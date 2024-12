Tudja, hogy sokan lenézik és legyintettek a pornó műfajra, de ezek igenis filmek voltak – mondta többek között a Kovi néven ismert korábbi pornófilmes, Kovács István a Telexnek adott interjúban.

„Használtam kaszkadőrt. Dolgoztam fegyverszakértővel is, hogy ne járjunk úgy, mint szegény Alec Baldwin. Az egyik berendezőm komoly hollywoodi filmekben dolgozott. Egy időre ki is ment Angliába dolgozni. Olyan ötletei voltak! Képes volt egész éjszaka pingponglabdákat félbevágni, és azokat egy gömbbe fellógatni. Megvilágítottuk, és rohadt jól nézett ki. Megcsináltam a Men In Black pornóváltozatát is. Men in Fuck volt az eredeti címe, én úgy hivatkozok rá, hogy Ügynökök feketében. A titkos laboratóriumba hogyan szokták beengedni az embereket? Íriszvizsgálattal. Hát itt a két srác a farkát dugta be egy lyukba, és akkor léphettek be, ha elélveztek.”

A visszatérését nemrég bejelentő szakember egyébként cáfolja, hogy a pornófilmek frusztrálnák a bemutatott tökéletes nőkkel, férfiakkal és szexszel a háziasszonyokat. Szerinte ez a műfaj mese felnőtteknek, mint mondjuk az Ollókezű Edward. „Azt gondolom magamról, hogy jól vezetek, de ettől még nem lehetek kamionsofőr. Nem ez a dolgom. Ettől nem vagyok frusztrált. Ezt tudomásul kell venni, hogy ez a műfaj arról szól, hogy a nézőnek meghozza a gusztust a szexre. Mintát adjon arról, hogy esetleg így is lehet csinálni. Próbáljátok ki, ha van kedvetek hozzá. Tág a határ, hogy mi az, ami normális, és mi az, ami nem normális. Szerintem a normális az, amit mindkét fél elfogad. Én se futom le a száz métert kilenc másodperc alatt. Ezért legyek ideges?”

Arról is szó esett, hogy a filmjei újrakiadásával kapcsolatban vannak erkölcsi aggályai, mert azok egykori főszereplői közül mér sokan anyukák, civil életet élnek. Valakiről lehet, hogy a férje nem is tudja, hogy ezt csinálta, nem akarná, hogy így tudja meg egy gyerek vagy egy férj, hogy anyuka pornózott. Akkor is volt benne némi aggály, amikor a könyvében megírta egy jobbikos képviselőről, hogy korábban ő volt Hapci a Hótehénke című pornófilmben. „Mondták, hogy milyen érdekes lesz, ha felszólal a parlamentben, és mindenki tüsszög.”

Kovi nem bánta meg, hogy részt vett és felszólalt Az Identitás mint politikai fegyver Schmidt Mária fémjelezte MCC-XXI. Század Intézet konferencián, ahol többek között Kovács „Kokó” István és Nagy Feró igazította el a hallgatókat női princípium nagy kérdéseiben. Ezen Kovi azzal nyitott, hogy sokak számára ő lehet a sátán.

„Azért, mert azt gondoltam, hogy általában konzervatív emberek ülnek ott. Amikor felkértek, meg is kérdeztem, hogy biztosan engem akarnak-e. Mondták, hogy a professzor asszony engem kért személyesen. Mind a két napon ott voltam a konferencián. Sokan jöttek oda hozzám, hogy milyen jó, hogy itt vagyok. Amikor ezt a sátános mondatot mondtam, Schmidt Mária ott volt az első sorban, és kérdezte, hogy de miért. … többek között azt is mondtam, hogy a gyerekek és a család védelme fontosabb annál, hogy több DVD-t adjon el az ember. Nem a pornót népszerűsítettem… Ha elmondhatom azt, amit elmondtam, akkor bárkinek leszek a megmondóembere.”

Szerinte úgy lehetne a gyerekeket elzárni a pornótól, ha bevezetnék az ujjlenyomatos azonosítás. „Nem azt kell megkérdezni a honlapon, hogy elmúlt-e 18 éves a látogató, hanem ellenőrizni kell az ujjlenyomatát.”