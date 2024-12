Eltávolította a Magyarországon zaklatási botrányáról elhíresült Hilarion metropolitát az orosz ortodox egyház szinódusa – tudósít a botrányt kirobbantó Novaja Gazeta.

Hilarion a budapesti és magyarországi egyházmegye vezetője volt, ám júliusban visszarendelték Oroszországba. Hilarion – polgári nevén Grigorij Alfejev – piszkos ügyeit a Novaja Gazeta Europe tárta fel, többek között egyik szolgájának zaklatását és luxus életvitelét is részletesen bemutatták.

A moszkvai patriarchátus Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának vezetőjeként 2009 óta Hilariont Kirill pátriárka lehetséges utódjaként emlegették, mígnem 2022-ben hirtelen eltávolították posztjáról, és kinevezték az egyház egyik legkisebb, magyarországi egyházmegyéjének élére.

A kormány semmilyen konkrét választ nem ad arról, hogy tényleg kapott-e három hónap után magyar állampolgárságot az orosz egyházi vezető Hilarion metropolita egy orosz hírlap által bemutatott dokumentumok szerint három hónappal azután már magyar útlevéllel rendelkezett, hogy ideköltözött. A magyar kormány nem sietett tisztázni, hogyan történhetett mindez, amennyiben így történt.

A Szent Szinódus mostani döntését azzal indokolta, hogy a metropolita személyes kapcsolatai és életvitele összeegyeztethetetlen a papi hivatással.

Több szempontból is különleges helyzetet élvez Magyarországon a zaklatással vádolt orosz ortodox metropolita Nem segíti a tisztánlátást az Orbán-kormány a szexuális visszaélés gyanújába keveredett Hilarion metropolita ügyében. Kirill orosz pátriárka magyarországi helytartója luxuskörülmények között él. Dobszay János és Lenthár Balázs cikke.

Ahogy arról a hazai médiában a HVG elsőként beszámolt, a botrányt Hilarion egyik személyi szolgája, George Suzuki robbantotta ki, aki szexuális visszaélésekről szóló bizonyítékokat mutatott be a Novaja Gazetának. A lap ezek után azt is nyilvánosságra hozta, hogy Hilarionnak közel 500 ezer euró értékű vízparti ingatlanja van Franciaországban (Suzuki szerint először itt kezdte őt molesztálni a főpap). Később Alfejevről az is kiderült, hogy Vácdukán is van egy luxuskastélya. A helyszínen a HVG munkatársa is járt, tapasztalatairól itt számolt be: