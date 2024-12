Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"45f255a4-22bd-423e-ae02-f5a14d308a13","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy másik turista megsérült a cápatámadásban.","shortLead":"Egy másik turista megsérült a cápatámadásban.","id":"20241229_capatamadas-egyiptom-marsza-alam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45f255a4-22bd-423e-ae02-f5a14d308a13.jpg","index":0,"item":"a1e3b212-7715-41c0-9bda-71a17505b883","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_capatamadas-egyiptom-marsza-alam","timestamp":"2024. december. 29. 15:30","title":"Cápa végzett egy turistával Marsza Alamnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57274134-0d30-42e3-95aa-adbbf71377c7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Neves hazai művészekre, tudósokra, közéleti személyiségekre, sportolókra emlékezünk, fényképekkel és egy-egy rövid idézettel.","shortLead":"Neves hazai művészekre, tudósokra, közéleti személyiségekre, sportolókra emlékezünk, fényképekkel és egy-egy rövid...","id":"20241230_hvg-2024-kronikaja-neves-elhunytak-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57274134-0d30-42e3-95aa-adbbf71377c7.jpg","index":0,"item":"c759f51d-a6d2-42d5-9450-3156de29e411","keywords":null,"link":"/360/20241230_hvg-2024-kronikaja-neves-elhunytak-magyarorszag","timestamp":"2024. december. 30. 13:30","title":"Benedek Miklós, Ferge Zsuzsa, Tompos Kátya – egy-egy mondat a közélet, a kultúra és a tudomány 2024-ben elhunyt nagyságaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0926025-03f9-416a-8779-be54bb0b34f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hozzávetőleges becslések szerint az erőmű csaknem fele megsemmisült.","shortLead":"Hozzávetőleges becslések szerint az erőmű csaknem fele megsemmisült.","id":"20241229_A-vihar-tonkretette-Horvatorszag-legnagyobb-naperomuvet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0926025-03f9-416a-8779-be54bb0b34f8.jpg","index":0,"item":"e652a63d-9abb-49bc-b15f-6296eefc15d2","keywords":null,"link":"/zhvg/20241229_A-vihar-tonkretette-Horvatorszag-legnagyobb-naperomuvet","timestamp":"2024. december. 29. 14:19","title":"A vihar tönkretette Horvátország legnagyobb naperőművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56233c8f-78e5-47b4-88b6-13552be2b9fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán mellett Fico, Erdogan, Hszi Csin-ping és Kim Dzsongun is kapott üzenetet az orosz diktátortól.","shortLead":"Orbán mellett Fico, Erdogan, Hszi Csin-ping és Kim Dzsongun is kapott üzenetet az orosz diktátortól.","id":"20241230_Vlagyimir-Putyin-levelet-irt-Orbannak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56233c8f-78e5-47b4-88b6-13552be2b9fe.jpg","index":0,"item":"351410f3-d4f3-432b-b74c-2076f5268895","keywords":null,"link":"/itthon/20241230_Vlagyimir-Putyin-levelet-irt-Orbannak","timestamp":"2024. december. 30. 12:25","title":"Vlagyimir Putyin levelet küldött Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717e3124-b047-432d-9ef3-eed985960cb6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az éghajlatváltozás tényét felesleges tagadni, hiszen a bőrünkön érezzük már a hatásait. A felmelegedés üteme történelmi csúcsokat dönget, és ehhez jelentősen hozzájárulnak a fosszilis tüzelőanyagok. Ausztrál kutatók vizsgálata egy érdekes jelenséget tárt fel: az erős környezetszennyezéssel sújtott régióknál lassabb a felmelegedés üteme.","shortLead":"Az éghajlatváltozás tényét felesleges tagadni, hiszen a bőrünkön érezzük már a hatásait. A felmelegedés üteme...","id":"20241229_sulyos-kornyezetszennyezes-hatasa-lassabb-felmelegedes-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/717e3124-b047-432d-9ef3-eed985960cb6.jpg","index":0,"item":"d312600b-ff1f-488f-aa0b-a3514930c5a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_sulyos-kornyezetszennyezes-hatasa-lassabb-felmelegedes-klimavaltozas","timestamp":"2024. december. 29. 10:03","title":"Különös, bár logikus jelenségre figyeltek fel: van a környezet súlyos szennyezésének egy meglepő oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A szélsőjobboldal előretörése, az ukrajnai háború, a finnek kemény fellépése az orosz árnyékflotta ellen, a globális fenyegetést jelentő Észak-Korea. Témák a világsajtóból.","shortLead":"A szélsőjobboldal előretörése, az ukrajnai háború, a finnek kemény fellépése az orosz árnyékflotta ellen, a globális...","id":"20241230_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"682a18a4-9722-48f6-a4d6-766edd2d7913","keywords":null,"link":"/360/20241230_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2024. december. 30. 10:48","title":"Nemzetközi lapszemle: Fasiszták-e a mai autokraták? A minősítés a fontos, vagy az, hogy mit tesznek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9db1109-d5fd-47c3-a8f0-edffad130a8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Herendi Gábor új filmje az állami finanszírozási rendszeren kívül készült, de már most bőven lekörözte például a milliárdokkal támogatott Petőfi-filmet.","shortLead":"Herendi Gábor új filmje az állami finanszírozási rendszeren kívül készült, de már most bőven lekörözte például...","id":"20241230_Futni-mentem-Herendi-Gabor-film-300-ezer-nezo-mozi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9db1109-d5fd-47c3-a8f0-edffad130a8b.jpg","index":0,"item":"a1ad0bae-5281-4e74-bacb-84f04c91b5f1","keywords":null,"link":"/kultura/20241230_Futni-mentem-Herendi-Gabor-film-300-ezer-nezo-mozi","timestamp":"2024. december. 30. 13:23","title":"Hasít a mozikban a Futni mentem, már több mint 300 ezren nézték meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6a3ab5-4ba3-4dad-8061-b8689804c015","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közlemény szerint január 2-án és 3-án az iskolaszünetben érvényes munkanapi menetrend lesz érvényben.","shortLead":"A közlemény szerint január 2-án és 3-án az iskolaszünetben érvényes munkanapi menetrend lesz érvényben.","id":"20241230_bkk-szilveszteri-menetrend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a6a3ab5-4ba3-4dad-8061-b8689804c015.jpg","index":0,"item":"3036c94e-b4b5-48f9-96cd-51520f3a1243","keywords":null,"link":"/itthon/20241230_bkk-szilveszteri-menetrend","timestamp":"2024. december. 30. 12:48","title":"BKK: szilveszterkor számos járat egész éjjel közlekedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]