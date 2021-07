Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán a Facebookon reagált az alkotmánymódosítás bírálatára.","shortLead":"Kovács Zoltán a Facebookon reagált az alkotmánymódosítás bírálatára.","id":"20210706_kovacs_zoltan_velencei_bizottsag_soros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a98edf-f4f7-45a4-b6cf-98ff3e8393d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_kovacs_zoltan_velencei_bizottsag_soros","timestamp":"2021. július. 06. 16:38","title":"Kovács Zoltán: A Velencei Bizottság is a baloldal és Soros György propagandáját ismétli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3908248-4d9c-447d-b711-937d21166da8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő volt a Trónok harca Hodorjának is a magyar hangja. Számos szinkronszerepe volt, de mivel ebből nem élt meg, Norvégiában buszsofőrként is dolgozott.","shortLead":"Ő volt a Trónok harca Hodorjának is a magyar hangja. Számos szinkronszerepe volt, de mivel ebből nem élt meg...","id":"20210705_Meghalt_a_szinkronszineszbuszsofor_Garamszegi_Gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3908248-4d9c-447d-b711-937d21166da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0ac64a-09e1-4e5b-a6d7-27141c6afc2f","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Meghalt_a_szinkronszineszbuszsofor_Garamszegi_Gabor","timestamp":"2021. július. 05. 12:44","title":"Meghalt a szinkronszínész-buszsofőr, Garamszegi Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c911be-63e2-4b52-9079-b4df371cc1e1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idei Pszinapszis témája és eszköze is a technológia lesz.","shortLead":"Az idei Pszinapszis témája és eszköze is a technológia lesz.","id":"20210705_Van_egy_dolog_ami_kozos_bennunk_es_a_gepekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74c911be-63e2-4b52-9079-b4df371cc1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6b84e7-2dca-485d-908f-877763c0b517","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210705_Van_egy_dolog_ami_kozos_bennunk_es_a_gepekben","timestamp":"2021. július. 05. 13:30","title":"Van egy dolog, ami közös bennünk és a gépekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e7696e-3a6e-4dcc-8b08-afd7db58aa1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elkövetők majdnem meglógtak, ám a baleset miatt nem volt nehéz beérni őket.","shortLead":"Az elkövetők majdnem meglógtak, ám a baleset miatt nem volt nehéz beérni őket.","id":"20210705_lopott_iphone_rablas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8e7696e-3a6e-4dcc-8b08-afd7db58aa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3f68f4-888d-411e-9ffd-81219a10d34e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_lopott_iphone_rablas","timestamp":"2021. július. 05. 13:12","title":"38 lopott iPhone-t pakolt autójába a fegyveres banda, de menekülés közben felborultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szervezetten folyt a csalás, egészségügyi dolgozókat is letartóztattak az indiai rendőrök az áloltópontokon. A csalók azon buktak le, hogy senki nem érzett mellékhatást.","shortLead":"Szervezetten folyt a csalás, egészségügyi dolgozókat is letartóztattak az indiai rendőrök az áloltópontokon. A csalók...","id":"20210706_india_csalok_koronavirus_sooldat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8cbfd9-ee34-4609-af07-5907dbeff7e5","keywords":null,"link":"/elet/20210706_india_csalok_koronavirus_sooldat","timestamp":"2021. július. 06. 06:02","title":"Több ezer embert oltottak be indiai csalók koronavírus ellen sóoldattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba0e285-1c7c-435c-8f49-a3bce21411dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök megtekintette az MNB aranytartalékát, és egy olyan gazdaságpolitikai fejtegetésbe vágott bele, amely nagyjából az 1970-es évekig egészen pontosan mutatta volna az ilyen tartalék jelentőségét.","shortLead":"A miniszterelnök megtekintette az MNB aranytartalékát, és egy olyan gazdaságpolitikai fejtegetésbe vágott bele, amely...","id":"20210706_Orban_veszelyes_idok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bba0e285-1c7c-435c-8f49-a3bce21411dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48858f5b-2861-4352-95a5-4ab57745abe9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_Orban_veszelyes_idok","timestamp":"2021. július. 06. 12:24","title":"Orbán: veszélyes idők jönnek, tartalékra, fedezetre és biztonságra van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a013d6ac-46a4-49c8-b91a-b716a34a1533","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem csak az ügyfeleknek, hanem a bankoknak is üzent a jegybank szóvivője.","shortLead":"Nem csak az ügyfeleknek, hanem a bankoknak is üzent a jegybank szóvivője.","id":"20210706_MNB_bankok_elotorlesztes_hitelmoratorium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a013d6ac-46a4-49c8-b91a-b716a34a1533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022197ad-f6fc-45e3-9a1a-7290408c62c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_MNB_bankok_elotorlesztes_hitelmoratorium","timestamp":"2021. július. 06. 10:47","title":"Az MNB elvárja a bankoktól, hogy ingyen lehessen előtörleszteni a hitelmoratórium alatt felhalmozódott tartozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbbdb69-234f-4a2f-a0cb-718b35adcf8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze mindez a legkevésbé sem jeleneti azt, hogy olcsó lenne. ","shortLead":"Persze mindez a legkevésbé sem jeleneti azt, hogy olcsó lenne. ","id":"20210705_Ar_nelkul_var_uj_gazdara_egy_huszeves_unnepi_sorozatu_13_kilometert_futott_Golf_GTI","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dbbdb69-234f-4a2f-a0cb-718b35adcf8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28feaf5d-fa60-4e2b-9c63-a25cb05d261a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Ar_nelkul_var_uj_gazdara_egy_huszeves_unnepi_sorozatu_13_kilometert_futott_Golf_GTI","timestamp":"2021. július. 06. 05:29","title":"Ár nélkül vár új gazdára egy húszéves, ünnepi sorozatú, 13 kilométert futott Golf GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]