Szalagkorlátnak csapódott autójával Xantus Barbara, amikor újévi koncertjére tartott Szentgotthárdra. A színésznő sérülés nélkül megúszta a balesetet, ám a kocsija alaposan összetört – írja a Blikk.

A lap úgy fogalmaz, Xantus „egy pillanatnyi kihagyás után” az autópályán hirtelen arra lett figyelmes, hogy mintha murvás úton futna az autója. A furcsa hangot hallva reflexből elrántotta a kormányt és a fékre taposott, ami miatt többször is megpördült a kocsival, majd a szalagkorlátnak csapódott.

A színésznő azt mondta, keze-lába remegett az ütközés után, ráadásul kétszer-háromszor is megpördült a kocsi, ami szemben állt meg a forgalommal az autópályán. „Óriási szerencse, hogy akkor épp nem jött senki, viszont utána sem állt meg egy lélek sem, hogy megnézze, minden rendben van-e, ami nagyon elszomorító”, nyilatkozta.

Azt is hozzátette, hogy szilveszterkor lázas beteg volt, és a koncert napján sem érezte magát száz százalékosan gyógyultnak. „Valószínűleg a betegség utóhatása volt, hogy lelassultak a reflexeim, illetve, hogy észrevétlenül kicsit lesodródtam az útról”, mondta.

A baleset Győr után történt. A színésznő törött kocsival is folytatta az útját, és a koncertet is végigcsinálta, sőt, utána még haza is vezetett nagyjából öt óra alatt. Egyelőre nem tudja, pontosan mekkora kár keletkezett az autójában, amit a szervizben vizsgálnak a szakemberek.