Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8b99378a-546c-4e0f-919f-d44edea169ea","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Richard Donner 91 éves volt, számos műfajban bizonyította tehetségét. ","shortLead":"Richard Donner 91 éves volt, számos műfajban bizonyította tehetségét. ","id":"20210706_Meghalt_a_Superman_es_a_Halalos_fegyverfilmek_rendezoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b99378a-546c-4e0f-919f-d44edea169ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c20b99-8c67-47d9-a1c7-1c57368eedc2","keywords":null,"link":"/kultura/20210706_Meghalt_a_Superman_es_a_Halalos_fegyverfilmek_rendezoje","timestamp":"2021. július. 06. 10:14","title":"Meghalt a Superman és a Halálos fegyver-filmek rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de5395a7-1756-456c-ab24-964c2ec17d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A belga művész, Dries Depoorter a kormányülések YouTube-közvetítéseit figyelteti a mesterséges intelligenciával, hogy kiderüljön, melyik honatya figyel kevésbé az ülésre.","shortLead":"A belga művész, Dries Depoorter a kormányülések YouTube-közvetítéseit figyelteti a mesterséges intelligenciával...","id":"20210706_mesterseges_intelligencia_belgium_arcfelismeres_politikusok_mobiltelefon_parlamenti_kozvetites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de5395a7-1756-456c-ab24-964c2ec17d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e97b6a-741b-4711-81ed-0cf57a57792a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_mesterseges_intelligencia_belgium_arcfelismeres_politikusok_mobiltelefon_parlamenti_kozvetites","timestamp":"2021. július. 06. 19:03","title":"Arcfelismerő szoftver buktatja le a munka közben mobilozó politikusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ee3481-680d-493e-b12d-fb5683578b7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A halálozási szám változatlanul alacsony, már alig nő azoknak a száma, akik az első oltásukat kapják. Eközben a reggeli adatok alapján úgy tűnt, hogy több embert kezelnek kórházban, mint egy napja, de az operatív törzs jelezte, hogy téves adatszolgáltatás történt.","shortLead":"A halálozási szám változatlanul alacsony, már alig nő azoknak a száma, akik az első oltásukat kapják. Eközben...","id":"20210706_Koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8ee3481-680d-493e-b12d-fb5683578b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a699de2b-fb15-4927-b825-5a62557ccf25","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_Koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. július. 06. 09:14","title":"Koronavírus: két újabb áldozat, váratlanul nőtt a kórházban ápoltak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4de9a9b-57bc-49c4-b3d8-be80fef8ee67","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyári, nyitott lábbelikben láthatóvá váló bütyök fájdalmat, funkcionális és lábstatikai problémákat is okozhat. A nyugati társadalmakban a népesség mintegy 30 százalékának életét – zömében a nőkét – nehezíti a deformitás.\r

\r

","shortLead":"A nyári, nyitott lábbelikben láthatóvá váló bütyök fájdalmat, funkcionális és lábstatikai problémákat is okozhat...","id":"20210706_Egyaltalan_nem_csak_esztetikai_problema_a_butyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4de9a9b-57bc-49c4-b3d8-be80fef8ee67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81d37dc-08e7-411e-bf83-c0209913c99b","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Egyaltalan_nem_csak_esztetikai_problema_a_butyok","timestamp":"2021. július. 06. 09:30","title":"Egyáltalán nem csak esztétikai probléma a bütyök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A harcművész lánya nagyon nem örül Quentin Tarantino nyilatkozatainak, hosszan elmagyarázta azt is, hogy miért.","shortLead":"A harcművész lánya nagyon nem örül Quentin Tarantino nyilatkozatainak, hosszan elmagyarázta azt is, hogy miért.","id":"20210705_Tarantino_Bekaphatja_akinek_baja_van_azzal_amit_Bruce_Leerol_gondolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5518155-6a19-4c67-8c57-99853e6dbd74","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Tarantino_Bekaphatja_akinek_baja_van_azzal_amit_Bruce_Leerol_gondolok","timestamp":"2021. július. 05. 13:05","title":"Tarantino: Bekaphatja, akinek baja van azzal, amit Bruce Lee-ről gondolok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A produkciós cég végül a lagzi teljes költségét kifizette. ","shortLead":"A produkciós cég végül a lagzi teljes költségét kifizette. ","id":"20210706_Gordon_Ramsay_eskuvo_forgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc57b085-4073-4771-b468-5e9f41a1e28e","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Gordon_Ramsay_eskuvo_forgatas","timestamp":"2021. július. 06. 17:01","title":"Gordon Ramsay és a stábja belegyalogolt egy esküvőbe, a pár szerint tönkretették a nagy napjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Firefox Rocket, majd Firefox Lite néven futó mobilos böngészőt azért készítette a Mozilla, hogy a gyengébb hardverrel és internetkapcsolattal rendelkező telefonokon is használni lehessen, ám úgy tűnik, nem ért célt vele a cég.","shortLead":"A Firefox Rocket, majd Firefox Lite néven futó mobilos böngészőt azért készítette a Mozilla, hogy a gyengébb hardverrel...","id":"20210706_mozilla_firefox_lite_mobilos_bongeszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb1773c-69ba-4d47-a8f8-91ed376e7231","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_mozilla_firefox_lite_mobilos_bongeszo","timestamp":"2021. július. 06. 16:36","title":"Itt a vége: négy év után elérhetetlenné tette a Mozilla a könnyített Firefox böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b0e29a-8e1d-46d5-b734-949faaf93eea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy korábban már felderített, bizonyos wifi-hálózatokra csatlakozó iPhone-okat érintő hiba egy újabb, az eredetinél súlyosabb változatára bukkantak.","shortLead":"Egy korábban már felderített, bizonyos wifi-hálózatokra csatlakozó iPhone-okat érintő hiba egy újabb, az eredetinél...","id":"20210707_iphone_wifi_hiba_ios_bug","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7b0e29a-8e1d-46d5-b734-949faaf93eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21fe5840-d69b-4e77-bbd6-53896f4d1495","keywords":null,"link":"/tudomany/20210707_iphone_wifi_hiba_ios_bug","timestamp":"2021. július. 07. 11:03","title":"Újabb, még durvább wifis hibára bukkantak az iPhone-okban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]