db-afea-59a2bead9792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba7eb17-10cb-4006-ac27-991ec290335c","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Meszaros_cege_folytatja_a_30_milliardos_Fertotavi_beruhazast","timestamp":"2021. július. 04. 21:43","title":"Mészáros cége folytatja a 30 milliárdos Fertő tavi beruházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72c0545-9cc1-43ff-b12e-ad6df0ad2065","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az operatőrnek nem kell kapkodnia, a lemenő nap fénye addig dereng, ameddig csak szükség van rá. A producernek nem kell az évszak és az időjárás szerint helyszínt választania és drága pénzért utaztatnia a stábot. ","shortLead":"Az operatőrnek nem kell kapkodnia, a lemenő nap fénye addig dereng, ameddig csak szükség van rá. A producernek nem kell...","id":"202126_3ds_filmhatter_felveteli_kovetelmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e72c0545-9cc1-43ff-b12e-ad6df0ad2065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8ce968-2d7b-4cd4-ac6d-c3b1553830d5","keywords":null,"link":"/360/202126_3ds_filmhatter_felveteli_kovetelmeny","timestamp":"2021. július. 05. 13:00","title":"Örökre megváltoztathatja a mozit a Lucasfilm új megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510b2b66-b961-4523-b05b-26a75bb4f66e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Erős szél van és nagy meleg is, ami hátráltatja az oltást.","shortLead":"Erős szél van és nagy meleg is, ami hátráltatja az oltást.","id":"20210704_erdotuz_ciprus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=510b2b66-b961-4523-b05b-26a75bb4f66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396c67df-5367-4d1b-b012-737249ea00f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_erdotuz_ciprus","timestamp":"2021. július. 04. 13:03","title":"Az ország történetének legnagyobb erdőtüze pusztít Cipruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ami a tengerentúlon történik, az világszerte megszabja a demokrácia jövőjét – mutat rá Larry Diamond politikai elemző a Foreign Affairs-ben.","shortLead":"Ami a tengerentúlon történik, az világszerte megszabja a demokrácia jövőjét – mutat rá Larry Diamond politikai elemző...","id":"20210704_Amerikai_elemzo_Katasztrofalis_kovetkezmenyekkel_jarna_ha_Amerikaban_megremegne_a_demokracia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20581e4c-a9bb-4d45-bb6b-2ddd3d05c3a1","keywords":null,"link":"/360/20210704_Amerikai_elemzo_Katasztrofalis_kovetkezmenyekkel_jarna_ha_Amerikaban_megremegne_a_demokracia","timestamp":"2021. július. 04. 09:00","title":"Amerikai elemző: Katasztrofális következményekkel járna, ha Amerikában megremegne a demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf13c19d-2a9e-4b49-aae5-abb1cbce62a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Business Insider számításai szerint egy ilyen szörfdeszkáért legalább 3,5 milliót kell fizetni.","shortLead":"A Business Insider számításai szerint egy ilyen szörfdeszkáért legalább 3,5 milliót kell fizetni.","id":"20210705_mark_zuckerberg_julius_4_szorfdeszka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf13c19d-2a9e-4b49-aae5-abb1cbce62a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5521217e-0c00-4285-b45c-00771d1b8dfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_mark_zuckerberg_julius_4_szorfdeszka","timestamp":"2021. július. 05. 10:33","title":"Mark Zuckerberg egy elektromos szörfdeszkán, amerikai zászlót tartva szelte a habokat július 4-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10e89c3-9491-4ba9-929d-56942019854a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a korszakalkotó Forma–1-es járgány a 80-as évek elejére repítheti vissza tehetős új gazdáját.","shortLead":"Ez a korszakalkotó Forma–1-es járgány a 80-as évek elejére repítheti vissza tehetős új gazdáját.","id":"20210704_elado_egy_darabka_tortenelem_niki_lauda_futamgyoztes_f1autoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f10e89c3-9491-4ba9-929d-56942019854a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bed0c30-312d-4a14-8518-26dc8382b5ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_elado_egy_darabka_tortenelem_niki_lauda_futamgyoztes_f1autoja","timestamp":"2021. július. 04. 06:41","title":"Eladó egy darabka történelem, Niki Lauda futamgyőztes F1-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]