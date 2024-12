Továbbra is keresik az eltűnt magyar túrázót a hegyimentők Szlovéniában, a Kamniki-Alpokban. A férfi vasárnap járt szerencsétlenül, a hírek szerint a lába is eltört, és valószínűleg hipotermiás lehet, ahogy kedden megtalált társa is – írta az Index a szlovén hatóságok tájékoztatása alapján.

Mint arról kedden beszámoltunk, kedden már pontosan meg tudták jelölni, hol van a szerencsétlenül járt férfi, azonban a szélsőségesen rossz idő miatt nem tudják megközelíteni a területet.

A szlovén hegyimentők szerdán közölték, hogy az időjárás továbbra sem teszi lehetővé, hogy megkezdjék a mentést, egyelőre helikopterrel térképezik fel a helyszínt.