[{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korrupcióval gyanúsított politikus Magyarországon kapott politikai menedékjogot, ez pedig komoly botrányt okozott Lengyelországban.","shortLead":"A korrupcióval gyanúsított politikus Magyarországon kapott politikai menedékjogot, ez pedig komoly botrányt okozott...","id":"20250103_szijjarto-romanowski-szanalmas-gyerekes-lengyel-unios-elnokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"0aeab728-ad26-45e8-bc16-659d1b8003a6","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_szijjarto-romanowski-szanalmas-gyerekes-lengyel-unios-elnokseg","timestamp":"2025. január. 03. 12:36","title":"„Szánalmas és gyerekes” – reagált Szijjártó arra, hogy a lengyelek nem hívták meg a magyarokat a Romanowski-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827530dc-c210-4697-8d9b-f63d162cef1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar adófizetők pénzéből jutott a kormánymédiának és a református egyháznak is.","shortLead":"A magyar adófizetők pénzéből jutott a kormánymédiának és a református egyháznak is.","id":"20250102_Szlovakia-magyar-kormany-kozpenz-foci-tamogatas-euro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/827530dc-c210-4697-8d9b-f63d162cef1f.jpg","index":0,"item":"7f72006a-8911-4860-acbd-bfe02696c50a","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Szlovakia-magyar-kormany-kozpenz-foci-tamogatas-euro","timestamp":"2025. január. 02. 10:47","title":"Ötmillió euróval támogatta a szlovák focit a magyar kormány 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01626cb7-4afe-4f2f-937f-e82102c52a08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy nagyon híres színészről van szó – most bevallotta bűnét. ","shortLead":"Egy nagyon híres színészről van szó – most bevallotta bűnét. ","id":"20250103_Kiderult-ki-cserelte-ki-Mark-Ruffalo-kellekcigarettajat-igazi-fuves-cigire","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01626cb7-4afe-4f2f-937f-e82102c52a08.jpg","index":0,"item":"bcb6c648-ed15-4235-9094-0f6a878a5b58","keywords":null,"link":"/kultura/20250103_Kiderult-ki-cserelte-ki-Mark-Ruffalo-kellekcigarettajat-igazi-fuves-cigire","timestamp":"2025. január. 03. 12:22","title":"Kiderült, ki cserélte füves cigire Mark Ruffalo kellékcigarettáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ebd2eb-adec-4a18-b977-0f15b3548207","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Vodafone és a DIGI mellett az Antenna Hungária is One lett, ami a mindigTV ügyfelei számára jelenthet változást. Más néven érhető el ezentúl a fizetős szolgáltatás, megújult az alkalmazás, és máshol kell ügyeket intézni is.","shortLead":"A Vodafone és a DIGI mellett az Antenna Hungária is One lett, ami a mindigTV ügyfelei számára jelenthet változást. Más...","id":"20250102_mindigtv-antenna-hungaria-one-magyarorszag-egyesules-valtozasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96ebd2eb-adec-4a18-b977-0f15b3548207.jpg","index":0,"item":"45ff1cef-0a07-40dd-8c0b-bdc3eb6c1a6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_mindigtv-antenna-hungaria-one-magyarorszag-egyesules-valtozasok","timestamp":"2025. január. 02. 09:52","title":"Antennával tévézik? Változás történt, lehet, hogy mostantól ön is a One ügyfele – itt vannak a fontos tudnivalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cba8c67-6162-4329-9fea-f52524902787","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Mármint az EU soros elnöki székéből. A Tegyük ismét naggyá Európát! szlogen a lap véleménycikke szerint tudatos provokációval ér fel, hiszen egyetlen más uniós vezető sem okozott annyi kárt az utóbbi időben a közösségnek, mint a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Mármint az EU soros elnöki székéből. A Tegyük ismét naggyá Európát! szlogen a lap véleménycikke szerint tudatos...","id":"20250102_Die-Zeit-kommentar-Orban-vegre-elhuzott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cba8c67-6162-4329-9fea-f52524902787.jpg","index":0,"item":"c72600ce-0e9b-4fee-8c12-eafd6777b925","keywords":null,"link":"/360/20250102_Die-Zeit-kommentar-Orban-vegre-elhuzott","timestamp":"2025. január. 02. 07:55","title":"Die Zeit-kommentár: Orbán végre elhúzott!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926f221b-b967-440f-b7fe-2492dce36147","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A biológus-házaspár otthonát érte dróncsapás.","shortLead":"A biológus-házaspár otthonát érte dróncsapás.","id":"20250102_ukran-tudos-ujev-drontamadas-kijev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/926f221b-b967-440f-b7fe-2492dce36147.jpg","index":0,"item":"570d9a22-fa48-4497-9895-e562dfe51afc","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_ukran-tudos-ujev-drontamadas-kijev","timestamp":"2025. január. 02. 17:48","title":"Két neves ukrán tudóst ölt meg az oroszok újévi dróntámadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8cacb4-2244-46ed-8e2d-9bf107da3f73","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vályi István beszélt a távozás okairól és arról is, hogyan képzelik el a további munkát.","shortLead":"Vályi István beszélt a távozás okairól és arról is, hogyan képzelik el a további munkát.","id":"20250102_speedzone-ujsagiro-valyi-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe8cacb4-2244-46ed-8e2d-9bf107da3f73.jpg","index":0,"item":"f48e8f53-0f0a-4db8-9960-13e7cd763d30","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_speedzone-ujsagiro-valyi-istvan","timestamp":"2025. január. 02. 19:12","title":"Új néven folytatják a Speedzone újságírói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f60f2ac-8d53-4cde-bbaf-7bf3faab343b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Joáv Galantot bizalmi válság miatt menesztette Benjamin Netanjahu.","shortLead":"Joáv Galantot bizalmi válság miatt menesztette Benjamin Netanjahu.","id":"20250102_visszavonul-a-kozelettol-a-novemberben-levaltott-izraeli-vedelmi-miniszter-joav-galant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f60f2ac-8d53-4cde-bbaf-7bf3faab343b.jpg","index":0,"item":"4cf2ccc0-2c86-445f-b7f7-15b9ec53038f","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_visszavonul-a-kozelettol-a-novemberben-levaltott-izraeli-vedelmi-miniszter-joav-galant","timestamp":"2025. január. 02. 08:04","title":"Visszavonul a közélettől a novemberben leváltott izraeli védelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]