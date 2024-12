Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"31eb1e17-b1e5-46e8-8497-e3057b971b03","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök elmondása szerint Robert Fico maga ajánlotta fel a lehetőséget.","shortLead":"Az orosz elnök elmondása szerint Robert Fico maga ajánlotta fel a lehetőséget.","id":"20241226_vlagyimir-putyin-robert-fico-oroszorszag-ukrajna-szlovakia-haboru-beketargyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31eb1e17-b1e5-46e8-8497-e3057b971b03.jpg","index":0,"item":"37811ada-ae8f-4f45-ad94-94299fd3c0d5","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_vlagyimir-putyin-robert-fico-oroszorszag-ukrajna-szlovakia-haboru-beketargyalas","timestamp":"2024. december. 26. 21:04","title":"Putyin: Szlovákia hajlandó az orosz-ukrán tárgyalások házigazdája lenni, és mi ezt nem ellenezzük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c632f67-cc01-47bb-a20a-81beb58f5531","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A légicsapásokban többen életüket vesztették.","shortLead":"A légicsapásokban többen életüket vesztették.","id":"20241226_Izrael-huszi-celpontokra-mert-csapast-Jemenben-kis-hijan-a-WHO-ott-tartozkodo-foigazgatojat-is-eltalaltak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c632f67-cc01-47bb-a20a-81beb58f5531.jpg","index":0,"item":"704465a9-030a-4338-af6a-ab56038e141c","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_Izrael-huszi-celpontokra-mert-csapast-Jemenben-kis-hijan-a-WHO-ott-tartozkodo-foigazgatojat-is-eltalaltak-ebx","timestamp":"2024. december. 26. 17:52","title":"Izrael húszi célpontokra mért csapást Jemenben, kis híján a WHO ott tartózkodó főigazgatóját is eltalálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd1ab336-301f-4e01-a3ad-904fe90996df","c_author":"hvg360","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20241226_hvg-brilians-baratnom-szondy-mate","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd1ab336-301f-4e01-a3ad-904fe90996df.jpg","index":0,"item":"af5568e1-2677-472f-8c8e-e73b655033ba","keywords":null,"link":"/360/20241226_hvg-brilians-baratnom-szondy-mate","timestamp":"2024. december. 26. 15:45","title":"Szondy Máté pszichológus: Találtam egy sorozatot, ami nem használ hollywoodi vagy netflixes mázakat, és fontos kérdéseket feszeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4f9ebe-4cd8-4925-b31f-8efe16aea480","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hosszabb és biztonságosabb repülést ígérnek azok a drónok, amelyeket önellenőrző idegrendszerrel szerelnek fel. Persze nem pont olyan megoldásról van szó, mint amilyen az emberi idegrendszer, az ötletet mégis ez adta a fejlesztéshez.","shortLead":"Hosszabb és biztonságosabb repülést ígérnek azok a drónok, amelyeket önellenőrző idegrendszerrel szerelnek fel. Persze...","id":"20241226_optikai-szalas-onvizsgalati-lehetoseg-dronoknal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea4f9ebe-4cd8-4925-b31f-8efe16aea480.jpg","index":0,"item":"f0a191a0-11ae-4cee-af94-f6021eba0823","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_optikai-szalas-onvizsgalati-lehetoseg-dronoknal","timestamp":"2024. december. 26. 16:03","title":"Idegrendszert kapnak a drónok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2681d130-736e-4933-8d16-f93ee9d80a90","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A volt köztársasági elnököknek visszavonulásuk után nemcsak „megfelelő” ingatlan, hanem egyéb költségtérítés is jár. A HVG információi szerint az Áder Jánoshoz köthető kiadásokra költötték a legtöbbet, de Schmitt Pál és Novák Katalin esetében is tízmilliók mentek el költségtérítésre. ","shortLead":"A volt köztársasági elnököknek visszavonulásuk után nemcsak „megfelelő” ingatlan, hanem egyéb költségtérítés is jár...","id":"20241227_ader-janos-novak-katalin-schmitt-pal-volt-allamfok-juttatas-lakas-rezsi-koltsegterites-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2681d130-736e-4933-8d16-f93ee9d80a90.jpg","index":0,"item":"85d0a181-5eee-4fa0-8406-92b5b8ea7f50","keywords":null,"link":"/itthon/20241227_ader-janos-novak-katalin-schmitt-pal-volt-allamfok-juttatas-lakas-rezsi-koltsegterites-ebx","timestamp":"2024. december. 27. 14:45","title":"Csaknem kétmilliárd forintot ér az a ház, amelyben Áder János él, tízmilliókat költöttek a volt elnök rezsijére állami pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322937cd-228d-4c49-9691-ae349a15bf48","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli csapatok egy tiltakozáson lövéseket is leadtak, állítólag többen meg is sebesültek. ","shortLead":"Az izraeli csapatok egy tiltakozáson lövéseket is leadtak, állítólag többen meg is sebesültek. ","id":"20241225_OSDH-izraeli-csapatok-tovabbi-sziriai-teruletekre-nyomultak-be-a-Golan-fennsikon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/322937cd-228d-4c49-9691-ae349a15bf48.jpg","index":0,"item":"fdcf11ad-70ba-4186-b0d2-275b73dae854","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_OSDH-izraeli-csapatok-tovabbi-sziriai-teruletekre-nyomultak-be-a-Golan-fennsikon","timestamp":"2024. december. 25. 19:59","title":"Az izraeli csapatok további szíriai területekre nyomultak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f7fa4c-b028-4c57-a4c0-bd67267775fa","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Volt olyan portál, amely szerint rosszkor jött Szoboszlai eltiltása, mert remek formában van, mások „óriási csalódásról” írnak.","shortLead":"Volt olyan portál, amely szerint rosszkor jött Szoboszlai eltiltása, mert remek formában van, mások „óriási...","id":"20241227_Szoboszlai-Dominik-nagy-hibajat-emelik-ki-az-angol-lapok-ertekeles-osztalyzatok-premier-league-eltiltas-sarga-lap-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f7fa4c-b028-4c57-a4c0-bd67267775fa.jpg","index":0,"item":"44664b2e-49bd-4efb-b312-635fe98d7cd2","keywords":null,"link":"/sport/20241227_Szoboszlai-Dominik-nagy-hibajat-emelik-ki-az-angol-lapok-ertekeles-osztalyzatok-premier-league-eltiltas-sarga-lap-ebx","timestamp":"2024. december. 27. 00:47","title":"Szoboszlai Dominik nagy hibáját emelik ki az angol lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451ed3ef-580e-45ee-8b32-ccf8e347b022","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök nem utolsósorban a béke fontosságát is hangsúlyozta.","shortLead":"A köztársasági elnök nem utolsósorban a béke fontosságát is hangsúlyozta.","id":"20241226_sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok-karacsonyi-teves-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/451ed3ef-580e-45ee-8b32-ccf8e347b022.jpg","index":0,"item":"5f423568-deb1-4601-b1a4-1b01771c75b6","keywords":null,"link":"/itthon/20241226_sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok-karacsonyi-teves-beszed","timestamp":"2024. december. 26. 18:43","title":"Sulyok Tamás a sikeres nemzet receptjéről beszélt, és József Attilát is idézett karácsonyi tévés beszédében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]