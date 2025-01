Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e054917f-a0ce-4552-887c-674c7a87d5f1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Royal Mail felvásárlásával is jelezte Daniel Kretinsky, az egyik leggazdagabb cseh üzletember, hogy európai szinten is komolyan vehető milliárdos.","shortLead":"A Royal Mail felvásárlásával is jelezte Daniel Kretinsky, az egyik leggazdagabb cseh üzletember, hogy európai szinten...","id":"20250105_hvg-daniel-kretinsky-europai-felvasarlasok-energia-media-logisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e054917f-a0ce-4552-887c-674c7a87d5f1.jpg","index":0,"item":"f2862678-e7c3-4b83-8b2e-87851033d9e2","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-daniel-kretinsky-europai-felvasarlasok-energia-media-logisztika","timestamp":"2025. január. 05. 15:30","title":"Cseh szfinxként emlegetik a brit királyi postát megvásárló milliárdost, aki zsebre tehetné Mészáros Lőrincet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d4de00-43af-428e-9531-4fd5d6c98c03","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Yuval Noah Harari mellett más világhírű tudósok érdeme, hogy újszerű módon segítenek kérdéseket feltenni magunknak, és elgondolkodni múltunk, jelenünk és jövőnk alapkérdéseiről.","shortLead":"Yuval Noah Harari mellett más világhírű tudósok érdeme, hogy újszerű módon segítenek kérdéseket feltenni magunknak, és...","id":"20250105_hvg-Megmondjak-elore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84d4de00-43af-428e-9531-4fd5d6c98c03.jpg","index":0,"item":"e55d1d02-411d-4dc5-ad01-a2537e832a77","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-Megmondjak-elore","timestamp":"2025. január. 05. 19:35","title":"\"Nagy történelem\" – a tudományos irányzat, amely évmilliárdokra visszamenve kutatja, milyen lesz az emberiség jövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f98254c-75a9-43bd-bac6-d6c82c29d734","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem ritka ma már, hogy valaki úgy dönt, külön Gmail-fiókot nyit a munkahelyi és egy másikat a privát levelei számára, de persze annak sincsen akadálya, hogy akár három (vagy több) fiókja legyen valakinek. A Google gondoskodott arról, hogy igen egyszerű legyen a váltás ezek között.","shortLead":"Nem ritka ma már, hogy valaki úgy dönt, külön Gmail-fiókot nyit a munkahelyi és egy másikat a privát levelei számára...","id":"20250104_tobb-gmail-fiok-valtas-navigacio-levelek-menedzselese-email","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f98254c-75a9-43bd-bac6-d6c82c29d734.jpg","index":0,"item":"7c7776b1-fedb-45b9-8353-c225d685161d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250104_tobb-gmail-fiok-valtas-navigacio-levelek-menedzselese-email","timestamp":"2025. január. 04. 12:03","title":"Több Gmail-fiókkal is e-mailezhet, mutatjuk, hogyan használhatja kényelmesen őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9163546b-f1f1-44e8-ac67-1902f052ee56","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Francia Polinézia Kamaka nevű szigetén az összes patkányt ki kellett irtani, miután az emberek által odahurcolt állat igencsak elszaporodott. A következmény: újra megjelent a területen egy madárfaj, amit egy évszázada nem láttak arrafelé.","shortLead":"Francia Polinézia Kamaka nevű szigetén az összes patkányt ki kellett irtani, miután az emberek által odahurcolt állat...","id":"20250105_termeszetvedelem-kamaka-polineziai-viharfecske-madar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9163546b-f1f1-44e8-ac67-1902f052ee56.jpg","index":0,"item":"95d36b67-3694-4387-8393-177650b7b355","keywords":null,"link":"/tudomany/20250105_termeszetvedelem-kamaka-polineziai-viharfecske-madar","timestamp":"2025. január. 05. 14:03","title":"Óriási természetvédelmi siker: 100 év után visszatértek a kihalás szélén álló viharfecskék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változékony időre lehet számítani a jövő héten, és több hullámban érkezik csapadék is. A héten napközben akár 15 fok is lehet, de a hét végére ismét lehűlés érkezik.","shortLead":"Változékony időre lehet számítani a jövő héten, és több hullámban érkezik csapadék is. A héten napközben akár 15 fok is...","id":"20250105_idojaras-jelentes-milyen-ido-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a.jpg","index":0,"item":"57b004ca-cc94-4445-81a2-3204d6b1e04e","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_idojaras-jelentes-milyen-ido-lesz","timestamp":"2025. január. 05. 16:37","title":"Enyhe, de szeles, változékony idő várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a70436-e7a8-43a8-9a04-7bafb81c9191","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A rendszerváltást hozó bársonyos forradalom, majd a közös állam felbomlása óta eltelt idő fő tanulsága, hogy a cseh paternalizmustól megszabadult Szlovákia bebizonyította, annak ellenére képes az önálló létre, hogy Csehország továbbra is stabilabb és fejlettebb állam. A két nép kapcsolata a szakítás óta is szoros, most Robert Fico barátkozása Vlagyimir Putyinnal éket ver közéjük. ","shortLead":"A rendszerváltást hozó bársonyos forradalom, majd a közös állam felbomlása óta eltelt idő fő tanulsága, hogy a cseh...","id":"20250105_hvg-csehszlovakia-csehorszag-szlovakia-populizmus-oroszorszag-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60a70436-e7a8-43a8-9a04-7bafb81c9191.jpg","index":0,"item":"6159f8eb-0101-404b-b51d-0574077520e2","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-csehszlovakia-csehorszag-szlovakia-populizmus-oroszorszag-ukrajna","timestamp":"2025. január. 05. 11:00","title":"A csehek és a szlovákok nem bánták meg országaik válását, amelyben ritka kivételként mindkét fél jól járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b053cb-45e3-4a2a-a2e4-64a4c7e1326c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pénteken hajtott egy teherautó az egyik autópályahídnak, azt javítják. ","shortLead":"Pénteken hajtott egy teherautó az egyik autópályahídnak, azt javítják. ","id":"20250104_M1-es-15-kilometeres-a-torlodas-Tatanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32b053cb-45e3-4a2a-a2e4-64a4c7e1326c.jpg","index":0,"item":"3197adc4-b85c-4aab-a7d7-96ad5368b484","keywords":null,"link":"/cegauto/20250104_M1-es-15-kilometeres-a-torlodas-Tatanal","timestamp":"2025. január. 04. 15:47","title":"M1-es autópálya: már 15 kilométeres a torlódás Tatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60bda35-a179-49b5-acd2-be784c9829bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Közös vállalkozásba kezdenek a VakVarjú és a Stifler étteremlánc tulajdonosai. Mivel foglalkozik majd a Paprika House Zrt.?","shortLead":"Közös vállalkozásba kezdenek a VakVarjú és a Stifler étteremlánc tulajdonosai. Mivel foglalkozik majd a Paprika House...","id":"20250106_hvg-bulinegyed-nagyagyuitol-cegvilag-vakvarju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c60bda35-a179-49b5-acd2-be784c9829bf.jpg","index":0,"item":"55ec8aa9-8d02-40b2-9323-16d374828c13","keywords":null,"link":"/360/20250106_hvg-bulinegyed-nagyagyuitol-cegvilag-vakvarju","timestamp":"2025. január. 06. 10:46","title":"Összeálltak a bulinegyed nagyágyúi egy jó cégalapításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]