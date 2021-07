Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"24eec888-696b-48bc-8f79-758662b3e4e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amellett, hogy nem követi a felhasználók online tevékenységét, a megjelenített találatokat is maga állítja össze, így nem támaszkodik (annyira) a konkurens cégek megoldására. Hogy mi ez? A Brave Search, egy vadonatúj kereső, amelyet bárki kipróbálhat.","shortLead":"Amellett, hogy nem követi a felhasználók online tevékenységét, a megjelenített találatokat is maga állítja össze...","id":"20210705_brave_search_kereso_bongeszes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24eec888-696b-48bc-8f79-758662b3e4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a47446-2d82-4a30-adc7-df9d1d771731","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_brave_search_kereso_bongeszes","timestamp":"2021. július. 05. 09:03","title":"Próbálja ki a Google helyett: elindult egy új kereső, ami kevésbé kíváncsiskodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b740ef98-f264-4cc3-b9e2-4ad603263dda","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Félidőhöz értek.","shortLead":"Félidőhöz értek.","id":"20210704_mav_nyugati_palyaudvar_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b740ef98-f264-4cc3-b9e2-4ad603263dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849f4b4c-3e1b-4003-bcc4-a79573d46c24","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_mav_nyugati_palyaudvar_felujitas","timestamp":"2021. július. 04. 11:23","title":"Helyzetjelentést adott a MÁV a Nyugati felújításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210704_Tuz_van_egy_hulladektelepen_Ceglednel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac08f5cd-9600-42e2-86c0-76b59ceba5db","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Tuz_van_egy_hulladektelepen_Ceglednel","timestamp":"2021. július. 04. 20:43","title":"Tűz van egy hulladéktelepen Ceglédnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509b20eb-7a80-4502-865e-aad821c48aca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Andrássy 52 Bar Kft. és a Pontoonka Group Kft. 2037-ig üzemeltetheti a helyet, át is alakíthatják az épületet. \r

\r

","shortLead":"Az Andrássy 52 Bar Kft. és a Pontoonka Group Kft. 2037-ig üzemeltetheti a helyet, át is alakíthatják az épületet. \r

\r

","id":"20210705_Fideszes_szavazatok_Niedermuller_Peter_Klauzal_teri_csarnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=509b20eb-7a80-4502-865e-aad821c48aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6608361c-227e-45e3-aa9c-a29d7420a6f3","keywords":null,"link":"/kkv/20210705_Fideszes_szavazatok_Niedermuller_Peter_Klauzal_teri_csarnok","timestamp":"2021. július. 05. 18:23","title":"Fideszes segítséggel tudta kiadni az ellenzéki vezetésű Erzsébetváros a Klauzál téri csarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő állítólag hangot adott a visszavonulási szándékának.","shortLead":"Az énekesnő állítólag hangot adott a visszavonulási szándékának.","id":"20210706_britney_spears_visszavonulas_enekesno_menedzser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab64f441-42ab-40e8-96c1-9282192fb2de","keywords":null,"link":"/elet/20210706_britney_spears_visszavonulas_enekesno_menedzser","timestamp":"2021. július. 06. 08:56","title":"Britney Spears a visszavonulását tervezi, a menedzsere már le is mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f93eb5e-51ca-478e-8ac5-9d740d74a9c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 11 egyik fontos követelménye, hogy a gép, amin használják, rendelkezzen a TPM nevű biztonsági processzorral. A vásárlók megrohanták a webáruházakat.","shortLead":"A Windows 11 egyik fontos követelménye, hogy a gép, amin használják, rendelkezzen a TPM nevű biztonsági processzorral...","id":"20210705_tpm_biztonsagi_processzor_ara_windows_11_szamitastechnika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f93eb5e-51ca-478e-8ac5-9d740d74a9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bff5be-3b1a-42fa-afae-040fca86758f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_tpm_biztonsagi_processzor_ara_windows_11_szamitastechnika","timestamp":"2021. július. 05. 12:03","title":"Három-négyszeresére drágult egy amúgy olcsó számítógépes alkatrész a Windows 11 miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d2301f-d6f4-4a75-b82d-f581de9aa9a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford F-150 Raptor műanyag építőelemekből összeállítható változata 42 centiméter hosszú.","shortLead":"A Ford F-150 Raptor műanyag építőelemekből összeállítható változata 42 centiméter hosszú.","id":"20210705_a_legnepszerubb_amerikai_monstrum_terepjaro_is_megkapta_lego_valtozatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8d2301f-d6f4-4a75-b82d-f581de9aa9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a13f191-8aa5-4a0a-9b6e-400429c8d04a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_a_legnepszerubb_amerikai_monstrum_terepjaro_is_megkapta_lego_valtozatat","timestamp":"2021. július. 05. 10:15","title":"A legnépszerűbb amerikai monstrum terepjáró is megkapta Lego Technic változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4c875e-d491-4aba-8b40-aa3cee1a76c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dolomitok kacskaringós útvonalai ideális helyszínt jelentenek egy örömautózáshoz. Most viszont balszerencsésebben nem is alakulhattak volna a dolgok egy McLaren vezetőjének. ","shortLead":"A Dolomitok kacskaringós útvonalai ideális helyszínt jelentenek egy örömautózáshoz. Most viszont balszerencsésebben nem...","id":"20210705_Porraegett_a_hegyi_szerpentinen_egy_McLaren__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe4c875e-d491-4aba-8b40-aa3cee1a76c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b555493-d5cc-4038-8fbe-7382dff42ac6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Porraegett_a_hegyi_szerpentinen_egy_McLaren__video","timestamp":"2021. július. 06. 04:41","title":"Porrá égett egy hegyi túrán résztvevő McLaren - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]