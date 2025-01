Szombaton adta át Joe Biden amerikai elnök az Elnöki Szabadság Érdemrendet 19 személynek. Köztük van Earvin „Magic” Johnson legendás amerikai kosárlabdázó, Anne Wintour, a Vogue 1988 óta regnáló főszerkesztője, Lionel Messi argentin futballista, Denzel Washington és Michael J. Fox színész, Bono, a U2 zenekar énekese és aktivista, vagy éppen Ralph Lauren divattervező.

A politikai kitüntettek között van Hillary Clinton, a demokrata párt 2016-os elnökjelöltje, és a magyar kormányfő szabadságharcában a szélmalmot jelentő Soros György milliárdos is. Soros a Fehér Ház szerint azért részesül a kitüntetésben, mert olyan szervezeteket és projekteket támogatott világszerte, amelyek erősítik a demokráciát, az emberi jogokat, az oktatást és a társadalmi igazságosságot.

– így reagált Soros György X-oldalán az elismerésre, amelyet az Index szúrt ki.

As an immigrant who found freedom and prosperity in America, I am deeply moved by this honor. I accept it on behalf of the many people around the world with whom the Open Society Foundations have made common cause over the past 40 years. https://t.co/vdwTgHcZBy