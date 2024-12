Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6b1019e1-d05f-4df0-840e-ac177399308a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sportolás pozitív hatásai közismertek. Egy friss kutatás egy újabb adalékra világít rá ezzel kapcsolatban: az állóképességi sportok, például a futás vagy az úszás hatására a szervezet sajátos módon kezdi kezelni a telített zsírokat.","shortLead":"A sportolás pozitív hatásai közismertek. Egy friss kutatás egy újabb adalékra világít rá ezzel kapcsolatban...","id":"20241227_allokepessegi-sportok-zsiregetes-sportoloi-paradoxon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b1019e1-d05f-4df0-840e-ac177399308a.jpg","index":0,"item":"87eb8151-74b2-47b6-ab66-09d0defb70b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_allokepessegi-sportok-zsiregetes-sportoloi-paradoxon","timestamp":"2024. december. 27. 08:03","title":"Másképp égeti a zsírokat azoknak a szervezete, akik ilyen mozgást végeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451ed3ef-580e-45ee-8b32-ccf8e347b022","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök nem utolsósorban a béke fontosságát is hangsúlyozta.","shortLead":"A köztársasági elnök nem utolsósorban a béke fontosságát is hangsúlyozta.","id":"20241226_sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok-karacsonyi-teves-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/451ed3ef-580e-45ee-8b32-ccf8e347b022.jpg","index":0,"item":"5f423568-deb1-4601-b1a4-1b01771c75b6","keywords":null,"link":"/itthon/20241226_sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok-karacsonyi-teves-beszed","timestamp":"2024. december. 26. 18:43","title":"Sulyok Tamás a sikeres nemzet receptjéről beszélt, és József Attilát is idézett karácsonyi tévés beszédében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b394c30-1ff8-4647-a1c8-04921091dc09","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Két éve Orbán Viktor és Novák Katalin tüntette ki a cégvezetőt Budapesten.","shortLead":"Két éve Orbán Viktor és Novák Katalin tüntette ki a cégvezetőt Budapesten.","id":"20241227_meghalt-szuzuki-oszamu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b394c30-1ff8-4647-a1c8-04921091dc09.jpg","index":0,"item":"f01b7e82-fc60-4dfb-a656-1e69f8f0d486","keywords":null,"link":"/kkv/20241227_meghalt-szuzuki-oszamu","timestamp":"2024. december. 27. 12:42","title":"Meghalt Szuzuki Oszamu, aki évtizedekig vezette a japán autóipari vállalatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08545e70-dfd8-46ba-b41b-d6661f41eb5b","c_author":"GyéZsé","category":"360","description":"<strong>Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és felfedezünk, megyünk az emlékeink után, rábízzuk magunkat a véletlenre, vagy éppen nagyon is tudatosan keresünk valami újat. Aztán elmeséljük, mondjuk a magunkét. A vendégét – mert mi vagyunk a mindenkori vendég. Felbukkanásunk bárhol várható. Most éppen egy patinás budai villában.</strong>","shortLead":"<strong>Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és...","id":"20241227_hasbeszelo-villa-bagatelle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08545e70-dfd8-46ba-b41b-d6661f41eb5b.jpg","index":0,"item":"d60efd7d-690d-44fc-9648-45f214924c70","keywords":null,"link":"/360/20241227_hasbeszelo-villa-bagatelle","timestamp":"2024. december. 27. 19:30","title":"Hasbeszélő: Majdnem elbagatellizált ebéd egy patinás budai villában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96f8e20-a5fd-45d3-ab01-6479267ed651","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Napokig kutattak utána, a mentést a hófúvás és a lavinaveszély akadályozta.","shortLead":"Napokig kutattak utána, a mentést a hófúvás és a lavinaveszély akadályozta.","id":"20241226_szloven-alpok-eltunt-turazo-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d96f8e20-a5fd-45d3-ab01-6479267ed651.jpg","index":0,"item":"0d64cf6f-3170-42f3-85cb-e3911f527025","keywords":null,"link":"/elet/20241226_szloven-alpok-eltunt-turazo-meghalt","timestamp":"2024. december. 26. 14:03","title":"Holtan találták a szlovén Alpokban eltűnt magyar túrázót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72415c71-b5a4-4cc9-941a-5c5695091e8d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy az emberiség már eltűnik a Föld nevű bolygóról, azonban egy memóriakristály még mindig tárolni fogja a teljes emberi genomot, így valójában megőrizhető az emberiség a távoli jövő számára.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy az emberiség már eltűnik a Föld nevű bolygóról, azonban egy memóriakristály még mindig tárolni...","id":"20241226_emberi-genom-felirasa-ellenallo-5d-kristalyra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72415c71-b5a4-4cc9-941a-5c5695091e8d.jpg","index":0,"item":"9856a58f-0336-4cc0-9f32-e7701f8e2780","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_emberi-genom-felirasa-ellenallo-5d-kristalyra","timestamp":"2024. december. 26. 12:03","title":"Lehet, hogy egyszer majd ebből a kristályból teremtik újra az embert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f953cf3-a7b2-475c-a8fb-b890521245d9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egymásnak adják a kilincset Trump floridai birtokán a Szilícium-völgy moguljai, akik mind jóban akarnak lenni vele, feledve a sérelmeket.","shortLead":"Egymásnak adják a kilincset Trump floridai birtokán a Szilícium-völgy moguljai, akik mind jóban akarnak lenni vele...","id":"20241227_hvg-trump-zuckerberg-bezos-altman-musk-pichai-brin-cook","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f953cf3-a7b2-475c-a8fb-b890521245d9.jpg","index":0,"item":"8d344f1e-b680-4c0f-904d-953373519341","keywords":null,"link":"/360/20241227_hvg-trump-zuckerberg-bezos-altman-musk-pichai-brin-cook","timestamp":"2024. december. 27. 16:00","title":"A múltat feledve és a jövőért hízelegve zarándokolnak Trumphoz a techmogulok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cad66b-1f88-4343-83d0-155b5505f6dc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az okostelefonokba rejtett számítástechnikát használják fel egy rugalmas, a testen viselhető tapasz által gyűjtött egészségügyi adatok elemzésére, beleértve a szívritmuszavart, a köhögést és az esést.","shortLead":"Az okostelefonokba rejtett számítástechnikát használják fel egy rugalmas, a testen viselhető tapasz által gyűjtött...","id":"20241227_okostapasz-edge-computing-egeszsegugyi-ertekek-problemak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31cad66b-1f88-4343-83d0-155b5505f6dc.jpg","index":0,"item":"423ed220-84f2-4fa7-9d06-b7a42a6797f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_okostapasz-edge-computing-egeszsegugyi-ertekek-problemak","timestamp":"2024. december. 27. 20:03","title":"Nem kell szerver, nem kell felhő: helyben jelzi a betegségeket, problémákat ez a tapasz – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]