[{"available":true,"c_guid":"6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Magyarország a kezdetektől fogva valós és érdemi béketárgyalásokat sürget, ugyanis minél előbb ülnek tárgyalóasztalhoz a háborúzó felek, annál több emberéletet lehet megmenteni. Mi tehát támogatunk minden a békéért tett erőfeszítést” – válaszolta a Telexnek Paczolay Máté külügyi szóvivő.","shortLead":"Magyarország a kezdetektől fogva valós és érdemi béketárgyalásokat sürget, ugyanis minél előbb ülnek tárgyalóasztalhoz...","id":"20241227_Orbanek-tamogatjak-hogy-Szlovakiaban-legyenek-az-oroszukran-beketargyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9.jpg","index":0,"item":"c45b0033-27d4-4b7d-b573-1058b59b5b68","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_Orbanek-tamogatjak-hogy-Szlovakiaban-legyenek-az-oroszukran-beketargyalasok","timestamp":"2024. december. 27. 21:46","title":"Orbánék támogatják, hogy Szlovákiában legyenek az orosz–ukrán béketárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a56475-bdc9-432e-9eb1-bcbbfe0ec219","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ugyanakkor a Fidesz-szavazók többsége szerint a felelősség Magyar Péteré.","shortLead":"Ugyanakkor a Fidesz-szavazók többsége szerint a felelősség Magyar Péteré.","id":"20241228_Felmeres-a-fideszesek-tobbsegenek-sem-tetszett-amit-Menczer-csinalt-Magyarral","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34a56475-bdc9-432e-9eb1-bcbbfe0ec219.jpg","index":0,"item":"eff1b606-553d-49ae-9f4b-6fca590ce414","keywords":null,"link":"/itthon/20241228_Felmeres-a-fideszesek-tobbsegenek-sem-tetszett-amit-Menczer-csinalt-Magyarral","timestamp":"2024. december. 28. 08:09","title":"Felmérés: a fideszesek többségének sem tetszett, amit Menczer csinált Magyarral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mintha csak egy sci-fibe csöppent volna az ember, holott ez a kőkemény valóság: a mesterséges intelligencia fejlődésének újabb állomásához közelítünk. Amint a mesterséges intelligencia elég okossá válik ahhoz, hogy eltitkolja viselkedését az ember elől, számítania kell arra, hogy könyörtelenül fogja követni a saját céljait.","shortLead":"Mintha csak egy sci-fibe csöppent volna az ember, holott ez a kőkemény valóság: a mesterséges intelligencia...","id":"20241228_mesterseges-intelligencia-ember-becsapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324.jpg","index":0,"item":"3742f8c2-f9fc-4471-9fbb-3f1f1c5e3ee5","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_mesterseges-intelligencia-ember-becsapas","timestamp":"2024. december. 28. 18:03","title":"Már hazudik is a mesterséges intelligencia, nehogy kikapcsolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be7beb6-ba55-48ce-b3a8-5082011dada3","c_author":"Sükösd Miklós","category":"360","description":"Csalog Zsolt szociográfus dokuportrénak keresztelte izgalmas irodalmi munkáit, amelyeket magyar sorsfestésnek, sorskatalógusnak láthatunk. Dokuportréiban romák, fizikai munkások, hajléktalanok, kisstílű bűnözők, prostituáltak, kettétört karrierű volt kommunista párthívők, melegek és más marginalizált csoportok életútjai elevenednek meg. Máskor egész kötetben mondja el életszövegét egy szovjet kényszermunkatábor túlélője, egy idős parasztasszony vagy az 56-os forradalom egyik vezetője. A szociográfus életművét bemutató cikkünk első része.","shortLead":"Csalog Zsolt szociográfus dokuportrénak keresztelte izgalmas irodalmi munkáit, amelyeket magyar sorsfestésnek...","id":"20241227_Hangot-ad-a-nema-tomegeknek-Csalog-Zsolt-dokuportrei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1be7beb6-ba55-48ce-b3a8-5082011dada3.jpg","index":0,"item":"2c6bc835-46d1-48e9-9a56-a66edb9aab99","keywords":null,"link":"/360/20241227_Hangot-ad-a-nema-tomegeknek-Csalog-Zsolt-dokuportrei","timestamp":"2024. december. 27. 