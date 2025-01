Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3d5d140a-766b-4254-8e6b-89573aa07cd1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Idénymunka esetén a minimálbér 0,75 százalékát, alkalmi munka esetén 1,5 százalékát kell közteherként befizetnie a munkáltatónak. Az időtartamot is korlátozza a kormány: július 1-től egy évben legfeljebb 120 napot dolgozhat valaki egyszerűsített foglalkoztatásban.","shortLead":"Idénymunka esetén a minimálbér 0,75 százalékát, alkalmi munka esetén 1,5 százalékát kell közteherként befizetnie...","id":"20250109_alkalmi-munka-adoteher-emeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d5d140a-766b-4254-8e6b-89573aa07cd1.jpg","index":0,"item":"e44eabc4-c081-4f6d-97e3-5b98c1d7d308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_alkalmi-munka-adoteher-emeles","timestamp":"2025. január. 09. 15:52","title":"Durván megemeli a kormány az alkalmi munkát sújtó adót februártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b743db1-1c15-42c3-87e7-55adfcf8c8ec","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Jól fizető szakmából piaci szempontból a legrosszabbkor váltott, mégis sikerre vitte vállalkozását. Furcsán indult, de a hermelintorta sem fogott ki rajta. Megküzdött „véres” feladattal is, de nemet mondott a szülést ábrázoló tortára. Elárulja, hogy már nem igazán szereti az édességet, de persze mindent megkóstol, amit készít, és a versenytársak termékeit is elemeznie kell. HVG-portré.","shortLead":"Jól fizető szakmából piaci szempontból a legrosszabbkor váltott, mégis sikerre vitte vállalkozását. Furcsán indult, de...","id":"20250110_sabjan-adrienn-kajatortacukrasz-hvg-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b743db1-1c15-42c3-87e7-55adfcf8c8ec.jpg","index":0,"item":"4159fd41-1167-4c66-9b9d-85c12722bdb5","keywords":null,"link":"/360/20250110_sabjan-adrienn-kajatortacukrasz-hvg-portre","timestamp":"2025. január. 10. 19:30","title":"Sabján Adrienn kajatortacukrász: „Olyasmit nem vállalok el, amit jobb, ha nem látnak a hűtőbe bekukucskáló gyermekeim”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ab96a1-47b0-48e0-97bd-78529095c4e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kozma utcai izraelita temetőben helyezték örök nyugalomra Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornászt, a Nemzet Sportolóját, aki január 2-án hunyt el, és a temetése napján töltötte volna be a 104. életévét.","shortLead":"A Kozma utcai izraelita temetőben helyezték örök nyugalomra Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornászt, a Nemzet...","id":"20250109_Keleti-Agnes-temetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7ab96a1-47b0-48e0-97bd-78529095c4e4.jpg","index":0,"item":"beb0f80b-aeb0-4c0e-89c3-180500d7edab","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Keleti-Agnes-temetese","timestamp":"2025. január. 09. 14:39","title":"Eltemették Keleti Ágnest – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a671ac0-cf45-4346-b334-24cf29451e42","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Légzőszervi betegségek diagnosztikájára fejlesztenek új, hordozható, otthoni használatra is alkalmas légzésfunkciós mérőeszközt a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE).","shortLead":"Légzőszervi betegségek diagnosztikájára fejlesztenek új, hordozható, otthoni használatra is alkalmas légzésfunkciós...","id":"20250110_szegedi-tudomanyegyetem-legzoszervi-betegsegek-diagnosztikaja-uj-eszkoz-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a671ac0-cf45-4346-b334-24cf29451e42.jpg","index":0,"item":"b8377c56-a670-4fdf-a2ad-35acbc6c95e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_szegedi-tudomanyegyetem-legzoszervi-betegsegek-diagnosztikaja-uj-eszkoz-fejlesztes","timestamp":"2025. január. 