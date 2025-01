Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszerűen nem tudja kikerülni a magyar miniszterelnök, hogy hír legyen belőle. ","shortLead":"Egyszerűen nem tudja kikerülni a magyar miniszterelnök, hogy hír legyen belőle. ","id":"20250109_Orban-Viktor-uticel-valasztasaval-buszkelkedik-az-indiai-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b.jpg","index":0,"item":"49b1bad8-1b9b-4482-af94-ebe1e74a4c4f","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Orban-Viktor-uticel-valasztasaval-buszkelkedik-az-indiai-miniszter","timestamp":"2025. január. 09. 13:41","title":"Orbán Viktorral, mint „az EU legfontosabb vezetőjével” büszkélkedik egy indiai miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b14bb73-8ef5-4853-b50b-685ce1b12efc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A WMN magazin olyan nőket szeretne vele elismerni, akik kiemelkedő munkát végeznek a közösségépítés terén.","shortLead":"A WMN magazin olyan nőket szeretne vele elismerni, akik kiemelkedő munkát végeznek a közösségépítés terén.","id":"20250108_Hadas-Kriszta-WMN-dij-kozossegepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b14bb73-8ef5-4853-b50b-685ce1b12efc.jpg","index":0,"item":"33a9684a-10c9-4c5a-bdb4-378e184667a3","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Hadas-Kriszta-WMN-dij-kozossegepites","timestamp":"2025. január. 08. 11:28","title":"Díjat alapítottak Hadas Kriszta emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ccb4db-1753-425b-9be5-79076fbd83a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kutatók átnéztek néhány korábbi vizsgálatot, hogy átfogó képet kapjanak a magas vízbevitel jótékony hatásairól – az eredmény pedig nem maradt el. ","shortLead":"Kutatók átnéztek néhány korábbi vizsgálatot, hogy átfogó képet kapjanak a magas vízbevitel jótékony hatásairól –...","id":"20250107_rendszeres-vizfogyasztas-elonyok-egeszseg-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20ccb4db-1753-425b-9be5-79076fbd83a5.jpg","index":0,"item":"d134fc21-36b0-4f86-b745-a9383c3d3318","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_rendszeres-vizfogyasztas-elonyok-egeszseg-vizsgalat","timestamp":"2025. január. 07. 20:03","title":"Kiderült: ilyen előnyökkel járhat, ha pár pohárral több vizet iszik minden nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az utóbbi hónapokban a szinte kizárólag csak védekező ukrán haderő újra támadásba lendült az Oroszországhoz tartozó kurszki térségben. Bár a siker inkább taktikai, mint stratégiai, a mostani ellentámadás is meglepte az orosz hadvezetést, ahogy az augusztusi ukrán betörés is.","shortLead":"Az utóbbi hónapokban a szinte kizárólag csak védekező ukrán haderő újra támadásba lendült az Oroszországhoz tartozó...","id":"20250108_ukranok-kurszk-meglepetes-trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483.jpg","index":0,"item":"6d2d1a33-5d0e-4a77-aea8-e1c5e0243d94","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_ukranok-kurszk-meglepetes-trump-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 17:30","title":"Trumpra készülnek a Kurszknál másodszor is meglepetést okozó ukránok – de Moszkva is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed4738d-302e-4b17-a7cb-ae0daa91b420","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250109_hvg-szurrealizmus-parizs-pompidou-kozpont-kiallitas-kepzomuveszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed4738d-302e-4b17-a7cb-ae0daa91b420.jpg","index":0,"item":"69738d27-fdb8-4dda-856b-48877358b8fe","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-szurrealizmus-parizs-pompidou-kozpont-kiallitas-kepzomuveszet","timestamp":"2025. január. 09. 16:00","title":"Merész szürrealista válogatással int időleges búcsút a felújítás előtt álló párizsi Pompidou Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90fcafd1-6d4c-4e82-9417-ed68ad910b7d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A több mint száz nő és lány megerőszakolásával vádolt milliárdos rasszizmusáról számoltak be a Harrods volt dolgozói.","shortLead":"A több mint száz nő és lány megerőszakolásával vádolt milliárdos rasszizmusáról számoltak be a Harrods volt dolgozói.","id":"20250109_mohamed-al-fayed-harrods-rasszizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90fcafd1-6d4c-4e82-9417-ed68ad910b7d.jpg","index":0,"item":"48d11074-3490-4bfa-9d3b-a8c3b0bcb5ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_mohamed-al-fayed-harrods-rasszizmus","timestamp":"2025. január. 09. 10:39","title":"Újabb súlyos vádak: kiküldték a fekete dolgozókat, ha Mohamed Al-Fayed megjelent a Harrodsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf8e8ca-3731-4a81-8bb1-05acac28948a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Minél inkább elszigetelődik Magyarország, Kína és Oroszország annál inkább ki tudja használni a gyengeségét – írja Slawomir Sierakowski. ","shortLead":"Minél inkább elszigetelődik Magyarország, Kína és Oroszország annál inkább ki tudja használni a gyengeségét – írja...","id":"20250108_project-syndicate-orban-romanowski-lengyelorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adf8e8ca-3731-4a81-8bb1-05acac28948a.jpg","index":0,"item":"41402bb2-09e3-4736-946c-31876d4b5ef6","keywords":null,"link":"/360/20250108_project-syndicate-orban-romanowski-lengyelorszag","timestamp":"2025. január. 08. 07:30","title":"Slawomir Sierakowski a Project Syndicate-ben: Magyarország lesz a következő Belarusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d02435-eeee-4046-820a-e3254786c3b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség börtönbe küldené a párost.","shortLead":"Az ügyészség börtönbe küldené a párost.","id":"20250109_elrabolt-no-fiu-volt-elettars-meghatalmazas-ugyeszseg-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65d02435-eeee-4046-820a-e3254786c3b8.jpg","index":0,"item":"83420b35-49c9-49aa-98fd-12fb645e9026","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_elrabolt-no-fiu-volt-elettars-meghatalmazas-ugyeszseg-vademeles","timestamp":"2025. január. 09. 10:24","title":"Volt élettársa és saját fia rabolt el egy nőt, hogy aláírasson vele egy meghatalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]