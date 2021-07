Medvetalpnyomokat talált egy túrázó Balatonhenyénél, az Országos Kéktúra útvonalán. Csutka István a blogján számolt be arról, hogy sokkoló élmény a Balatonnál találni ilyen nyomot, hiszen mindenki csak a Bükk, Mátra, Börzsöny és Zemplén erdeiben fedezte fel eddig, hogy egy-egy medve járt arra korábban. „Ilyen messzire és főleg ebben az irányba pedig még nem merészkedett el a zöldfolyosókon keresztül idáig egy medve sem.”

A Kéktúra korábban nem ezen az útvonalon haladt, most terelték át az ominózus szakaszra. Csutka szerint az a rész egy alig járt ösvény volt eddig, így nem nagyon zavarhatta meg őket senki.

A túrázó képeket is közölt a nyomokról, úgy véli, egy nagy esőt követően járhatott arra az állat. Egy kisebb nyom is látható volt, azt gyanítja Csutka, hogy egy nőstény medvéről és legalább egy bocsról lehet szó. A fotókat több hazai és erdélyi medveszakértővel is megnézette a biztonság kedvéért.

Csutka István volt egyébként az, aki tavaly október elejént rekordidő alatt teljesítette az Országos Kékkört. Akkor beszélgettünk is vele az élményeiről:

„Ebben az országban eléggé elvesztettem a hitemet. A Kékkör sokat visszaadott belőle" Elege lett a színházi közegből, így most már a hosszútávú túrázásnak szenteli az életét. Az Egyesült Államok embert próbáló útvonalain vagy épp az El Caminón edzette magát, mielőtt Magyarországot is körbegyalogolta volna. Csutka István, alias Camino Steve, rekordidő alatt teljesítette az Országos Kékkört október elején.

