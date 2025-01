Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c1250274-c773-452f-922d-59457f89b246","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250103_hvg-leonora-carrington-feher-nyulak-osszegyujtott-novellak-konyv-irodalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1250274-c773-452f-922d-59457f89b246.jpg","index":0,"item":"6468f96c-5c4b-41cb-b80c-489d25f7fe74","keywords":null,"link":"/360/20250103_hvg-leonora-carrington-feher-nyulak-osszegyujtott-novellak-konyv-irodalom","timestamp":"2025. január. 03. 16:00","title":"A valóság ellen lázadnak Leonora Carrington mágikus novellái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164df3e1-e76e-45b2-b5e0-571d62c2f7ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Úgy vélik, az arab királyságban túl sokszor szabnak ki halálbüntetést.","shortLead":"Úgy vélik, az arab királyságban túl sokszor szabnak ki halálbüntetést.","id":"20250102_Jogvedo-szervezetek-szerint-Szaud-Arabiaban-2024-ben-vegeztek-ki-a-legtobb-halalraiteltet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/164df3e1-e76e-45b2-b5e0-571d62c2f7ec.jpg","index":0,"item":"d1a8a51f-1a4f-4037-b74f-700fa4495d3a","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_Jogvedo-szervezetek-szerint-Szaud-Arabiaban-2024-ben-vegeztek-ki-a-legtobb-halalraiteltet","timestamp":"2025. január. 02. 18:19","title":"Jogvédő szervezetek szerint Szaúd-Arábiában 2024-ben végezték ki a legtöbb halálraítéltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf978b4-0901-4309-b3cb-ca502a8169b6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kenyai Mukukuban december 30-án ért földet egy rakétaalkatrész, aminek eredtileg el kellett volna égnie a légkörben. A balesetben szerencsére senki sem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett. Már vizsgálják, hogy kihez tartozik.","shortLead":"A kenyai Mukukuban december 30-án ért földet egy rakétaalkatrész, aminek eredtileg el kellett volna égnie a légkörben...","id":"20250103_urraketa-baleset-kenya-urszemet-mukuku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf978b4-0901-4309-b3cb-ca502a8169b6.jpg","index":0,"item":"99a99909-ce00-4f5d-8851-2562e7c9f52f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_urraketa-baleset-kenya-urszemet-mukuku","timestamp":"2025. január. 03. 10:03","title":"Ráesett egy kenyai falura egy űrrakéta darabja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac56e2be-c365-4146-a963-61f40468f8d4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Paár Attila új cége akár komolyabb paksi bevetésre is kész lehet, sok tevékenységi köre van.","shortLead":"Paár Attila új cége akár komolyabb paksi bevetésre is kész lehet, sok tevékenységi köre van.","id":"20250103_Tiborcz-Istvan-Paks-Paar-Attila-WHB-Trade-West-Hungaria-Bau","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac56e2be-c365-4146-a963-61f40468f8d4.jpg","index":0,"item":"04b252d2-5a49-42ce-bcc0-a11952d5618d","keywords":null,"link":"/360/20250103_Tiborcz-Istvan-Paks-Paar-Attila-WHB-Trade-West-Hungaria-Bau","timestamp":"2025. január. 03. 06:15","title":"Tiborcz István győri multimilliárdos üzlettársa Paksra is kivetette hálóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5842b1b-4f79-471b-b04a-8db2b47a5265","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az FBI szerint semmi sem utal arra, hogy nem egyedül követte volna el Samszúd bin Dzsabbar a merényletet.","shortLead":"Az FBI szerint semmi sem utal arra, hogy nem egyedül követte volna el Samszúd bin Dzsabbar a merényletet.","id":"20250102_fbi-New-Orleans-i-merenylet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5842b1b-4f79-471b-b04a-8db2b47a5265.jpg","index":0,"item":"9ea9ec32-f84b-465e-a161-4d5498a4e942","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_fbi-New-Orleans-i-merenylet","timestamp":"2025. január. 02. 18:21","title":"FBI: Nem voltak társai a New Orleans-i merénylőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8cacb4-2244-46ed-8e2d-9bf107da3f73","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vályi István beszélt a távozás okairól és arról is, hogyan képzelik el a további munkát.","shortLead":"Vályi István beszélt a távozás okairól és arról is, hogyan képzelik el a további munkát.","id":"20250102_speedzone-ujsagiro-valyi-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe8cacb4-2244-46ed-8e2d-9bf107da3f73.jpg","index":0,"item":"f48e8f53-0f0a-4db8-9960-13e7cd763d30","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_speedzone-ujsagiro-valyi-istvan","timestamp":"2025. január. 02. 19:12","title":"Új néven folytatják a Speedzone újságírói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05d9cfd-55cb-48a1-9bf6-a2fae519fefb","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Két sima meccsen dőlt el, kik játsszák január 3-án a döntőt.","shortLead":"Két sima meccsen dőlt el, kik játsszák január 3-án a döntőt.","id":"20250103_Luke-Littler-megismetelte-a-legendas-Phil-Taylor-bravurjat-Van-Gerwennel-jatszik-a-darts-vb-dontojeben-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e05d9cfd-55cb-48a1-9bf6-a2fae519fefb.jpg","index":0,"item":"e5c88fda-f41a-47c2-8792-d5007ffb8ab7","keywords":null,"link":"/sport/20250103_Luke-Littler-megismetelte-a-legendas-Phil-Taylor-bravurjat-Van-Gerwennel-jatszik-a-darts-vb-dontojeben-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 00:28","title":"Luke Littler megismételte a legendás Phil Taylor bravúrját, összejött az álomdöntő a darts-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049e6095-d145-46a7-be00-006a911e9a8b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy nap csúszással és egy komoly hibával sikerült megemlékezni Románia és Bulgária csatlakozásáról.","shortLead":"Egy nap csúszással és egy komoly hibával sikerült megemlékezni Románia és Bulgária csatlakozásáról.","id":"20250102_sulyok-tamas-terkep-schengen-koszovo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/049e6095-d145-46a7-be00-006a911e9a8b.jpg","index":0,"item":"de699422-f2d2-41cc-8a76-0557fff4b992","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_sulyok-tamas-terkep-schengen-koszovo","timestamp":"2025. január. 02. 19:48","title":"Sulyok Tamás olyan térképpel köszöntötte a schengeni bővítést, amin Koszovó Szerbia része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]