10. 19:03","title":"Szegedi kutatók dolgoznak rajta: olyan eszköz jöhet, ami otthon is kiszúrja a légzőszervi betegségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Tiborcz István, a BDPST Group tulajdonosa nem akarta kommentálni David Pressman amerikai nagykövet állítását, miszerint a vezető fideszes politikusok a maguk és családjuk gazdagítására használják hatalmi pozíciójukat. A cégcsoport nem tud arról, hogy szankciós eljárás indult volna a miniszterelnök veje ellen.","shortLead":"Tiborcz István, a BDPST Group tulajdonosa nem akarta kommentálni David Pressman amerikai nagykövet állítását, miszerint...","id":"20250110_BDPST-Group-Tiborcz-Istvan-szankcio-Egyesult-Allamok-Rogan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526.jpg","index":0,"item":"bacf3ea1-7a85-47f6-b711-a98e866b85ef","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_BDPST-Group-Tiborcz-Istvan-szankcio-Egyesult-Allamok-Rogan-ebx","timestamp":"2025. január. 10. 05:51","title":"BDPST Group: Nincs tudomásunk arról, hogy Tiborcz István esetében szankciós folyamat indult volna az Egyesült Államok részéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709f2952-7fb9-47dc-8a90-358e1ef38077","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Boeing által fejlesztett X-37B űrrepülőgépről továbbra sem tudni túl sokat, ám azt igen, hogy nemrég egy nagyon fontos tesztet sikerült vele elvégezni.","shortLead":"A Boeing által fejlesztett X-37B űrrepülőgépről továbbra sem tudni túl sokat, ám azt igen, hogy nemrég egy nagyon...","id":"20250109_amerikai-urhadero-titkos-repulogep-x-37b-fold-koruli-palya-kuldetes-palyamodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/709f2952-7fb9-47dc-8a90-358e1ef38077.jpg","index":0,"item":"32301768-53dc-46e8-aeeb-2396e209edde","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_amerikai-urhadero-titkos-repulogep-x-37b-fold-koruli-palya-kuldetes-palyamodositas","timestamp":"2025. január. 09. 19:33","title":"Sikerült a példátlan manőver: a Föld légkörével módosította pályáját az amerikai űrhaderő titkos repülőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b824d08a-2281-4894-9041-4e5e74a48565","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az oknyomozó portál szerint Orbán Viktor tanácsadója az elmúlt két évben gyakori vendég volt Tbilisziben, de hiába a magyar kormány jó viszonya Donald Trumppal, az amerikai elnök Grúziában az ellenzéket támogatja.","shortLead":"Az oknyomozó portál szerint Orbán Viktor tanácsadója az elmúlt két évben gyakori vendég volt Tbilisziben, de hiába...","id":"20250110_habony-arpad-gruzia-gruz-alom-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b824d08a-2281-4894-9041-4e5e74a48565.jpg","index":0,"item":"8477af8f-a380-4668-9e0f-03b5242688a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_habony-arpad-gruzia-gruz-alom-donald-trump","timestamp":"2025. január. 10. 21:13","title":"VSquare: Habony Árpád tanácsokkal segíti az oroszbarát grúz kormányt, akik rajta keresztül keresik az utat Donald Trumphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500f2c38-5a94-4e75-b54c-2aa322725810","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Huszti Elizának és Huszti Henriettának január 7-én veszett nyoma Aberdeenben.","shortLead":"Huszti Elizának és Huszti Henriettának január 7-én veszett nyoma Aberdeenben.","id":"20250110_magyar-ikerpart-keres-a-rendorseg-skociaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/500f2c38-5a94-4e75-b54c-2aa322725810.jpg","index":0,"item":"c84020aa-08c6-4d55-9b26-ca1722555a12","keywords":null,"link":"/vilag/20250110_magyar-ikerpart-keres-a-rendorseg-skociaban","timestamp":"2025. január. 10. 11:46","title":"Eltűnt magyar ikerpárt keres a rendőrség Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]