Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1112f009-bdc9-414c-b1e5-817e5947eb7a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Alexander Van der Bellen osztrák államfő bejelentette, hogy hétfőn fogadja Herbert Kicklt, a jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnökét, hogy a kormányalakítás kilátásairól egyeztessen. A konzervatív Osztrák Néppárt közölte, hogy kész koalíciós tárgyalásokra Kickl pártjával.","shortLead":"Alexander Van der Bellen osztrák államfő bejelentette, hogy hétfőn fogadja Herbert Kicklt, a jobboldali Osztrák...","id":"20250105_ausztria-valasztas-kormanyalakitas-koalicio-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1112f009-bdc9-414c-b1e5-817e5947eb7a.jpg","index":0,"item":"1248319a-bd42-422c-b3cd-bceabcae0967","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_ausztria-valasztas-kormanyalakitas-koalicio-targyalas","timestamp":"2025. január. 05. 17:56","title":"Az osztrák államfő az FPÖ elnökével egyeztet hétfőn a kormányalakítási lehetőségekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692f60c3-ef8a-41c1-bc7a-408ad2f1f9e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Invazív kezelés helyett például mágneses stimuláció némíthatja el a hallucináció közben hallott fantomhangokat.","shortLead":"Invazív kezelés helyett például mágneses stimuláció némíthatja el a hallucináció közben hallott fantomhangokat.","id":"20250105_hvg-hallucinacio-skizofrenia-hallas-fantomhangok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/692f60c3-ef8a-41c1-bc7a-408ad2f1f9e7.jpg","index":0,"item":"1188ddd7-b9f2-4924-bbc6-13407d30ebc1","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-hallucinacio-skizofrenia-hallas-fantomhangok","timestamp":"2025. január. 05. 10:45","title":"Változást hozhat a skizofrénia kezelésében, amire most rájöttek kínai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e054917f-a0ce-4552-887c-674c7a87d5f1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Royal Mail felvásárlásával is jelezte Daniel Kretinsky, az egyik leggazdagabb cseh üzletember, hogy európai szinten is komolyan vehető milliárdos.","shortLead":"A Royal Mail felvásárlásával is jelezte Daniel Kretinsky, az egyik leggazdagabb cseh üzletember, hogy európai szinten...","id":"20250105_hvg-daniel-kretinsky-europai-felvasarlasok-energia-media-logisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e054917f-a0ce-4552-887c-674c7a87d5f1.jpg","index":0,"item":"f2862678-e7c3-4b83-8b2e-87851033d9e2","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-daniel-kretinsky-europai-felvasarlasok-energia-media-logisztika","timestamp":"2025. január. 05. 15:30","title":"Cseh szfinxként emlegetik a brit királyi postát megvásárló milliárdost, aki zsebre tehetné Mészáros Lőrincet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e3c0cf-ecba-458b-91d4-4a0249e9ae9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új funkciót kap a Google Chrome, ami például akkor jöhet majd jól, ha szokott hosszú PDF-eket küldeni másoknak – de a fájlnak csak egy adott pontját szeretné megmutatni a másik félnek.","shortLead":"Új funkciót kap a Google Chrome, ami például akkor jöhet majd jól, ha szokott hosszú PDF-eket küldeni másoknak – de...","id":"20250106_google-chrome-bongeszo-kiemelt-szoveg-megosztasa-link-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60e3c0cf-ecba-458b-91d4-4a0249e9ae9e.jpg","index":0,"item":"a8a96ebb-350a-4fa7-b59f-2d26fda31feb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_google-chrome-bongeszo-kiemelt-szoveg-megosztasa-link-uj-funkcio","timestamp":"2025. január. 06. 10:03","title":"Rendkívül hasznos funkció érkezik a Chrome böngészőbe, már ön is kipróbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Die Zeit árulásnak minősíti azt, amit az Osztrák Néppárt <strong>a választóival szemben</strong> tesz. A Die Welt azt tanácsolja a német politikának, vigyázó tekintetét vesse Ausztriára, mert ott már látszik, hogy reménytelen tűzfallal körbezárni a szélsőjobbot. A Financial Times szerint Ukrajnában csak akkor lehet szó elfogadható megállapodásról, ha a Nyugat nyomást gyakorol Putyinra, és biztonsági garanciákat nyújt Kijevnek. A Neue Zürcher Zeitung szerint Zelenszkij attól fél, hogy Trump békediktátumba kényszeríti bele. Válogatás a világlapok cikkeiből.","shortLead":"A Die Zeit árulásnak minősíti azt, amit az Osztrák Néppárt <strong>a választóival szemben</strong> tesz. A Die Welt azt...","id":"20250106_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-ovp-osztrak-neppart-ukrajna-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"50a9062a-a6ed-48bc-8231-d35292ea7d1a","keywords":null,"link":"/360/20250106_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-ovp-osztrak-neppart-ukrajna-trump","timestamp":"2025. január. 06. 10:55","title":"Jan-Werner Müller: A Trump 2.0 minden idők egyik legkorruptabb kormányzata lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0962f005-e36a-4f17-9499-b454dafd9589","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kicsit magyar? Nagyon magyar? Közepesen magyar? Rákapcsoltuk a magyarságmérőt Adrien Brody három Golden Globe-bal kitüntetett filmjére. Íme, az eredmény.","shortLead":"Kicsit magyar? Nagyon magyar? Közepesen magyar? Rákapcsoltuk a magyarságmérőt Adrien Brody három Golden Globe-bal...","id":"20250106_Mennyire-magyar-A-brutalista-Golden-Globe-dijak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0962f005-e36a-4f17-9499-b454dafd9589.jpg","index":0,"item":"29b86ffc-6b52-48e4-bcd5-eb22d025fff8","keywords":null,"link":"/360/20250106_Mennyire-magyar-A-brutalista-Golden-Globe-dijak","timestamp":"2025. január. 06. 15:45","title":"Mennyire a miénk Tóth László? Mégis mennyire magyar A brutalista, amelyet hétfő hajnalban Golden Globe-okkal halmoztak el?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5b15bb-341b-4ab1-915c-b3de25b5bd9e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban a volt elnökök halála után a regnáló elnök rendeli el, hogy 30 napig félárbocon legyenek a zászlók az országban. Donald Trump beiktatása azonban hamarabb lesz, minthogy lejárna a 30 nap.","shortLead":"Az Egyesült Államokban a volt elnökök halála után a regnáló elnök rendeli el, hogy 30 napig félárbocon legyenek...","id":"20250105_jimmy-carter-halala-donald-trump-amerikai-elnok-nemzeti-gyasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe5b15bb-341b-4ab1-915c-b3de25b5bd9e.jpg","index":0,"item":"ee851645-c538-47b2-8b91-87a45d3ea8ba","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_jimmy-carter-halala-donald-trump-amerikai-elnok-nemzeti-gyasz","timestamp":"2025. január. 05. 14:35","title":"Sérelmezi Donald Trump, hogy beiktatásakor félárbocon lesznek az amerikai zászlók Jimmy Carter halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95252c1c-d6f2-4b15-a8a5-917ce2b00d29","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A forint gyengülése szinte azonnal jelentkezik is a kutakon. ","shortLead":"A forint gyengülése szinte azonnal jelentkezik is a kutakon. ","id":"20250106_uzemanyag-ar-emelkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95252c1c-d6f2-4b15-a8a5-917ce2b00d29.jpg","index":0,"item":"0b585506-e6b7-4d29-99b2-53ea0ae08482","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_uzemanyag-ar-emelkedes","timestamp":"2025. január. 06. 10:31","title":"Megint emelkednek az üzemanyagárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]