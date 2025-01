Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő héttől kampányüzemmódra kapcsol a Tisza Párt.","shortLead":"Jövő héttől kampányüzemmódra kapcsol a Tisza Párt.","id":"20250102_Magyar-Peter-valasztas-Tisza-Fidesz-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26.jpg","index":0,"item":"02129a73-d00c-4beb-b181-4bb5d6b1877e","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Magyar-Peter-valasztas-Tisza-Fidesz-Orban","timestamp":"2025. január. 02. 16:28","title":"Magyar Péter szerint már április végén előrehozott parlamenti választásokat tarthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93b8769-4016-4a66-85b0-7d53175fd9a5","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"A Saxo Bank elemzői, ahogy minden évben, most is a lehető legrosszabb eshetőséget is figyelembe véve jósoltak a jövő évre. Fantáziájukban az Nvidia mindent elsöprő szárnyalása, az OPEC bukása, a kínai gazdaság visszapattanása, a biotechnológia nagy ugrása alakíthatják majd a világgazdaságot 2025-ben.","shortLead":"A Saxo Bank elemzői, ahogy minden évben, most is a lehető legrosszabb eshetőséget is figyelembe véve jósoltak a jövő...","id":"20250101_saxo-bank-legvadabb-gazdasagi-joslatok-2025-re-barmilyen-botranyosak-is-erdemes-felkeszulni-rajuk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d93b8769-4016-4a66-85b0-7d53175fd9a5.jpg","index":0,"item":"df7e2b84-c75f-4c36-8a77-4031183c4a0a","keywords":null,"link":"/360/20250101_saxo-bank-legvadabb-gazdasagi-joslatok-2025-re-barmilyen-botranyosak-is-erdemes-felkeszulni-rajuk-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 14:30","title":"Megérkeztek a legvadabb gazdasági jóslatok 2025-re – bármilyen hajmeresztőek is, érdemes felkészülni rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6365cd4-0349-4f02-816c-cd8332960598","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az év utolsó napjaiban történt.","shortLead":"Az év utolsó napjaiban történt.","id":"20250101_Autobalesetet-szenvedett-Pataki-Zita","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6365cd4-0349-4f02-816c-cd8332960598.jpg","index":0,"item":"e7f2e989-77d9-438f-8966-fc60d02d68eb","keywords":null,"link":"/elet/20250101_Autobalesetet-szenvedett-Pataki-Zita","timestamp":"2025. január. 01. 15:43","title":"Autóbalesetet szenvedett Pataki Zita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f0c448-4193-41dd-b71c-79e9bac96b8b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az LG Electronics megkezdi a világ első átlátszó és vezeték nélküli 4K OLED tévéjének értékesítését. A 77 hüvelykes, azaz 196 centis képátlóval bíró LG Signature OLED T modell sorra jelenik meg világszerte az egyes piacokon. Nem olcsó. Drága.","shortLead":"Az LG Electronics megkezdi a világ első átlátszó és vezeték nélküli 4K OLED tévéjének értékesítését. A 77 hüvelykes...","id":"20250102_lg-signature-oled-t-atlatszo-tv-vezetek-nelkuli-oled-tevet-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82f0c448-4193-41dd-b71c-79e9bac96b8b.jpg","index":0,"item":"006065bb-33ba-44e2-936c-17bd201c69a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_lg-signature-oled-t-atlatszo-tv-vezetek-nelkuli-oled-tevet-megjelenes","timestamp":"2025. január. 02. 08:03","title":"Elkezdték árulni az átlátszó, vezeték nélküli tévét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a69f9d-33f3-4fa9-bec8-9fe37249a586","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Volt bőven dolga a köztereseknek.","shortLead":"Volt bőven dolga a köztereseknek.","id":"20250101_szilveszter-szemet-budapest-fkf","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32a69f9d-33f3-4fa9-bec8-9fe37249a586.jpg","index":0,"item":"23446b8c-b898-4d0c-89af-1e289dee3e88","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_szilveszter-szemet-budapest-fkf","timestamp":"2025. január. 01. 19:07","title":"Több mint nyolc tonna szemetet eredményezett a szilveszterezés Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593bafb1-5912-46a2-b670-29678904ffe8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Legalábbis majd, amikor belülről korszerűsítik a Parlamentet. Korábban az Országházzal szemben lévő egykori Kúria, majd Néprajzi Múzeum szerepelt a tervben, de ezt most megváltoztatták.","shortLead":"Legalábbis majd, amikor belülről korszerűsítik a Parlamentet. Korábban az Országházzal szemben lévő egykori Kúria, majd...","id":"20250101_Az-Agrarminiszterium-epuletebe-koltozhet-az-orszaggyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/593bafb1-5912-46a2-b670-29678904ffe8.jpg","index":0,"item":"a369ecca-d7b8-4c7c-b094-5d4a1cc7e0c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_Az-Agrarminiszterium-epuletebe-koltozhet-az-orszaggyules","timestamp":"2025. január. 01. 10:23","title":"Az Agrárminisztérium épületébe költözhet az országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2776cf9c-351f-43c9-8864-5362be23b28d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több kamera is megörökítette a szilveszter éjjeli sarki fényt. ","shortLead":"Több kamera is megörökítette a szilveszter éjjeli sarki fényt. ","id":"20250101_sarki-feny-szilveszterkor-idokep-ujev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2776cf9c-351f-43c9-8864-5362be23b28d.jpg","index":0,"item":"15316656-30da-4aab-92c4-a0b096fd317c","keywords":null,"link":"/elet/20250101_sarki-feny-szilveszterkor-idokep-ujev","timestamp":"2025. január. 01. 09:20","title":"Sarki fény is búcsúztatta az óévet itthon, fotókon a jelenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Így javítanának a közbiztonságon az amerikai városban, ahol legutóbb újév első napján hajtott a szilvesztert ünneplő tömegbe egy ámokfutó. ","shortLead":"Így javítanának a közbiztonságon az amerikai városban, ahol legutóbb újév első napján hajtott a szilvesztert ünneplő...","id":"20250102_Playstation-fegyver-templom-csere-New-Orleans-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e.jpg","index":0,"item":"286cb55d-0ee4-496e-a232-476d44819772","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_Playstation-fegyver-templom-csere-New-Orleans-USA","timestamp":"2025. január. 02. 16:59","title":"Playstationre cserélhették fegyvereiket egy templom parkolójában a New Orleans-iak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]