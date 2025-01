Megszületett Osvárt Andrea kislánya, aki a Luna Gréta nevet kapta – adta hírül egy képes Instagram-bejegyzésben a színésznő.

„Isten hozott minálunk! Welcome to our world!” – írta a posztban.

Osvárt tavaly szeptemberben jelentette be, hogy első gyermekével várandós. A 45 éves színésznő korábban nem árult el semmit a születendő babáról, így nemét és nevét sem lehetett tudni.