17:30","title":"Hangot ad a néma tömegeknek: Csalog Zsolt dokuportréi hajléktalanokat, gulág-túlélőket, csalódott munkásokat mutattak be a Kádár-korban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574ea1d2-761e-4925-b9d0-ed108da136fd","c_author":"Martini Noémi","category":"itthon","description":"Augusztus vége óta nem jár állami lakhatási támogatás több ezer kárpátaljai menekültnek. Vannak, akik alkalmi munkából ki tudják termelni a lakbért, másoknak a Máltai Szeretetszolgálat továbbra is finanszírozza a lakhatást, de rengetegen tűnnek el nyomtalanul a rendszerből, és olyanokról is hallani, akik arra kényszerültek, hogy visszatérjenek Kárpátaljára. Az utóbbi négy hónapban több érintett családdal és szállásadóval maradtunk kapcsolatban, hogy megtudjuk, hogyan élnek túl. Három helyszín, három különböző sors. ","shortLead":"Augusztus vége óta nem jár állami lakhatási támogatás több ezer kárpátaljai menekültnek. Vannak, akik alkalmi munkából...","id":"20241228_karpataljai-menekultek-ukrajnai-haboru-tamogatas-maltai-szeretetszolgalat-lakhatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/574ea1d2-761e-4925-b9d0-ed108da136fd.jpg","index":0,"item":"a2c8a2bb-0999-4617-8380-7c4b1c0c4194","keywords":null,"link":"/itthon/20241228_karpataljai-menekultek-ukrajnai-haboru-tamogatas-maltai-szeretetszolgalat-lakhatas-ebx","timestamp":"2024. december. 28. 10:00","title":"„Nincs még egy ország, ahol különbséget tesznek menekült és menekült között” – hogyan élnek az állami támogatástól elesett kárpátaljai menekültek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90269c10-9a0d-4a7c-8d40-5644aa8ace45","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A délnyugat-kínai Csengtu város környékén többen videóra vettek egy különleges formájú repülőt, ami a szakértők szerint az ázsiai ország hatodik generációs harci gépe lehet. A kísérleti repülést mutató felvételek alapján úgy tűnik, hogy a gépnek deltaszárnya van és három hajtóművel látták el.","shortLead":"A délnyugat-kínai Csengtu város környékén többen videóra vettek egy különleges formájú repülőt, ami a szakértők szerint...","id":"20241227_Videon-a-hatodik-generacios-kinai-harci-gep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90269c10-9a0d-4a7c-8d40-5644aa8ace45.jpg","index":0,"item":"22c420d5-b64e-4347-a0cf-3e0c4fa15320","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_Videon-a-hatodik-generacios-kinai-harci-gep","timestamp":"2024. december. 27. 14:49","title":"Lefilmezték a kínaiak hatodik generációs harci gépének próbarepülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c06025-90af-4d38-a58b-ad651de37020","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Európában elsőként Pesten, 1872-ben jött létre gyakorlógimnázium, ahol az egyetem utolsó éveiben járó tanárjelöltek gyakorlati tapasztalatot szerezhettek a tanításban. Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium elődje sok mindenben megelőzte a korát, újszerű pedagógiai módszereiket azonban a kezdetben sokan kétkedve fogadták. Mohay Péter, az iskola matematikatanára szerkesztésében a közelmúltban jelent meg <em>A Trefort szellemisége</em> c. könyv, melyből az is kiderül, miért nem hatékony a frontális oktatás és miért volt szokatlan a kézfogás tanár és diák között a 19. században. ","shortLead":"Európában elsőként Pesten, 1872-ben jött létre gyakorlógimnázium, ahol az egyetem utolsó éveiben járó tanárjelöltek...","id":"20241228_trefort-gyakorlo-gimnazium-oktatas-tortelenek-mohay-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22c06025-90af-4d38-a58b-ad651de37020.jpg","index":0,"item":"05e5f238-97ab-4d16-8aa8-7714c2480246","keywords":null,"link":"/360/20241228_trefort-gyakorlo-gimnazium-oktatas-tortelenek-mohay-peter","timestamp":"2024. december. 28. 11:00","title":"Ne legyen a cél, hogy szeressék a diákok - mitől népszerű egy tanár most, és mitől volt 150 évvel ezelőtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079a5092-2b44-4ee1-8d9c-b0a8ec32f3a8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ezt azonban egyelőre nem részletezték, és Oroszország felelősségét sem firtatták.","shortLead":"Ezt azonban egyelőre nem részletezték, és Oroszország felelősségét sem firtatták.","id":"20241227_azeri-utasszallito-lezuhant-kulso-behatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/079a5092-2b44-4ee1-8d9c-b0a8ec32f3a8.jpg","index":0,"item":"d2e8f728-2f2b-4629-ad49-9389129b9c4d","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_azeri-utasszallito-lezuhant-kulso-behatas","timestamp":"2024. december. 27. 14:49","title":"Az azeri légitársaság szerint külső behatás miatt zuhant le az utasszállító repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]