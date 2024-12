A karácsony hatalmas ziccer a politikusi imázsépítésre, és azt a HVG Év embere szavazását megnyerő Magyar Péter sem hagyhatta ki. Négy évvel ezelőtt még Varga Judit és a három gyereke vette körbe a gyúródeszka mellett. Idén a párttársai sürögtek mellette, hogy elkészüljön a fotogén mézeskalács a konyhában, ahová ezúttal ismét beengedte a Blikket Magyar Péter, aki immár nem mint egy miniszter férje, hanem mint a Tisza Párt vezetője pózolt a kameráknak.

A forralt bor készítése és mézeskalács gyártása nemcsak jól lájkolható fotókra adott apropót, hanem sztorizásra is, így megtudhattuk, hogy a kis Magyar Pétert a nagyszülei vitték templomba betlehemi játékokat nézni, amíg a szülei felállították a karácsonyfát. Magyar betekintést engedett az elvált szülők karácsonyi logisztikájába is, íme, a terv: „Tavaly nálam voltak szenteste a fiúk, szóval most az édesanyjuknál lesznek. Karácsony másnapján jönnek át hozzám, és pár napot velem töltenek, elmegyünk a szüleimhez, a testvéremékhez. Jövő év elején szeretnék elutazni a srácokkal valahova, de a foglalást csak az utolsó nap véglegesítem”.

Magyar elárulta azt is, hogy nem fogja egész nap a telefonját nézni karácsonykor, de azért készenlétben lesz, ha politikai támadás érné.

Ha már ennyire intim közeg alakult ki a konyhaasztal körül, további magánéleti témák is szóba kerültek, például Magyar Péter randizási elképzelései – mindez annak árnyékban, hogy a válásának Varga Judittól és a szakításának Vogel Evelinnel is meglehetősen csúnya utóélete volt. Magyar most arra utalt, hogy nem egy újabb párkapcsolat áll a tervei fókuszában. „Sokaktól megkapom, hogy másfél évig hanyagoljam a randizást. Ezt 43 éves, elvált emberként nehéz hallani, de igazuk van, ennek nem most van itt az ideje – mondta. – Óriási a felelősség rajtam, rengeteg pozitív és negatív hatás ér, sokat ad az embernek, ha este meg tudja osztani az érzéseit valakivel. Ha végiggondolom a napomat, gyakran magányos vagyok, de ez úgy általában igaz a vezetőkre, különösen a politikában. Ebben az élethelyzetben nem szeretnék senkivel sem kibabrálni, úgy gondolom, hogy nem én vagyok most a legjobb parti.”

Magyar Péter: Lehet, hogy kamikaze kormány leszünk Magyar Péter szerint a politika nem agysebészet, csak tisztességesen kell menedzselni az országot. Azt mondja, nincs benne bosszúvágy, de hatalomra jutása esetén leváltaná azt az ezer-kétezer embert, akik foglyul ejtették az országot, a tolvajoktól pedig visszavenné, amit loptak. Úgy látja, Orbánnak egyre keményebb eszközökhöz kell nyúlnia csapata egyben tartásához, ezért durva másfél évre számít a 2026-os választásokig.

A Blikk cikkében egy keretes szövegbe még Magyar Péter volt felesége előtti tisztelgése is belefért. „Nem vagyok az a fajta ember, aki mindig mindent súrol, de a volt feleségemtől megtanultam, hogy úgy jó főzni, ha már közben tisztán tartjuk a pultot, és utána se hagyunk rumlit. »Tartsd meg a rendet és a rend megtart téged« – mindig ezt mondogatta Judit, és ebben nagyon igaza volt!”

Mi ez, ha nem a karácsony szelleme?

Négy évvel ezelőtt egyébként még egészen másképp nézett ki Magyar Péter sajtónyilvános karácsonyi készülődése. Varga Judit akkor szintén a Blikket engedte be a Magyar Péterrel közös otthonukba, ahol az akkori férjével és a három gyerekükkel egy családi idillt mutattak be. Amikor a lap alig másfél hónappal később az állítólagos válásukról írt, a volt igazságügyi miniszter a privátszférájuk védelmét kérte.